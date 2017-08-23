強颱風天鴿直撲華南 廣東香港澳門一片狼藉
- 2017年 8月 23日
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西太平洋熱帶氣旋天鴿增強為強颱風趨向廣東西部，香港、澳門也陷入癱瘓。
天鴿星期三（8月23日）上午迫近香港、澳門，兩地先後發出最高級別的10號颱風訊號，是2012年以來首次。中國中央氣象台向華南地區發出最高級別紅色颱風預警。
天鴿中心附近最高持續風速每小時175公里。廣東省氣象台測得，天鴿於12時50分（格林尼治標凖時間4時50分）在珠海市金灣區登陸。
目前粵港澳三地以澳門災情最為嚴重，官方公布已知三人死亡、兩人失蹤。香港醫院當局錄得121人在風暴期間受傷送醫。
香港不少地方因巨浪拍岸引發淹水 。其中，香港島東北岸的杏花邨變相海水倒灌，道路被淹，停車場被沒頂。
香港機場當局表示，至少450個進出港航班被取消。本地媒體報道，機場有旅客滯留。正在杭州訪問的香港行政長官林鄭月娥也要滯留當地。
此外， 灣仔會議展覽中心一帶有辦公樓和政府大樓的玻璃幕牆鬆脫，玻璃墜地。
官方澳門廣播電視（TDM）報道，澳門內港一帶海水倒灌，警方封閉三條來往澳門半島與凼仔的跨海大橋，並呼籲全澳門市民避免外出。
至午飯時間，澳門發生大面積停電。TDM廣播也受波及。
(澳門電台消息) 本澳廣泛地區停電，澳門電台位於羅理基博士大馬路的辦公地點亦停電，電台網上廣播暫停。中文頻道FM廣播現時需要使用後備電力作有限度服務，約可維持3小時。Posted by TDM 澳廣視新聞 on Tuesday, 22 August 2017
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澳電啟動本地發電 （澳門電台消息）澳門電力公司表示，已啟動本地發電設施，陸續恢復供電。但由於本地發電設施不足以應付全澳用電需求，呼籲恢復有電力供應的用戶節約用電。 澳電表示，已與珠海全力搶修。對受影響用戶致歉。澳電是於12：24錄得珠海停向本澳輸電。（黃秀英 黃偉鴻)Posted by TDM 澳廣視新聞 on Tuesday, 22 August 2017
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比鄰香港的深圳也有不少塌樹事故。在紅色颱風預警下，市內大部分活動暫停。
官方中新社引述中國國家海洋預報台表示，天鴿吹襲期間，廣東和福建沿海正值天文大潮期，福建漳州到廣東汕頭受影響將較為嚴重，預計最大風暴增水為180厘米左右，風暴潮最高預警級別為橙色。
天鴿稍早前掠過台灣南端，在當地造成一些破壞。
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