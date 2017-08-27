颱風帕卡登陸廣東　澳門香港暫且安然

圖片版權 AFP Image caption 在天鴿吹襲期間嚴重海水倒灌的澳門內港地區這次「逃過一劫」。

強颱風天鴿（Hato）吹襲中國南部沿海不足一周，再次迎來輕颱風帕卡（Pakhar）。海陸空交通再被打亂。

中國中央氣象台表示，帕卡星期天（8月27日）09:00（01:00 GMT）在在廣東省台山市東南部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達時速119公里，預計將移入廣西境內。

此前被天鴿重創的澳門與毗鄰的香港分別發佈第三高的8號颱風訊號，至中午過後不久相繼下調。澳門並未再次發生嚴重海水倒灌。

澳門官方媒體稱，帕卡中國解放軍駐澳部隊徹夜繼續天鴿颱風的清理工作，市面有軍車穿梭。

圖片版權 Reuters Image caption 澳門部分道路仍有水浸，但遠未及天鴿吹襲時嚴重。

圖片版權 Reuters Image caption 此前受嚴重破壞的一座住宅樓，部分用以圍封受損窗戶的大型模板鬆脫。

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