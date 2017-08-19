失聯逾月後網傳兩視頻　劉曉波遺孀劉霞「報平安」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 劉霞在視頻中「煙不離手」

中國被囚諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世一個多月後，網上流傳兩段遺孀劉霞的視頻。她在其中一段視頻中向各界「報平安」。

在其中一段上載到YouTube的視頻中，劉霞稱，希望各方能給予「內心修複」的時間，也強調官方委派的醫生當時已盡力搶救劉曉波。

自劉曉波7月15日被火化，骨灰海葬之後，劉霞下落一直不明，多名海內外維權活動人士均表示無法與劉霞聯繫，要求中國政府馬上放人。官方則強調劉霞自由，並希望平靜地哀悼。

劉霞友人胡佳對BBC中文網評論說，視頻明顯是當局要求劉霞拍攝，她是言不由衷，是「遷就著、妥協著」錄製視頻。

胡佳還說，雖然無法確定視頻是新近拍攝，但仍「十分珍貴」，「至少證明她人還活著」。

劉霞另一位好友，作家野渡對法新社說：「她是為了保護家人而說這些話，因為目前的情況是，就連她的家人都聯繫她不上。」

兩段劉霞視頻是如何出現的？

目前被軟禁北京家中的胡佳星期六（8月19日）在電話上對BBC中文網記者說，他是在星期五（18日）晚上20:00前後（12:00 GMT）在Twitter上發現此視頻，「我應該是第十幾個觀看者」。

目前，這段視頻已經有超過1.1萬人次收看。

劉霞在這全長一分三秒的視頻中說：「我在外地休養。請大家給我哀悼的時間，給我內心修複的時間，有一天健健康康地面對你們。」

「在曉波生病期間，醫生們也盡了全力。曉波也把生死看得很平淡。所以我也要盡量調整好我自己。以後在我各方面都有所好轉的情況下，再和你們一起。」

發佈這條視頻的YouTube用戶名叫「goudan li」，而據胡佳表示，他是在Twitter用戶「掃地僧」的推文中找到視頻。BBC中文網記者看到，「goudan li」的YouTube頻道頁面上與「掃地僧」的推文均寫著：「老衲正忙著爆料，有推友發來一個視頻。祝福劉霞施主！」

圖片版權 YouTube / goudian li

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到北京時間星期六凌晨過後，「掃地僧」轉發了另一段視頻，並稱視頻中人為劉霞。

圖片版權 Twitter / @asweepingmonk

該Twitter用戶「頂鍋的嘉和」是在星期五晚北京時間21:13（13:13 GMT）發佈此視頻：

第二段視頻長35秒，片段中的人裝扮與第一段視頻中的劉霞基本一致，但嚴重背光，且帶著墨鏡。她以較亢奮的語氣說到「看電影」、「吃火鍋」、「還有很多小龍蝦」等，然後可以聽見背後有多於一人在竊笑，並有一把男聲說：「一伙人這口水都流光了。」

從「頂鍋的嘉和」的Twitter上所見，這名用戶估計是從微信用戶「莎雨霏」處取得該視頻。

圖片版權 Twitter / @tx6r8

從三個賬戶的背景頁面所見，這些帳號全都是在7月或以後才首次註冊。