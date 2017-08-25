游蕙禎、梁頌恆宣誓風波：終極上訴申請遭駁回

圖片版權 Getty Images Image caption 資料圖片：游蕙禎、梁頌恆

香港本土派團體「青年新政」成員游蕙禎、梁頌恆去年當選立法會議員，但宣誓期間涉嫌「辱華」，經人大釋法後，兩人議員資格被取消。兩人申請上訴至終審法院，周五（8月25日）終審法院處理上訴許可，但遭駁回。

梁頌恆在法院裁決後說，對未能捍衛選舉結果致歉。對終審法院拒絶批准上訴感到失望，又批評香港政府及律政司濫用司法制度。他又指，沒有民主制度、人民授權，法律只會保護政府。

游蕙禎表示，剛完成法律程序，對是否參與補選未有定案。

兩人未詳細計算訟費，但梁頌恆估計在1200萬左右。假如兩人破產的話，將不能參與立法會選舉。

上訴許可由終審法院首席法官馬道立、常任法官李義及霍兆剛處理。梁頌恆聘請擅長公法及人權法案件的英國大律師彭力克（David Pannick），而資深大律師李誌喜則代表游蕙禎。

遊梁兩人早前曾向高等法院上訴庭提出上訴，但申請被駁回。

兩人的議席已經空缺。政制及內地事務局局長聶德權早前曾表示，是否先補選遊梁的議席，要看所有法律程序是否完成。至於兩人有否資格參與補選，聶德權指要視乎立法會條例的相關規定，並不評論個別個案。

上屆梁振英政府成功撤銷遊梁兩人議員資格後，前特首及律政司司長袁國強再入稟申請撤銷四名立法會議員——梁國雄、姚松炎、羅冠聰和劉小麗——的資格。高等法院上月裁定，四人資格被取消，但梁國雄已表明會上訴案件。