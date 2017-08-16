多家香港上市國企設中共黨支部引發擔憂

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中國共產黨正對在香港上市的國有企業收緊控制力度，通過設立黨支部介入企業決策，可能令中國大陸的市場策略有能力對在港國企的投資者產生影響。

今年，多家大型國有企業改寫公司章程，在決策層中明確加入黨組織人員。這些公司的所屬領域涉及金融、能源、通訊以及基礎設施建設。

黨組人員監督公司的政治意識形態雖然是中國國企一貫的做法，但是北京近年廣泛加強黨組織在企業中的角色，甚至在中國大陸的私企當中安插黨組成員。

據《華爾街日報》報導，自2016年以來，至少有32家在香港上市的中國大陸國企提出重組方案，由黨組成員擔任董事局顧問。

有關做法令市場參與者疑惑，在這些公司當中到底由誰掌權，以及這些企業是否會以投資者的利益為先。

國企的「魂」

北京在中國大陸以外的上市公司尋求加強影響力，在習近平治下並不少見。

2015年，中國聯通和中國電信兩家通訊業務大型國企之間互換董事長，當局並未解釋具體的原因。

2016年10月，在一場關於國企內的黨建工作會議上，習近平曾指，國有企業需要「做強做優做大」，而共產黨的領導是國企的「根」和「魂」。

「堅持黨的領導、加強黨的建設，是我國國有企業的光榮傳統，是國有企業的『根』和『魂』，是我國國有企業的獨特優勢，」新華社引述習近平說。

新華社指，習近平在此次會議當中提出的要求，是針對一些國企內不同程度存在黨的建設「弱化、淡化、虛化、邊緣化」和「基層黨組織軟弱渙散」的問題。

該次會議前，中共中央辦公廳印發一份國企改革中加強黨建的意見文件，對國有企業內加強黨組織的影響力提出具體要求。

在香港上市的中國工商銀行、中信證券、中石化以及眾多能源集團等30多家企業均在公司章程中明確了共產黨的核心領導地位。

國有企業時常被批評浪費納稅人的金錢，北京通過加強監管國企來試圖提高國企的效益，但是實際執行當中是否有效目前尚不清楚。

而且，在實際操作中，黨組成員未必能真正左右擁有強勢背景的國企高管。

令市場投資者擔憂的是，在缺少監督的政治體系當中出來的高層人員是否能對市場做出有效判斷或會成疑——2015年中國股市曾出現較大動蕩，而北京的體系似乎未能在市場規律下成功挽救形勢。

另一方面，外部投資者也難以了解黨組織與國企高管之間的溝通互動。