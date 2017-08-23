強颱風天鴿直撲華南　廣東香港澳門一片狼藉

圖片版權 AFP Image caption 這是五年來吹襲香港、澳門最強的颱風。

西太平洋熱帶氣旋天鴿增強為強颱風趨向廣東西部，香港、澳門也陷入癱瘓。

天鴿星期三（8月23日）上午迫近香港、澳門，兩地先後發出最高級別的10號颱風訊號，是2012年以來首次。中國中央氣象台向華南地區發出最高級別紅色颱風預警。

天鴿中心附近最高持續風速每小時175公里。廣東省氣象台測得，天鴿於12時50分（格林尼治標凖時間4時50分）在珠海市金灣區登陸。

目前粵港澳三地以澳門災情最為嚴重，官方公布已知三人死亡、兩人失蹤。香港醫院當局錄得121人在風暴期間受傷送醫。

你的器材不支持播放多媒體材料 一些網民拍下了他們所目擊的颱風景象。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港維多利亞港在颱風下風高浪急，無法通航。

香港不少地方因巨浪拍岸引發淹水 。其中，香港島東北岸的杏花邨變相海水倒灌，道路被淹，停車場被沒頂。

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香港機場當局表示，至少450個進出港航班被取消。本地媒體報道，機場有旅客滯留。正在杭州訪問的香港行政長官林鄭月娥也要滯留當地。

此外， 灣仔會議展覽中心一帶有辦公樓和政府大樓的玻璃幕牆鬆脫，玻璃墜地。

圖片版權 AFP Image caption 香港中環機場快線鐵路市區預辦登機大堂的航班顯示屏顯示大面積航班取消。

圖片版權 CNA TAIWAN Image caption 許多旅客無法登機，也無法離開機場。

官方澳門廣播電視（TDM）報道，澳門內港一帶海水倒灌，警方封閉三條來往澳門半島與凼仔的跨海大橋，並呼籲全澳門市民避免外出。

至午飯時間，澳門發生大面積停電。TDM廣播也受波及。

比鄰香港的深圳也有不少塌樹事故。在紅色颱風預警下，市內大部分活動暫停。

圖片版權 CNS Image caption 深圳街頭垃圾桶被吹翻。

圖片版權 CNS Image caption 深圳街頭環衛城管人員清理塌樹。

官方中新社引述中國國家海洋預報台表示，天鴿吹襲期間，廣東和福建沿海正值天文大潮期，福建漳州到廣東汕頭受影響將較為嚴重，預計最大風暴增水為180厘米左右，風暴潮最高預警級別為橙色。

天鴿稍早前掠過台灣南端，在當地造成一些破壞。

圖片版權 CNA TAIWAN Image caption 台灣花蓮富裏鄉六十石山道路在颱風天鴿掠過期間坍方。

圖片版權 CNA TAIWAN Image caption 當地警方等參與搶通道路。

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