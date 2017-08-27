颱風帕卡登陸廣東 澳門香港暫且安然
- 2017年 8月 27日
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
強颱風天鴿（Hato）吹襲中國南部沿海不足一周，再次迎來輕颱風帕卡（Pakhar）。海陸空交通再被打亂。
中國中央氣象台表示，帕卡星期天（8月27日）09:00（01:00 GMT）在在廣東省台山市東南部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達時速119公里，預計將移入廣西境內。
此前被天鴿重創的澳門與毗鄰的香港分別發佈第三高的8號颱風訊號，至中午過後不久相繼下調。澳門並未再次發生嚴重海水倒灌。
澳門官方媒體稱，帕卡中國解放軍駐澳部隊徹夜繼續天鴿颱風的清理工作，市面有軍車穿梭。
.