Facebook的「彩色氣球」相片管理app能否成功飛進中國？

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 彩色氣球和Facebook的相片管理app「Moments」很相似。

在世界第一大市場中國被屏蔽的全球最大社交網站Facebook悄悄地在中國推出相片管理app，這顆「彩色氣球」能夠成功帶Facebook進入中國嗎？

這款名叫「彩色氣球」的app 在五月推出，它和Facebook的相片管理app「Moments」幾乎長得一模一樣。

根據BBC了解，這款app沒有以Facebook的名義宣傳是為了要研究app如何自發地在中國市場吸引到用戶。

「彩色氣球」在app商店架上寫的公司是設立於北京的有格互聯網公司。

對企業在中國及亞洲投資提供諮詢的北京博達克諮詢有限公司的創辦人鄧肯·克拉克（Duncan Clark）透過郵件對BBC中文表示，Facebook一直想打進用戶數量極多的中國市場。他認為「彩色氣球」是Facebook在中國做的測試，要看它能多大程度的進入市場。

克拉克表示，如果這項嘗試沒有造成大規模的影響，沒有向大眾傳播足以影響或損害政府的消息，中國政府可能就不會屏蔽它。但同樣也難看出「彩色氣球」這個相片分享app如何與多功能的微信及其它網站競爭。

BBC目前無法確認中國政府是否察覺到Facebook的這個app 在中國推出。「彩色氣球」的內容能在中國最主要的社交媒體平台微信上分享。

「我們長期以來都對中國很感興趣，也花時間透過不同方式學習並了解這個國家。我們目前的重心是協助中國公司和開發商用我們的廣告平台拓展中國以外的新市場。」一名Facebook代表告訴BBC。

彩色氣球好用嗎？

圖片版權 Facebook Image caption 彩色氣球和Moments的操作界面也很類似。

根據BBC中文實測，「彩色氣球」app只能在中國版應用程序商店（App Store）下載。

用戶Tusinami留言評價：「風格確實很臉書……很簡潔同時分享到微信的策略很實用。但是因為不可描述的限制所以註冊和尋找聯繫人的方法很尷尬。」

用戶吳浚年給了一個星的差評：「軟件裏完全沒有設置的選項，也沒有對應可操作的網站，讓人感覺是個黑軟件。」

另一名用戶表示：「使用的人太少了，知道的人也太少了。還是需要有用戶數量才玩得起來。」

中國屏蔽哪些國外網站？

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Facebook和其它西方國家的網站在中國都因為中國嚴格的網絡審查政策而被屏蔽。

Facebook在2009年被屏蔽，Instagram在2014年被封，上個月通訊軟件WhatsApp部分功能受阻。

同樣在2009年，Twitter，所有的谷歌（Google）服務以及視頻平台YouTube都被屏蔽。

中國是目前世界上最大的線上市場，有7.31億用戶。

谷歌在2010年因為不願配合中國政府的審查制度而退出中國，但根據美國電視網CNBC，谷歌正在與北京商討在中國重啟服務。