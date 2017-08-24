中國"軍服迷"愛國教育基地前穿日本軍服拍照被拘留

圖片版權 Weibo Image caption 網上流傳的照片顯示，四人的臉部均被模糊化處理。

上海市公安局近日對在四行倉庫前穿仿日本軍服拍照的 3人進行拘留。

近日，中國網民在社交媒體微博上猛批一張四名中國青年身穿仿製的二戰日本軍服在四行倉庫抗戰紀念館前合影的照片。中國網友認為這些青年「不愛國」，是"漢奸"和"賣國賊"。

上海市公安局在其官方微博發佈公告稱，經查，李某、高某、項某、胡某、劉某等所謂的"軍服迷"經事前商議後於8月1日前往上海拍照聚會。 期間，於8月3日22時許穿著仿製的二戰日本軍服在上海四行倉庫抗戰紀念廣場（彈孔牆）拍攝照片。

幾天后，李某發文配所攝照片上傳QQ空間並被多次轉發，引發眾多網民的強烈譴責。

警方表示，對成年的李某、高某、項某被依法處以行政拘留處罰，對未成年的胡某和劉某2人因違法情節顯著輕微，進行教育訓誡。

什麼是「四行倉庫」？

四行倉庫原為金城、中南、大陸、鹽業4間銀行合資建設的倉庫。1937年的"四行倉庫保衛戰"標誌著中國抗日戰爭中淞滬會戰的尾聲。據中共歷史資料顯示，在"四行倉庫保衛戰"中，國民革命軍的"八百壯士"，抵擋了日本軍隊的多番進攻，掩護了國民革命軍第八十八師及其他國民革命軍向西撤退。

該倉庫位於上海閘北區，是中國的愛國主義教育基地。

處罰的理由是什麼?

上海警方的拘留公告給出的處罰理由為，該照片"極大地傷害了廣大人民群眾的愛國情懷，違背了中國特色社會主義核心價值觀，造成了惡劣的社會影響。李某等人的行為已經觸犯《中華人民共和國治安管理處罰法》的有關規定，應當依法予以處罰。"

在上海警方微博關於該公告的一萬多評論中，網友幾乎全數批評此類行為，認為這是「不愛國」、"漢奸"和"賣國賊"的表現。並支持上海警方的決定。

也有網友對法律依據持懷疑態度，認為"治安管理條例是萬能法嗎？國內應該也出一部關於反侵略歷史的相關法律。"

這非中國遊客第一次拍照引起非議和受到拘留處罰。

本月初中國遊客此前在德國國會大廈門前拍照行納粹禮後在德國被捕。

德國警方說，兩人在國會大廈外互拍照片時使用了納粹姿勢致敬，屬於非法行為。