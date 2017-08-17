香港「衝擊廣場」案：黃之鋒羅冠聰周永康改判監禁

圖片版權 EPA Image caption 前學民思潮召集人黃之鋒、學聯前常委羅冠聰以及學聯前秘書長周永康分別被改判六至八個月監禁。

香港高等法院上訴庭星期四（8月17日）就2014年"衝擊公民廣場"案的刑期覆核訴訟宣判，前學民思潮召集人黃之鋒、學聯前常委羅冠聰以及學聯前秘書長周永康分別被改判六至八個月監禁。

"衝擊公民廣場"事件發生在學生罷課行動的尾聲，而這最終為"佔領中環"爭取普選運動長達79日的堵路抗議拉開帷幕，即後來所稱的"雨傘運動"。

香港律政司早前提出刑期覆核，不滿三人只被判社會服務令或緩刑是過輕。

三人於去年8月被判"非法集會"和"煽惑他人參與非法集會"罪成，黃之鋒被判80小時社會服務令；羅冠聰被判120小時社會服務令；周永康則被判監禁3星期，緩刑1年，他們早前已分別完成服刑。

對於已被判處社會服務令但最終被改判監禁，黃之鋒在宣判前一晚對BBC中文記者葉靖斯說，已做好在獄中好好讀書的凖備。