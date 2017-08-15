分析：中印戰或和？五種可能的形勢發展

圖片版權 Getty Images Image caption 中國和印度軍隊曾於2016年舉行聯合軍演。

中國和印度軍隊在洞朗地區持續對峙，至今未有妥協的跡象。中印兩國會持續這種不穩定的和平狀態，還是會擦槍走火，甚至重啟戰端？

中印軍隊在位於中國與不丹邊界的洞朗地區已經對峙了兩個多月。印度方面稱，作為不丹的傳統盟友，印軍要制止中國在爭議地區修路。而北京則指責印度軍隊進入了中國領土。

中國已經多次向印方發出警告。中國國防部8月3日說，中方的"克制不是沒有底線"，"印方要打消任何以拖待變的幻想"，立即將越界士兵撤回印度一側。

但印度並沒有讓步的跡象。有印度媒體報道，印度山地部隊第33軍正在向中印邊境錫金段集結。

8月15日，印度總理莫迪在慶祝印度獨立日的講話中說："我們足夠強大，可以擊敗任何侵犯我國的敵人。"

這是30年來，中印這兩個擁有核武器的經濟軍事大國之間出現的最嚴重危機，不能不令全世界為之擔憂。

局勢將如何發展呢？下面讓我們逐一探討各種情況的可能性。

圖片版權 Getty Images Image caption 1962年中印邊境衝突中的印軍機槍手。

外交解決

儘管中印雙方都言辭激烈，但多數評論家都認為，兩國為洞朗地區開戰的可能性微乎其微，只有外交解決才是明智的出路。

但是，要外交解決爭端，往往雙方都需要做出讓步。目前看來，中方不願意單方面停止在洞朗修路，而印方也無意單方面從爭議地區撤軍。

復旦大學國際問題研究院研究員林民旺在《鳳凰網》發表文章說，即便印度此次撤軍，仍舊留下來年繼續發生對峙的可能性。要實現撤軍與爭議的同步解決，可能是無法實現的。

林民旺說，從現在看來，雙方最可能的選擇也許會是"擱置爭議，凍結現狀"。

圖片版權 Getty Images Image caption 1967年中印邊境衝突中的中國解放軍軍人。

長期僵持

如果洞朗爭議遲遲不能得到外交解決，雙方在當地長期僵持，這個結果中方很難接受。

中方已經屢放重話，要印方不要"以拖待變"。在這種情況下，容許印軍長期停留，很難向國內公眾交待。因此，中國有可能採取多種方式向印方施壓。

比如，美國麻省理工學院教授傅泰林（M. Taylor Fravel）在《印度快報》著文說，中國可能會在洞朗對峙前線的後方、但仍屬爭議領土的位置修建永久性建築物。

英國皇家聯合軍種研究院（RUSI）高級研究員沙善•喬希（Shashank Joshi）在洛伊國際政策研究所的"解讀者"博客上寫道，中國還可能在中印邊界實際控制線的沿線多個地點採取行動，比如越界或修建工事。

喬希說，中國也可能會加強對巴基斯坦的支持，增加在印度洋的海軍行動，進一步與尼泊爾、孟加拉國和斯里蘭卡發展關係等。

圖片版權 AFP Image caption 中印兩國的邊境線存在許多爭議。

小規模衝突

如果爭端長期不能解決，中國方面會不會採用武力驅逐印度士兵呢？

《解放軍報》8月7日發表題為"老祖宗留下的國土，一寸也不能丟"的評論文章說："中國軍隊從維護兩國關係大局和地區和平穩定出發，始終保持高度克制。但善意不是沒有原則，克制不是沒有底線，守土有責的人民軍隊會用忠誠和勝利作出回答。"

中國政府和軍方不斷發出強硬表態，顯示中方會考慮用武力解決問題，因此發生類似中蘇"珍寶島事件"的小規模邊境衝突不是沒有可能。

但英國皇家聯合軍種研究院的喬希對此表示懷疑，因為印度軍方最近並未發現駐扎在西藏的中國軍隊有任何異動。

而且，他認為，印軍在洞朗附近有好幾個山地師，印軍在印度東北部的軍力也有大幅度提升，所以解放軍不一定能夠迅速取勝。而如果不能速勝，就不得不擴大戰爭。

圖片版權 Xinhua Image caption 新華社圖示中的中印洞朗對峙。中國將如何對付印軍成為關注焦點。

局部戰爭

中印之間會發生戰爭？多數評論家都認為幾乎不可能，因為戰爭對雙方的影響都太大了。

僅就中國而言，一旦發生戰爭，中國的國際形像會受損，國際間對中國"和平發展"的意圖會產生疑問，"一帶一路"戰略也會受到阻撓。

但是，美國喬治亞理工大學國際關係學教授高龍江（John Garver）認為，中印發生戰爭的可能性不能完全排除，中國可能有"教訓"印度的動機。

高龍江在《南華早報》撰文說，從北京的角度看，印度與日本和美國越走越近，試圖圍堵中國，遏制中國崛起。

同時，印度不像日本，與美國並無正式盟友關係，因此是"遏制中國"的包圍圈中的"最弱一環"。中國或許希望在印度軍力仍然較弱的階段對其"教訓"一下。

當然，印度方面也可能挑起戰爭。研究1962年中印邊境戰爭的權威戰史專家、澳大利亞籍英國記者內維爾•馬克斯維爾（Neville Maxwell）認為，印度國內對中國存在敵對情緒和"扭曲的群體受害者心態"，使政府難以扭轉政策，無條件進行中印邊界談判。

因此，他說，"第二次中印戰爭"並非沒有可能。

Image caption 發生對峙的洞朗地區位於不丹印度中國交界處。

大規模戰爭？

一旦中印之間發生局部戰爭，就很難預測戰爭的走向。

兩個核大國在戰爭狀態下，能否保持足夠的理智，避免衝突擴大化，甚至引發核大戰？這樣的前景，讓人想都不敢想。

正因為這種前景的可怕，所以多數人還是認為中印雙方會盡量避免使用武力，以防衝突擴大化。