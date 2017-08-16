圖片版權 Getty Images Image caption 金正恩與特朗普

美國總統特朗普上台以後，面對這個不按常理出牌、脾氣暴躁、任性、逆反心理強且好勝的政治素人，世界各國無不選擇避其鋒芒、以柔對剛的策略。然而，全球矚目之下，國力孱弱的朝鮮偏不信邪，一而再的肆意向美國叫板，向特朗普挑釁。

非常之事必有非常之因，朝鮮之所以逆勢而為敢太歲頭上動土，是因為它有誰都無法忽視的四張牌。

一是人質牌。

朝鮮的人質牌之所以威力巨大，是因為這張牌有好幾個層次，涵蓋面頗廣。第一就是美國東亞最重要的盟國韓國和日本。第二就是在此兩國高達七萬餘人的美國駐軍（當然包括行政、後勤以及家屬等人員）。以現在朝鮮的軍事能力，它的火炮可以直接覆蓋首爾，中短程導彈打到日本。

朝鮮的火炮既有上世紀七十年代研製的射程為40公里的穀山大炮，也有後期開發的射程200公里的遠程火箭炮。穀山大炮主要部署在三八線附近，可以打到韓國政治和經濟中心、人口2500萬、其密度是紐約兩倍的首爾。而遠程火箭炮則可部署在朝鮮的廣大區域，極難被先發制人的攻擊消滅。

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有研究者認為，穀山大炮的惟一實戰表現是在兩伊戰爭中，除了最大射程外，穀山大炮在各項指標上都遙遙落後於其他大炮。伊拉克軍隊只能將之廢棄。但從作戰使命上看，低精確度的穀山大炮雖然不適合對軍事目標進行精確打擊，但卻適合漫無目標地轟擊對方城市造成恐怖。而這正是朝鮮所追求的目標。

朝鮮的火炮實力曾讓國際社會見識過。2010年11月23日14時34分，韓國在炮兵演習對爭議海域開火，朝鮮炮兵立即發起打擊，凖確覆蓋韓國炮兵陣地。而且朝軍使用的是多管火箭炮，打完就撤；韓國人的反擊不僅姍姍來遲，還完全沒有命中已經空無一人的朝鮮炮兵陣地。雙方隔空交手，韓國完敗。根據美國安全情報智庫"Stratfor"公開的延坪島炮戰衛星照，可以看出韓國軍隊發射的14枚炮彈落入農田，完全遠離朝鮮炮兵連陣地。

目前朝鮮的火星系列導彈， 打擊精凖度差，但數量多，多瞄凖居民區。2010年韓國當時的國防部長金泰榮就表示，朝鮮導彈數量達到1000枚。 可在三到五分鐘內打到首爾。朝鮮距日本直線飛行 距離不過1000公里，目前朝鮮擁有的火星系列、北極星系列、蘆洞系列身程都達到1000公里或以上。舞水端系列更是達到3500公里。

由於朝鮮導彈精度比較差，所以他們通常會瞄凖密集的平民區，以此構成威脅。 而且朝鮮大多數導彈工廠和敏感設施都位於地下，很難一次性消滅。可以說朝鮮崎嶇的地形、眾多的地下設施和較多的導彈，使美國使用常規的先發制人的打擊手段幾乎不可能完全摧毀。

朝鮮手中的另一個人質則是其無辜的百姓本身。因為只要戰爭一起，沒有防護的朝鮮國民就都成為犧牲品。甚至朝鮮政權有意讓平民百姓充當人肉盾牌。實事上僅朝鮮百姓的巨大傷亡都能造成美國巨大的道德成本，更別說還有盟國和自身的傷亡。

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮領導人金正恩在和軍隊高層討論關島計劃

二是核武牌。

由於朝鮮的封閉，國際社會並不清楚朝鮮的核能力究竟達到什麼水凖。但一般來說核能力分為三方面：核材料、運載工具、小型化技術。目前朝鮮擁有中短程導彈能力，三次試爆也證明其有濃縮核材料技術，只差核彈小型化技術便能完成拼圖。

不過正如國際戰略家布熱津斯基所認為的：就算在沒有小型能力只能固定式安置的核彈作為防禦能力，西方對朝鮮能打的牌都已經極度有限，因為首爾的距離太近；就算是採用多輛卡車在戰亂中將老式的核爆裝置運入組裝引爆都很容易。

自人類進入核時代以來，擁有核武器的國家都沒有發生戰爭。雖然朝鮮的核武器並不具備毀滅地球的能力，而且其精確度也很難講有多高，但造成巨大的人員和環境損害卻是輕而易舉。而且今日朝鮮不須威脅使用核武，只要威脅將僅僅一枚核彈或核技術交給美國敵對國家或組織，就能對美產生強大威攝力。甚至外界完全可以猜想，今天的朝鮮早作了最壞的打算，將其技術、相關資料放置於境外，萬一戰爭爆發，就立即將之轉交給美國的其他敵對組織，這自然也包括恐怖組織。就是轉讓一枚核彈也不是完全沒有可能的。

更何況核武器是朝鮮自保的最重要手段，所以將不計一切代價確保此武器的有效性。美國先發制人攻擊核設施都難以達到其目的。

圖片版權 Getty Images Image caption 此前，朝鮮軍方表示已經做好了攻島凖備。

三是常規戰爭牌。

眾所周知，朝鮮常規武器非常落後，破敗的基礎設施和短缺的能源也根本無法支持一場常規戰爭。但何以這仍能成為朝鮮的一張牌呢？

原因在於戰爭一旦開打，美國的目的就不僅僅是消除朝鮮的核能力而是務必實現政權更替。但根據伊拉克戰爭的經驗，要達到這個目的，還是要出動大量的地面部隊。目前朝鮮人民軍有110萬現役人員，預備役則高達470萬人，民兵性質的"赤衛軍"350萬人，以及保安部隊19萬人。相當於朝鮮每三個人就有一個軍事或凖軍事人員。更為關鍵的是，這些軍事人員包括國民都是在極為封閉的狀態下接受了長期的洗腦教育，對金家政權的忠誠度非常高。基本相當於二戰時期國民對天皇的崇敬和服從。我曾在兩年前訪問過朝鮮九天，對這一點印象極為深刻。所以朝鮮不會出現薩達姆政權樹倒猢猻散的現象。也是因為同樣的原因，外界熱議的"斬首行動"根本不具可行性。沒有內部情報支持，根本無處下手。別說針對朝鮮，當年美國佔領伊拉克全境後，也是花了近九個月才找到薩達姆。

總之，美國要想推翻金家政權，其代價將十分高昂。但對於美國而言，只要不實現政權更替，朝鮮的威脅就會一直存在，其報復將會更為猛烈。

Image caption 關島的地理位置

四是大國私利牌。

長期在大國夾縫中生存的朝鮮深知肚明，相關利益的大國沒有一個願意自己垮台。中國是不願意出現一個親美的朝鮮半島，日本則深恐出現一個反日的統一朝鮮民族國家。俄羅斯則不願意喪失在遠東的立足點，美國則擔心朝鮮半島統一之後，韓國和日本將難以如現在一般唯自己馬首是瞻，更喪失了在這兩國駐軍的正當理由。韓國則對大量的難民深懷恐懼。

最後，特朗普勝選後，經過觀察，其"紙老虎"的面目終於讓朝鮮認清：他既無法和俄羅斯改善關係，也沒有按照選舉諾言對中國交惡。這既有特朗普商人特性的一面，也有國內被稱為"否決"體制強大的束縛功能。就是現在，特朗普本人、主管外交的國務卿以及軍方的立場也並不同調。

束縛特朗普的還有國內尖銳的種族矛盾。剛剛發生的騷亂是夏洛茲維爾市要移走美國內戰時南方的象徵李將軍的塑像引發的。這不僅說明美國內部對歷史問題遠沒有形成共識，更表明哪怕只是移走一個雕像就能導致社會對立和矛盾衝突（想想中國文革後多少偉人雕像被拆除都風平浪靜）。說美國社會已經成為一個火藥桶並不為過。當然騷亂另一個深層原因是美國人口結構的變化日益引發傳統白人的危機感，從而給白人種族主義以及新納粹的發展壯大提供了新的土壤。而且民粹主義濃厚、得到多數白人支持的特朗普贏得大選也鼓舞了白人種族主義者，從而使他們不僅日益公開表達自己的立場而且直接走向街頭採取行動。從而使得矛盾進一步激化。這都束縛了特朗普的行動能力和意志力。

可以說，朝鮮對特朗普而言是風險巨大而回報完全不等量，身為一個利益置上的商人，如何應對外界不難猜的出來。

所以在朝鮮看來，不管自己如何挑釁，美國也無計可施。並最終將和過去承認中國、印度、巴基斯坦一樣不得不承認自己的核地位，在確保政權安全的情況下進而實現關係正常化和大規模經濟援助，以換取朝鮮不首先使用核武器以及不輸出核武器的承諾。只要朝鮮達不到目的，它就會一直挑釁下去，半島核危機就不會有終點，直到一方妥協為止。我們相信只要朝鮮威脅轉讓其技術，都能逼迫美國就範。

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