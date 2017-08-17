公司名太「奇葩」太長？中國工商總局下令禁用

圖片版權 Getty Images Image caption 這些公司名字很正常，但是中國有一些企業就會取不尋常的名字

中國已經禁止企業註冊怪異和過長的名字。

去年，北京下令禁建古怪建築——近年在中國境內出現的一些建築，有些外形像個茶壺，有一座則像一條大褲衩。

現在，中國國家工商總局繼續執行政府力求正常化的方針，禁止企業再取像「怕老婆」或者「洪荒之力」這樣的公司名字。

那麼，中國的公司企業名字到底能夠有多奇怪？一些閒來無事的中國網民找到了一些不錯的例子。

「藍瘦香菇」

有一些奇葩的句子是從網絡用語潛進了商業企業。

「瀋陽洪荒之力酒店管理有限公司」或許聽起來會令一些人覺得奇怪，但是對於熟悉中國游泳選手傅園慧的體育迷來說就不那麼陌生了。

傅園慧在里約奧運會贏得了一枚銅牌，之後在訪問中說：「我已經使出洪荒之力了！」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國游泳選手傅園慧發明了「洪荒之力」這個詞語

有很多的餐廳和咖啡廳則會出現「藍瘦香菇」這個詞。

它來自於一個網絡事件，一名來自廣西的男人在網上發佈了一段他談論自己被女友拋棄之後感到寂寞的視頻，該視頻在網上受到大眾的嘲弄。

「難受，想哭」是他當時的原話，但由於他的口音，聽起來更像是在說「藍瘦香菇」。

「怕老婆」

在中國社交網絡上，其中一個最廣為人知的奇特公司名字是一家叫「牛大叔」的安全套公司。

或者更凖確地說，公司的全稱是「寶雞有一群懷揣著夢想的少年相信在牛大叔的帶領下會創造生命的奇蹟網絡科技有限公司」。

名字不短，但至少很正能量。

其他有一些則沒有那麼積極向上了，特別是在涉及家庭生活的時候。

從「北京怕老婆科技有限公司」和「安平鎮怕老婆網絡產品工廠」這兩家註冊公司的名字看來，這股潮流似乎不受行業和地區限制。

難以傳譯

中文和英文在書面語上有非常不同的語法規則，很多名字在翻譯之後會顯得比原本的名字奇怪得多。

圖片版權 Getty Images Image caption 西方品牌的名字常常沒有直接對應的中文

英文的名字翻譯成中文之後也可能會顯得很怪異，因此在品牌公關當中有一個小行業類別，是專門幫助西方國家的公司想出適合中國市場的名字。

西方的公司名字常常是來自創始人的名字（比如「波音（Boeing）」、「福特（Ford）」和「古馳（Gucci）」），它們或許不會有直接的意譯。

又或者，它們是一些精心編排的組合名稱（比如「Verizon」，就是意為「真相」的拉丁語文字「veritas」和意為「地平線」的英文「horizon」的組合），甚至可能是技術上毫無特定意義的字（比如「Etsy」和「Hulu」）。

「我們認為最重要的是想到一個能切中品牌精神的名字，」南京市場集團的泰特·勞頓（Tait Lawton）說，這家公司就是提供這類取名服務。

「威露士」

西方的公司有時候會嘗試在語音上接近原名，或者想出一個在意義上比較中性的中文名字。

一些公司則會想出一個新名字，從其他方面突顯品牌特質。

圖片版權 Getty Images Image caption 名車，還是寶馬？

「比如「BMW」目前的中文名字『寶馬』就非常好。『寶』和『馬』兩個字的發音分別以「B」和「M」開始，而且它很短，能帶出一種很棒的感覺，」勞頓說。

他還給出了其他一些他喜歡的例子。

比如幫寶適（Pampers），意義上就有「幫助寶寶感到舒適」的語義。

而威露士（Walch）皂液，字義上就隱隱有「威猛的液態衛士」的感覺，誰不想用它來洗一洗？