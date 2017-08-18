淘寶下架爭議性「非洲小孩舉牌」產品
- 2017年 8月 18日
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中國電商平台淘寶周四（8月17號）悄然下架爭議性「非洲小孩舉牌產品"。具體原因未知。
淘寶此前提供的」非洲小孩舉牌「產品，指買家花200元人民幣左右在淘寶下單購買非洲小朋友站在一塊簡易小黑板後，一起齊聲念黑板上的漢語"某某，我愛你"、"某某生日快樂"或者"買某產品，到某處"的視頻。
賣家通過社交媒體微信把製作完成的視頻傳回給買家。因受限於微信平台視頻播放長度的限制，這些視頻大多在十秒左右。
商家稱，拍攝視頻的所得，大部分分配在小孩身上。也有商家稱」非洲小孩舉牌「是」公益項目「。
中國的北京青年報此前報道稱，負責推廣視頻的代理商承認："做一條視頻，花在孩子身上的錢是很少的，大部分錢還是被拍攝者和商家拿走了。"
截止發稿前，阿里巴巴尚未回應BBC中文要求回應的郵件。
BBC中文近期將推出」非洲小孩舉牌「的深度報道，敬請關注。