維權律師江天勇「煽動顛覆國家政權案」開審

圖片版權 Weibo Image caption 長沙中院對江天勇案進行微博直播。

長沙市中級人民法院周二（8月22日）開庭審理中國維權律師江天勇"煽動顛覆國家政權案"。

該案在微博上"全程直播"。推特上上傳的長沙中院周邊的視頻顯示，長沙中院被水馬路障圍住，與外界隔離。

法院官方的微博公布的畫面片段顯示，江天勇表示自己「妄圖達到顛覆中國現行社會制度」，實現憲政。

江天勇在公布的視頻片段中承認曾利用互聯網（社交工具）推特和微博發表過攻擊中國司法機關的一些言論。他承認境外接受的培訓對他有潛移默化的影響，產生了希望在中國也能實現西方資產階級憲政制度的思想。

維權律師江天勇是在前往長沙探訪"709"大抓捕入獄的維權律師謝陽的家屬後，在返京途中與妻子失聯，後確認被官方逮捕。

江天勇妻子金變玲在推特發文稱，直到開庭前一晚（8月21日），一直無法聯繫到江天勇父母和妹妹。

金變玲稱："至今（8月21日晚）我們家屬和律師都沒有收到任何關於開庭的通知。"

金變玲於2013年離開中國，目前居住在美國。

圖片版權 Twitter Image caption 支持者在長沙中院門前拉起橫幅。

長沙中院微博中的評論顯示，有微博網友對本案直播給予積極評價。比如有網友評論稱，「有一場全民司法公開課！司法越是公開，民眾越是能直觀感受到法治建設的成果，通過每一個司法案件感受並收獲公平正義！」

江天勇是誰？

現年46歲的江天勇是一位資深人權律師。2005年代理盲人維權人士陳光誠案。還參與了高智晟案、陝北油田案、廣州太石村案、乙肝攜帶者維權案、新疆法制報記者海萊特上訴案等涉及宗教的案件。

江天勇曾代理多起維權案件，其律師證後來被當局註銷。

2015年7月9日，中國政府對維權異見人士展開大規模抓捕行動（即所謂的"709"大抓捕）後，江天勇曾多方呼籲外界關注被關押的人權人士的命運。