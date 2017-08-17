港民主黨成員林子健提堂　凖保釋但不能出境

圖片版權 EPA Image caption 林子健上周召開記者會

香港民主黨成員林子健上周報稱，懷疑遭中國大陸「強力部門」擄走及毆打。經警方調查後，林子健被控「誤導警務人員」罪，周四（8月17日）上午於九龍城裁判法院提堂。

林子健獲准以五千元保釋，但不准離開香港。林子健獲耶魯大學神學院取録，原定本月27日前往美國。

控方申請下月14日再次聆訊，令警方進行更深入調查，包括索取更多閉路電視片段等。

民主黨前立法會議員何俊仁也有到場，但未有接受傳媒訪問。

本地傳媒引述消息報道，警方翻查閉路電視片段後，發現林子健當日一人乘小巴離開旺角前往西貢。

警方在西貢石灘撿走煙盒及染血紙巾調查。

林子健上周五召開記者會，稱自己疑因轉送巴塞羅那球員美斯的簽名照給劉曉波妻子劉霞，遭到中國大陸「強力部門」人員擄走、禁錮及毆打。林子健大腿更有多處釘書機造成的痕跡。

林子健稱自己案發時在油麻地一帶，前往球衣店買球衣。其後兩名操普通話男子挾持上車。翌日凌晨，發現自己被棄至西貢石灘。

不過，林子健案於周一晚上出現驚人發展。傳真社發佈案發地點的閉路電視片段，指林子健並未被擄走，而是自己戴上口罩、太陽眼鏡及帽子後，自行離開。