想去索馬里旅遊嗎？索馬里政府期盼中國遊客拼觀光

圖片版權 AFP Image caption 摩加迪沙附近的海灘以潔白的沙質著稱。

索馬里政府為推廣旅遊，邀請27名中國人前來觀光，希望藉此吸引更多中國遊客。至今仍處於內戰狀態的索馬里，未來能成為旅遊勝地嗎？

說到索馬里（Somalia，台灣譯為索馬利亞）你會想到什麼？海盜？饑荒？內戰？電影《黑鷹墜落》（Black Hawk Down，台譯《黑鷹計畫》）場景？或是中國式英雄主義愛國電影《戰狼》的情節？

索馬里政府今年八月邀請27名中國遊客至首都摩加迪沙（Mogadishu）及周邊地區旅遊，政府稱為了保護旅客人身安全所以全程保密，直到他們結束旅程離開索馬里之後才對外公布消息。

索馬里資訊文化及觀光部長亞瑞索（Eng Yarisow）對BBC索馬里語科說，索馬里需要吸引更多亞洲遊客到訪。亞瑞索表示，讓外界知道索馬里是個外國觀光客可以到訪的和平國家，這一點很重要。他在晚宴上對中國遊客說，索馬里在內戰前曾經是觀光熱點，城市中也有中餐館。他希望這些旅客能再訪，並且在索馬里投資。

這些中國人是「觀光客」嗎？

圖片版權 Radio Mogadishu/Sonna Image caption 索馬里政府公布的中國旅客晚宴照片。

索馬里政府表示這27名中國人是觀光客，政府舉辦這個旅遊團是為了推廣。但政府不願意透露關於這些「中國觀光客」的身份、聯繫方式或其他任何訊息。

BBC索馬里科記者艾哈邁德‧阿丹（Ahmed Adan）報道，這是索馬里政府近年來首次迎接的正式旅客，也是自1990年代後第一批到訪摩加迪沙的旅客，分析人士認為這能視為索馬里局勢穩定度上升的指標。

BBC中文向中國駐索馬里大使館查詢，使館人員表示中國使館沒有與索馬里政府合作向中國推廣索馬里旅遊。對於這批中國觀光客，使館是他們來到索馬里之後才知道。

圖片版權 Radio Mogadishu/Sonna Image caption 除了公布照片和行程之外，索馬里政府不願透露更多關於中國旅客的資訊。

中國使館人員表示，這些中國人是「普通的遊客」，他們被索馬里政府邀請前來，但旅費是否由索馬里政府出資則不清楚。

根據中國使館的了解，這次是他們首次得知有中國旅遊團到索馬里，過往曾經有不清楚是商務或旅遊的目的的中國人零星到訪，但數量很少。

去索馬里旅遊安全嗎？

圖片版權 AFP Image caption 2017年7月30日索馬里首都摩加迪沙發生汽車炸彈攻擊。

雖然索馬里政府稱國內情勢趨於穩定適合發展旅遊，中國駐索馬里大使館的態度仍保持不變，認為「索馬里依然不適合旅遊」。使館人員說目前「形勢還是比較複雜」，上星期仍有汽車爆炸和槍戰發生。

台灣外交部在旅遊分級警示表上將索馬里（索馬利亞）列為最高等級「紅色警示」，稱索馬里是「戰區且仍為極度危險之國家」、「該國政府與叛亂組織、綁架份子、武裝組織及海盜等交戰中」。

艾哈邁德‧阿丹報道，伊斯蘭激進組織索馬里青年黨（al-Shabaab）多次以外國人為綁架或攻擊的目標。

圖片版權 Johnny Ward Image caption 強尼‧沃德（圖右）在索馬里的旅遊照片。

圖片版權 Johnny Ward Image caption 強尼‧沃德在索馬里的旅遊照片。

自稱已經旅行過世界全部的國家的愛爾蘭籍旅行作家強尼‧沃德（ Johnny Ward）在他的博客上分享他2016年至索馬里旅遊的經歷。

他寫到，他最感到害怕的是機場前往市區的路途，因為這是外交人員、記者、國際援助工作者在索馬里的必經之路，因此成為極端武裝份子攻擊目標。所以他下飛機後搭上行前通過旅行業者預定、有武裝保鑣坐鎮的箱型車。

強尼‧沃德的旅程中一路都僱用持槍保鑣。

到索馬里玩什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 索馬里的海域除了有海盜、軍隊之外，也有豐富的海洋資源可做為觀光用途。

根據索馬里官方消息，這團中國遊客參觀了重點景點包括利多（Liido）沙灘和半島沙灘（Jazeera）、市集以及國家劇院。

從事酒店經營及旅遊業至今17年的當地人巴希爾‧奧斯曼（Bashir Osman）接受BBC中文電郵採訪表示，他認為索馬里旅遊業前景可期，因為有良好的地理位置和自然資源。

他舉例像是印度洋的海洋生態，濱海鄉村Gobweyn、港口古城Marka都能吸引觀光客。

圖片版權 Johnny Ward Image caption 摩加迪沙的傳統魚市場

強尼‧沃德在博客上分享遊記，他花兩日參觀了仍高度保留原貌的《黑鷹墜落》電影事發現場、傳統魚市場、因爆炸而成廢墟的市區建築，花了兩日在市郊遊覽有伊斯蘭建築的老城區及教堂廢墟。

BBC中文訪問強尼‧沃德是否會推薦他人到索馬里旅遊？他說：「老實說，我是因為有著『走遍世界每個國家』的目標才去的索馬里。我不會推薦他人無緣無故跑到索馬里承受生命危險。」，他補充：「索馬里的危險是公認的。」

圖片版權 Johnny Ward Image caption 強尼‧沃德在索馬里旅行時搭乘有武裝保鑣的車輛。

巴希爾‧奧斯曼經營號稱是「摩加迪沙最安全」的和平酒店（Peace Hotel），他的和平商業集團（Peace Business Group）是摩加迪沙當地最大的旅行社，他在半島海灘的投資的度假村也正在興建中。他表示和政府長久以來合作推廣旅遊，「雖然還有很多障礙有待克服，但我期待未來會有更多遊客前來。」

索馬里與中國「友誼穩固」嗎？

索馬里在19世紀成為歐洲列強殖民地。意屬索馬里蘭（Italian Somaliland）和英屬索馬里蘭（and British Somaliland）在1960年各自獨立後合併，成為現今的索馬里聯邦共和國。

索馬里建國的同一年即與中國建交。是首個與中華人民共和國建交的東非國家。在中國與中華民國（台灣）的聯合國席位之爭上一直站在中國這一邊。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國派出部隊到索馬里海域協助打擊海盜。

中國自1960年代開始就對索馬里提供援助及協助興建基礎建設。2003年至2011年間，中國花費超過2800萬美元援助索馬里。

但在1991年，由於索馬里內戰情勢嚴峻，中國撤出大使館，直到2014年情勢趨穩後才再度設立使館，當時中國表示希望索馬里穩定之後，能有更緊密的雙邊關係。

8月20日，中國駐索馬里大使覃儉與索馬里副總理古萊德（Mahdi Ahmed Guled）會面。古萊德表示，歡迎中國遊客來欣賞索馬里之美，並相信索馬里能成為非洲旅遊大國。

「中國和索馬里的商業往來已久，（中國遊客）將會為商業和投資再次到訪索馬里。」古萊德說。

非洲團在中國受歡迎嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 到肯尼亞看動物大遷徙是中國遊客喜歡的非洲行程之一。

中國旅行社「南湖國旅」 策劃推廣中心副總監曾達豐對BBC中文說，他們旅行社暫時不考慮推出索馬里套裝行程，

他提出的理由是：索馬里沒有知名景點、旅遊價值不被大眾所知，而且當地旅遊設施配套不足，航班易達性、旅館可以接待的遊客量都還有待改善。另一個重要理由是，索馬里因為內戰、海盜猖獗，「讓旅客沒有安全感，給旅客的觀感不好。」

目前受到中國遊客歡迎的非洲國家有埃及、肯尼亞、南非。埃及為了吸引中國遊客，更推出簽證和航班優惠。

曾達豐認為「中國遊客對非洲團的需求一定會增長。」因為非洲國家的政局逐漸穩定，而且從中國飛往中東的航班增多、飛機載客量提高，機票價格因此下降。

中東是非洲航班常用的中轉站，非洲團的團費因為機票價格降低而下降。

曾達豐透露，每年透過南湖國旅前往非洲的旅客大約2000人，佔旅行社整體旅客人數約5%。