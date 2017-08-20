反年金改革團體抗議延誤台北世大運開幕：五個關鍵問題

圖片版權 Reuters Image caption 受到示威者影響，世大運開幕式上，哥倫比亞、中國、智利只見旗幟而不見運動員出場。

台北世界大學運動會周六（19日）拉開序幕。開幕式進行時，反年金改革團體在會場外抗議，使得運動員入場受阻。BBC中文五個關鍵問題帶您分析世大運開幕抗議事件。

1.事件如何發生？

第29屆世界大學運動會在台北市舉辦。這是台灣舉辦最高規格的國際體育賽事之一，來自141個國家地區的選手逾7000人，將在8月19日至30日競逐有「僅次於夏季奧林匹克運動會」之稱的世大運獎牌。

周六晚間在台北市立田徑場舉行開幕儀式，1萬2000張門票全部售完。約五分鐘的升會旗儀式結束後，各國運動員接著進場。

根據中央社報道，運動員依照國名英文字母順序入場，但到了C字頭國家自加拿大（Canada）開始，就只見各國國旗而不見應跟隨在國旗後的選手。

圖片版權 CNA Image caption 狀況排除後，所有未能及時入場的國家代表團舉牌手重新列隊一次進場，隨後代表團也與中華隊一起進場。

世大運發言人楊景棠對中央社表示，因為反年改團體在台北田徑場旁的小巨蛋周圍抗議，將選手入口堵住，選手各代表團長希望排除後再行出場。

抗議事件造成開幕式約延誤三十分鐘，狀況排除後，讓所有旗幟進場走完，所有受到延誤的選手再一同入場，國際大學運動總會（FISU）表示了解情況。

2.「反年金改革團體」是哪些人？

圖片版權 CNA Image caption 反年金改革抗議團體在場外示威。

參與抗議的團體超過30個，來自全台灣。

軍公教聯盟黨在Facebook轉發的動員文章，號召民眾自下午三時起至台北小巨蛋集結。文章中提到的動員團體有：台灣退伍軍人權益保障協會、年金改革黑白聯盟、屏東鄉親警察聯誼、東部地區黃埔校友會、雲林縣公務人員協會、軍公教聯盟黨……等30多個團體。

軍公教聯盟黨創黨黨主席李延禧對BBC中文表示，自己是退休公務員，該黨的黨員也多數是軍人、公務人員、教師。而昨天他在遊行現場遇到的人，大多是退休的軍公教，動員人數約八百至九百人。

李延禧說，「昨天場子裏我碰到的人幾乎沒有人贊成台獨」，但否認行動與國民黨有關係，李延禧對國民黨也感到失望，「國民黨對年金改革很久沒發言了，一直不敢站出來反對。」

3.他們為何抗議？

圖片版權 FACEBOOK Image caption 台灣獨立運動活動人士在會場發放「台灣國旗」。

李延禧在周日（20日）對BBC中文說，「如果我們昨天沒有去，昨天就滿場都在發所謂台獨的台灣國的旗幟，到時候整個會場就變成蔡英文要搞台灣獨立的場子。」

李延禧認為蔡英文的目的「就是讓台灣國的國旗飄揚在會場裏，讓全世界看到。」而他們的行動破壞了蔡英文「台灣建國」的終極目的，讓蔡英文很不高興，因此蔡英文政府要「抹黑」他們，栽贓他們的行動造成開幕式延誤。

軍公教聯盟黨在周日凌晨於Facebook上發文表示，選手未能進場的原因是：缺乏完善引導計畫、柵欄太多限制太多、入口太小太少。李延禧進一步對BBC中文強調他們沒有阻擋選手入場。

李延禧稱選手是從地下一樓進場，而他們在一樓，旁邊有警察圍著，他們無法接觸到選手。這點從加拿大籍足球員上傳至社交網站Instagram的片段可以證實。

你的器材不支持播放多媒體材料 世運開幕延誤：從運動員視角看台灣反年金改革示威者

選手延誤進場的原因李延禧稱是因為「他們從地下一樓上到一樓，覺得（抗議）很熱鬧，很多人在拍，所以延誤了入場時間。」

BBC中文與加拿大籍足球員取得聯繫，但他表示不便受訪。

圖片版權 Reuters Image caption 美國代表隊入場。

軍公教聯盟黨在事件發生後一連發佈多則Facebook貼文，其中一則說：「全球各國際組織在各地開會、辦活動，看多了各國的抗議，實在也不算是什麼大新聞啦！」

而先前發佈的動員文章中提出六個訴求：為中華隊加油讓世界看見台灣，反對美國幹渉中華民國內政，反對日本核食進入台灣，反同婚、反錢瞻、反滅香、反一例一休，收回公教年金改革錯誤政策，全民拼經濟。

動員文表示，會選在世大運抗議是因為「會有許多國外媒體會隨隊來台採訪，為讓國際看到台灣執政的現況，相信會有許多各種方式的表現！」並且呼籲參與遊行民眾「本著理性和平不違法不製造事端衝突為最高指導原則。」

圖片版權 Reuters Image caption 世大運場館外的維安人員。

世大運安全指揮中心事件後發表聲明，稱「因『反年金改革』團體於會場周邊以高音汽笛、丟擲煙霧彈及推擠等違法、脫序行為進行滋擾，現場雖經台北市政府警察局即時強力排除，並逮捕現行犯。」

軍公教聯盟黨則表示被「栽贓」，該黨在Facebook上回應：「經過詢問過幾個分局與市政府警察局公共關係室，沒有逮捕放煙霧彈的人，他們還在過濾影像。」

4.社會觀感如何？

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在開幕會上致詞的台灣總統蔡英文在周六晚間近十點在Facebook發文，貼出開幕式照片，寫著「如果以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了。」

這篇貼文截至目前有13萬人點讚，2600多次分享。

用戶「榮法」說：「老實說這篇文案的幕僚真的不及格，這次反年改團體自爆讓全國人民反感，總統只需要柔性喊話即可，反正該譴責的大家都譴責了，用這種一副『你們影響不了我的』語態不過是繼續製造對立。」

「許智瑋」說：「支持年金改革，把舞台還給運動員，台灣加油！」

「Sandy Brad說」：「總統，請年金改革一次砍到底，對這種不認同國家讓國家受辱的人，不用客氣。」

「林育全」說：「反年改的人的確過度激進，不過因為過度不近人情的政府，才是整體事件的原兇吧……」

「洪光毅」說：「……反年改抗議的民眾雖然這種白癡無腦的抗議行動丟臉丟到國際，此舉全民皆不認同，可是也反映出政府沒有做好溝通和陳情的管道，才會把這些人逼上樑山！事前情資無法掌控，臨場又應變不足……」

執政黨民進黨周六晚間發表聲明，稱反年改團體「暴力阻擋各國選手入場」，並表示支持政府相關單位「盡速調查，嚴懲惡意暴力滋事群眾」。稱抗議行為「傷害台灣國家形像，國人應共同譴責」，並呼籲反年改團體道歉。

5.年金改革是怎麼回事？

圖片版權 CNA Image caption 監督年金改革行動聯盟動員軍公教團體，4月18日發動「夜宿圍城」行動，抗議民眾舉起「反污名」手牌表達訴求。

年金改革是蔡英文競選總統的重點政見之一， 自從上任之後開始積極推動。

蔡英文在2015年底的政見發表會上說過：「如果今天我們還不認真處理年金的問題，無論是軍公教退撫基金還是勞保年金，都可能會在我們這一代人手上走向破產。」

退休軍公教為了年金改革多次上街抗議，認為政府不該違背承諾。軍公教不滿所得替代率將逐年自8成降至7成，認為退休金是當初政府給的承諾，如今卻帶頭違約，也擔心會影響晚年生活的經濟狀態。

今年6月27日立法院三讀通過「公務人員退休資遣撫恤法」，蔡政府推動年金改革邁開第一步。優惠存款18%利率兩年過度；所得替代率10年過度；2023年7月1日起初任公務員者重設新制。

李延禧稱他們一直在「拔菜」，意即只要蔡英文有公開行程，他們就會到場抗議。

他指出，反年改團體的終極目標是修改2023年將實施的法案，他將希望寄托在下一屆立法委員與總統選舉上，他說：「我們上半場已經輸了，但還有下半場……現在這些立委都沒有用。」他表示將透過訴願、釋憲的方式來反對年金改革。