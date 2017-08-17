觀察：中國大片戰狼2 好萊塢化的強國敘事

圖片版權 xinhua Image caption 台灣評論員說，中國這部電影上映不到十天後，單個影片的票房已經超過2016年台灣文化部全年預算（155億新台幣）

中國建軍節八一前（7月27日），吳京自導自演的動作片《戰狼2》上映後21天後就收獲了47.6億人民幣票房。影片取得了巨大商業成功，也引起中外輿論關注。各種評論，無論褒貶，都不能迴避這部中國電影取得的巨大商業成功。

台灣電視評論員說，中國這部電影上映不到十天後，單個影片的票房已經超過2016年台灣文化部全年預算（155億新台幣）。

這部總票房短期內突破7億美元的電影創下了中國電影票房紀錄。《戰狼2》的票房紀錄超過了中國觀眾熟悉的《阿甘正傳》、《暮光之城》、《蜘蛛俠：英雄歸來》等好萊塢大片的總票房，把同時上映的二戰影片《敦刻爾克》的票房遠遠甩在後面。

有報道還說，《戰狼2》進入全球影史上票房排行前100名，這在亞洲電影中尚屬首次。

好萊塢化

中國電影評論紛紛讚揚《戰狼2》取得了主流價值觀和商業效益的雙贏，也有評論認為影片的成功得益於將好萊塢類型片中國化。這似乎也符合強調中國特色的發展模式。

台灣政治評論員李永萍認為《戰狼2》表現出中國大陸崛起帶來了文藝創作方面的長足發展，大陸電影技術也同國際接軌，產生飛躍，能夠做出同好萊塢大片並駕齊驅的影片。

圖片版權 xinhua Image caption 《戰狼2》之前的玄虛神奇的武俠，功夫影片塑造的江湖英雄一般都和現代國家意識無關

中國電影發展在借鑒好萊塢，好萊塢也一直翻拍成功的外國影片，將其好萊塢化，例如更加突出個人英雄，加快節奏，增添動作打鬥……好萊塢把黑澤明的《七武士》翻拍成西部片，翻拍過香港的《無間道》，把香港功夫片經過滑稽化處理變成好萊塢的格式。

中國上世紀80年代以來所謂的第5代，第6代導演大多通過電影揭露和反思現實，試圖揭示深奧哲理，表現普世價值，同國際接軌。相比之下新上映的《戰狼2》避免了模糊隱晦，亮出道德鮮明的姿態，更接近好萊塢影片特有的道德清晰化，似乎更能迎合80後，90後和00後年輕觀眾的口味。

從這個意義上講，《戰狼2》就是部好萊塢化的中國電影。除了表現主體不同，中國的英雄在海外捍衛國家，和美國超人揚善除惡，拯救地球，率領地球人抗擊外星人並沒有本質區別。

強國敘事

《戰狼2》之前的武俠，功夫影片塑造的江湖英雄一般都和現代國家意識無關，而且這些神奇功夫的英雄故事表現的玄虛神秘同中國民族主義的強國歷史敘事格格不入。

1840年鴉片戰爭的"船堅炮利"打開了封閉的中國，促使中國近代民族意識覺醒，開始探索現代化的強國之路，隨後發生提倡"科學與民主"的五四運動。中共自認為是"五四精神"的繼承者，也不斷以"百年屈辱"自警，堅持國家工業化和現代化。

功夫明星出身的導演吳京似乎是頭一位讓功夫動作片從江湖恩怨，門派糾葛拔高到了國家意識層次而大獲成功的導演。據說吳京在影片拍攝前在解放軍中長期訓練，熟悉掌握了各種現代化武器並展示在自己的影片當中。

圖片版權 WOLF WARRIOR 2 Image caption 在建軍節推出的《戰狼2》以及隨後取得的票房成功為中國最高領導人的講話精神提供了有力註腳

可能也是因為這個原因，對《戰狼2》成功的評論和警覺反映了長期以來外部世界對中國有可能發展成世界第二個超級大國的擔憂情緒。中國進入21世紀以來經歷了持續經濟高速發展，令中國在世界經濟，政治和軍事方面的地位大幅度提升。

因此國外媒體關注《戰狼2》的內容一般都是集中在影片中表現出"咄咄逼人"，"盛氣凌人"，"民族主義"，"愛國主義"或國家情節。

與美國比高

台北市前副市長李永萍在評論中還說，中國文藝宣傳的民族主義主旋律的具體表現內容已經由回顧歷史的抗日劇等形式轉向面對當今世界現實的內容。她認為《戰狼2》的成功反映出大陸年輕人精神面貌更加自信，因此對於台灣來說，大陸崛起伴隨著民眾精神改變令和平解決立海峽兩岸問題的空間進一步縮小。

這位評論員提醒台灣要了解中國大陸，特別是大陸現在正在發生的快速變化。

中國崛起令許多國家警覺，乃至"中國威脅論"的產生之根源在於，中國崛起不同於之前的日本經濟崛起，中國並沒有完全按照西方的政治經濟模式發展。

圖片版權 xinhua Image caption 中國建軍90週年習近平在朱日和基地閲兵顯然突出了他作為核心領導人至高無上的地位。他多次要求中國的輿論宣傳機構要傳達"主旋律"和"正能量"，提振精氣神。

習近平時期強調中國民族和國家的復興，比前幾屆領導人更加強調中國特色的發展道路。去年底中共六中全會以來，習近平確立了自己領導"核心"地位，許多評論認為，習近平個人集權的程度已經超過了之前的胡錦濤和江澤民。

此外，習近平也是一位空前強調輿論和思想控制和導向的領導人。近年來習近平在視察中多次要求中國的輿論宣傳機構要傳達"主旋律"和"正能量"，提振精氣神。在建軍節推出的《戰狼2》以及隨後取得的票房成功為中國最高領導人的講話精神提供了一個生動的註腳。

吳京為自己影片辯護的時候說，對《戰狼2》的非議折射出某些人的雙重標凖，甚至民族自卑感：為什麼好萊塢電影可以宣揚美國強大的主旋律和國家意識，中國人為什麼不能拍自己的主旋旋律？好萊塢可以宣揚個人英雄主義，中國人為什麼不能？中國影片《戰狼2》上映後票房創紀錄受到中外輿論關注，影片成功說明了什麼？