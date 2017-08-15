中國「戒網癮學校」為何頻頻致人死命？

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 一些花季少年死在號稱「軍事化管理」的戒網癮學校

「健康發展、快樂成長、拯救家庭」是中國濟南某戒網癮學校的辦學宗旨。但是，10天內，兩名沉迷於網絡的中國少年相繼因參與類似的「戒網癮」項目而死亡。這不禁讓人想問，戒網癮學校究竟是「拯救」家庭還是「毀滅」家庭？

就在昨天，安徽一名沉迷網絡的18歲少年李傲，在當地一所封閉式戒網癮學校中受重傷，在醫院搶救無效身亡。僅僅只是幾天前，西安16歲的少年小魏，在另一所號稱幫助青少年戒網癮的學校墜樓身亡。

這兩名少年都被父母花大價錢送進了所謂的戒網癮學校。李傲所在的學校雖然號稱"絶不會體罰，用心理疏導、體能訓練等方式幫男孩戒網癮"，但法醫檢驗發現，李傲受了20多處外傷和一些內傷。

一些戒網癮中心不允許學生與父母見面。墜樓身亡的小魏似乎在死前給父母留下了遺書，說："真的很想您們，我知道我這樣您們會傷心，會哭，但我真的受不了這個世界了。"

然而，這還只是冰山一角。2014年，鄭州博強學校體罰19歲女生致死。2009年廣西少年鄧森山在"南寧起航拯救訓練營"被毆打致死。

第三次《中國青少年網癮報告》顯示中國青少年網癮人數達到2400萬人。很多這樣的訓練營，戒網癮中心還在繼續開張。還會不會有青少年在這裏死於非命？

到底是什麼樣的幫助，把沉迷於網絡遊戲的孩子送上了死路？

圖片版權 Getty Images Image caption 一些學校用電擊「治療」有網癮的青少年

一位名為雷斯林的記者，採訪過三位從網癮中心出來的少年。他發現在網癮中心，用來治療青少年的"利器"其實是電擊。

根據他的採訪，一些網癮中心要求孩子不許睡懶覺、頂嘴、鬧脾氣，還必須要洗碗。否則，網癮中心的老師會用電擊，造成孩子電休克。2014年後，一些中心把電擊改稱了電針灸，電脈衝。

經歷過網癮中心管制的受訪者說，新的電儀器"比以前還痛苦"。

這些戒網癮中心的電擊，不止傷害青少年的身體，也摧殘心靈。被電擊過的青少年說，他們恐懼、反感，甚至是恨。最可怕的是即使他們回家，如果表現不好還會被抓回去再改造。

《網易》新聞的報道稱，一些號稱軍事化管理的戒網癮中心還會使用"催眠療法"。中心的人會把小孩關進黑屋子，播放悲傷的音樂，然後由心理老師講一些親情故事。這樣折騰一、兩個小時後，再把門打開，讓孩子見到一個月才能見一次的父母，大哭一場。

在這裏體罰更是常態，甚至"一人犯錯，全班受罰"。很多同學都會互相憎恨。

這種情況下，難免有學生堅持不住，無法完成長達幾個月的封閉訓練。疑似自殺的小魏留下的遺書說，"爸，我去死了，我太懦弱了，我覺得這個世界真的沒有什麼意思。"

想要幫助這些孩子要先理解，為什麼有這麼多人沉迷網絡遊戲？

圖片版權 Getty Images Image caption 專家說，父母要首先嘗試理解孩子。

現實生活中每個人似乎都有固定的角色。但在網絡遊戲的虛擬世界裏，每一個人都可以穿越時空、扮演不同的角色。

網友林淼淼認為："在玩遊戲的時候自己是主角，可以隨心所欲地構造自己想要的世界。通過『打怪』發洩不滿等情緒，而且通過『升級』獲得成就感。 往往在現實裏越不如意的人越會沉迷於遊戲。"

美國心理學家亞伯拉罕·馬斯洛提出過需求層次理論。他認為人有五大需求：生理、安全、社交、尊重、自我實現。

在滿足生理和安全需求之後，青少年很可能會想方設法的去滿足社交、尊重、自我實現的需求。

網絡遊戲通常需要團隊合作，可以滿足社交的需要。玩家的級別越高，越會得到對手和新玩家的尊重。而遊戲的獎勵，或者自己創造出的新世界，則讓玩遊戲的人感到自我價值得到了實現。

如此一來，一些在現實生活中可能遇到社交問題或者不能得到尊重的人，會選擇靠玩遊戲來滿足自己。

但是，這也不是絶對的。一位中國公立高中的語文老師在中國問答平台"知乎"上評論："網遊是現在大多數年輕人緩解焦慮的方式。"

網友霜葉瞳說："現在這社會，好的就業崗位不多。如果人總把精力放在思考為什麼為低工資的崗位拼命，很容易出問題。"

對於學生打網遊，那位語文老師說，"學習困難，網遊簡單"。在反覆的練習中可以升級，在學校裏的學困生（所謂的"差生"）可以成為網遊裏的高手，這些學生可能毫不猶豫選擇遊戲。

如果玩遊戲是為了緩解壓力、獲得尊重、與人社交，並實現自我，那麼由此反推，在現實生活中，也許家長和老師可以從這些方面來幫助沉迷於遊戲的青少年。

專家建議，應該這樣幫助孩子控制遊戲時間。

英國心理學家馬克·格里夫（Mark D. Griffiths）說，要首先嘗試理解孩子。如果孩子玩遊戲是因為自尊心受挫，那麼父母應該著手提高孩子的自信心。

網名"諾曦媽媽"的華東師範大學教育學碩士說，父母要懂得尊重孩子，反省一下自己平時是不是給孩子太多的負面評論了，導致孩子的自尊心受挫。

"諾曦媽媽"還說，父母要還要多陪伴孩子，帶孩子多出去交朋友。

格里夫補充道，如果孩子是想要得到獎勵而玩遊戲，那麼父母則可以在現實生活中給他們一些類似的獎勵。