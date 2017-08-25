強颱風天鴿：中國批准解放軍首次介入澳門救災工作

圖片版權 AFP Image caption 這是解放軍駐澳部隊18年來首次出勤執行澳門內部救災任務。

中國中央政府批准解放軍駐澳門部隊介入強颱風天鴿災後清理、救援工作，是中共政權恢復對香港及澳門行使主權以來首次。

中國官方新華社與澳門特區政府發言人辦公室星期五（8月25日）早上公布，應澳門行政長官崔世安請求，北京批准澳門駐軍協助救治災害。

澳門當局星期五清晨再發現一名男子溺亡於一處淹水的地下停車場，使這場風災的死亡人數增至九人。

澳門社會連日來批評特區政府救災不力之聲此起彼落。雖然也有一些網民擔心駐軍介入不利高度自治，但似乎多數民眾歡迎解放軍參與救災。

民主派政團新澳門學社副理事長蘇嘉豪對BBC中文網記者說：「（市民看法）一般來說是正面的，大家也感覺這是沒有辦法之中的辦法。但是被迫走到這個情況，我想澳門政府的醜態已是暴露得很明顯。」

圖片版權 AFP Image caption 風災兩天來澳門市內多處垃圾堆積，引起暴發疫病擔憂。衛生局同時否認傳言，稱政府並無劃定個別受災街區為「疫區」。

圖片版權 AFP Image caption 澳門政府稱99%電力供應已經恢復，但仍有商店烏燈黑火。

澳門警察總局局長馬耀權與解放軍駐澳部隊副參謀長高志軍大校早上在重災區——內港十月初五街——會見記者。馬耀權稱崔世安早於颱風吹襲後第二天已經向北京提出申請，北京星期五正式批准。

高志軍大校表示，駐澳部隊約1000名士兵奉命出動，人數已將近駐軍全體。

澳門新聞局發放了駐軍從氹仔軍營出發的官方片段與照片，顯示多輛運兵卡車、軍方消防車與救護車出勤。

葡萄牙於1999年向中國移交澳門治權，中國解放軍派軍進駐澳門。根據《澳門特別行政區駐軍法》規定，特區政府可「請求澳門駐軍協助維持社會治安和救助災害」。

英國於1997年向中國移交香港主權後實施《香港特別行政區駐軍法》，也有同樣規定，但從未被引用。