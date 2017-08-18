解惑：非洲小孩為中國買家舉牌爭議何在？

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中國電商平台淘寶周四（8月17號）悄然下架爭議性「非洲小孩舉牌產品"。具體原因未知。中國的社交媒體微信用戶近期被非洲小朋友舉牌送祝福或者打廣告的照片和視頻刷屏。有人稱讚此舉甚有新意，但也引來爭議。

是怎樣的照片和視頻風靡封閉的微信朋友圈？

微信使用者發現近期常有非洲小朋友站在一塊簡易小黑板後，一起齊聲念黑板上的漢語"某某，我愛你"、"某某生日快樂"或者"買某產品，到某處"的視頻。因受限於微信平台視頻播放長度的限制，這些視頻大多在十秒左右。

記者查證發現，只要在中國的電商淘寶上輸入"非洲小朋友舉牌"等關鍵詞就能發現相關的商家在提供類似的服務。

位於四川的自行車經銷商張先生就向記者發來了他上周花200元人民幣買的廣告視頻。張先生稱，他最近看見新聞在報這事，覺得好就去做了一個。他說視頻做好後，帶來了廣告效益。因為"比較稀奇，別人就會關注你。就有了廣告效應。"

但張先生稱，尚不知視頻具體在哪國拍。

店家怎麼說？

淘寶店家的頁面 "寶貝詳情"顯示，文案自行編寫，最好押韻，文明用語，符合廣告法，敏感詞和罵人的話勿拍。

店家也表示"小朋友不是商品，不提供選擇。"

這些視頻的標價在130到200元人民幣不等。製作流程先由買家下單，淘寶賣家聯繫非洲製作方拍攝再回傳至買家的微信或者QQ號。

爭議在何處？

店家在寶貝詳情上表示，小朋友所拍視頻所得，除了成本和工作人員所得收入外，剩餘大部分都會分配到小孩子手上。

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北京青年報的報道稱，一條"非洲小朋友舉牌"視頻，出鏡的小朋友們得到零食或幾塊錢，拍攝視頻的在非華人獲取90元，但轉而到淘寶上，則被商家翻倍出售。對此，有負責推廣視頻的代理商承認："做一條視頻，花在孩子身上的錢是很少的，大部分錢還是被拍攝者和商家拿走了。"

報道引述一位在非華人表示，每次拍完一組視頻，會給孩子們買一些零食或者給每人（約合人民幣）幾塊錢，當做報酬。

記者問及四川的張先生是否知曉非洲小朋友到手的錢很少時，他說："管它這麼多? 我們要的只是廣告效益。"

來自南非的記者範明非（Claire van den Heever）告訴BBC中文記者稱，不管是私人的生日祝福或者是廣告，但很不幸，當對象放在非洲小孩身上，就不一樣了。

」我覺得這是有問題的。因為它在強調中國和非洲國家力量上的不平等。這一點很多人已經意識到。「

範明非也表示，那些廣告視頻看起來做得不正式。孩子在拿到錢或者零食作為拍攝酬勞前，孩子家長應該知曉並給予許可。

國際特赦組織中國組研究員倪偉平（William Nee）對BBC中文表示："那些孩子有可能被剝削。從人權角度講，最大的風險可能是僱傭童工。"

BBC尚未能獨立核實非洲小朋友是否被剝削的事實。

倪偉平還表示，從廣義的角度講，這展現出一些文化的不敏感性（cultural insensitivity）。當碰到非洲黑人時，這一現象在中國公眾場所時有發生。

在淘寶上買過該類型照片或者視頻的用戶評價稱，很有創意，到貨也快。

倪偉平點評稱："是很吸引眼球，很新穎。但依舊是很令人不安的現象。"

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遊走在法律的邊緣

用黑板或者白紙寫字送祝福或者告白的戲碼在中國年輕人中間並不新鮮。這也是年輕人常用，經濟又實惠又有可操作性的方式。

但用在廣告上，內容由買家自行創作則可能出問題。淘寶賣家在"寶貝詳情"中寫，只要不違反中國《廣告法》規定即可。

中國廣告法律師張士海表示，中國廣告法禁止使用國家級，最高級 、最佳 等絶對化用語。如果跟同類競爭產品相比，寫"最強"屬違法。

記者在淘寶的用戶評價中發現有商家曬出非洲黑人小孩幫自己打廣告的照片上，則有"最牛"字樣。

非洲小孩舉牌視頻中，有10到15個小孩齊聲賣力喊話，年紀小的在7、8歲左右，其中也涉及到未成年人問題。

張士超表示，如果不是使用的十周歲以下的兒童代言，又沒有直接推薦產品，又不是知名兒童 （相關廣告受眾一看就知道這個孩子是誰）則不構成代言。

中國2015年新修訂的《廣告法》規定廣告不能損害未成年人的身心健康，廣告中不能出現、含有種族歧視的內容。但對於"種族歧視"和"損害身心健康"還沒有細緻的解釋。

誰來監管？

正如用戶所說，淘寶賣"非洲小孩舉牌"是較新嘗試。像此類涉及兩國、線上和線下的"產品"，誰來執法和監管？

如果此類產品涉嫌違法，張士海表示廣告主和廣告發佈者還有廣告經營者的所在地。淘寶的視頻發佈地在中國，商家也在中國。如果涉嫌違法的話，中國的執法部門管轄是沒有問題的。

阿里巴巴回應稱："我們意識到第三方賣家在淘寶上掛出的此類服務。我們已經採取行動移除了這些產品未來將繼續這樣做。" 但依舊未解釋具體下架原因。