四個問題：解讀澳洲中國留學生「投訴」大學講師事件

圖片版權 FACEBOOK/THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE, AUSTRALIA Image caption 最新一則大學教師被指「辱華」的風波發生在紐卡斯爾大學

在澳大利亞，中國留學生批評大學教師評論涉及中國話題的新聞近來頻頻出現。這個現象受到澳洲媒體關注，當地中國使館與學生組織的關係亦引起媒體質疑。

早前澳洲紐卡斯爾大學一名印度裔講師被指在課堂及測驗中，將台灣及香港稱為國家，引起該校中國留學生不滿，雙方交涉的錄音在網上流傳，澳媒報道指中國駐悉尼領事館已"介入"此次爭議。

澳媒關注中國留學生的類似行動，以及中國使館對留學生的影響，是否令校園內的言論自由受到損害；但中國官方及媒體則批評澳媒"抹黑"。

有澳洲學者向BBC中文表示，中國留學生基於民族主義的立場，阻止其他師生表達意見的情況正在引起關注，但比起質疑中國當地使館在事件中是否起了作用，更應當質疑媒體的"挑動"。

事發經過：中國留學生為何不滿？

紐大師生的對話被錄音及公開。錄音中的學生稱，講師不應反覆提及台灣是國家的說法，令中國學生感到「不舒服」，對他們"造成傷害"。而錄音中的講師則回應，他本人認為台灣是一個獨立國家，「如果你認為我不應該試圖影響你的看法，那你也不應影響我的看法」。

當地中文網媒《今日悉尼》公開這段錄音後，在中國的社交網絡引起迴響。

紐卡斯爾大學發表聲明，指有關課​件來自國際貪腐監察組織"透明國際"（Transparency International）的一份報告，當中以"國家"（Country）一詞指代國家及地區，包括台灣及香港。聲明指，校方期望教職員及學生均能尊重文化差異及敏感領域，但對講師與學生的對話被秘密錄音及公開，令事件失去循校內渠道處理的機會，感到失望。

這是澳洲兩星期內第二宗類似事件：早前，悉尼大學一名印裔講師在課上展示了一張地圖，當中將中印爭議領土劃入印度範圍，引起中國留學生不滿，該講師最終道歉。

中國領事館是否介入？

澳媒《澳大利亞人報》本周引述紐卡斯爾大學校方發言人指，正就事件與不同持份者聯絡，當中包括中國領事館；一些澳媒以"領館介入"來報道事件。

《今日悉尼》引述中國駐悉尼總領事館教育組參贊牛文起稱，已就事件與校方聯絡，批評該講師的行為觸碰到"一個中國"底線、傷害留學生感情，要求校方"盡快採取措施"，以免影響該校與中方關係。

牛文起這段表態被中國媒體廣泛引述，包括官方的《環球時報》及《人民日報》網站。 BBC中文嘗試向領事館求證，教育組拒絶回應任何問題，亦拒絶證實或否認這段發言。而紐卡斯爾大學校方亦拒絶向 BBC中文證實，領事館是否正就事件與校方聯絡。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 當地中文網絡媒體首先報道事件

中國在澳使館對留學生事務的處理方式，引起了澳洲輿論關注。

澳大利亞廣播公司（ABC）今年六月發表報道指，中國駐澳大利亞大使館透過贊助中國學生組織，安排學生參與歡迎中國總理李克強訪澳的示威。報道稱，中國學生在澳洲處於「監控」之下，又引述一名中國學生組織領袖表示，若得知有學生計劃針對中國人權問題的示威，她必定會向大使館通報。

澳洲當地學者怎麼看相關事件？

類似事件相繼發生後，澳大利亞有學者投書《紐約時報》，質疑中國留學生「威脅澳洲大學開放性」。

中國留學生的民族主義情緒和觀點，是否影響到大學課堂上師生的表達自由？蒙納士大學中國研究講師班尼（Jonathan Benney）向BBC中文表示，在澳洲大學學界，這個現象越來越廣泛，已經引起不少學者注意。

班尼指出，中國學生表達自己的立場沒有問題，但他自己及身邊很多大學教師，均曾遇到中國學生阻止他人批評中國的情形，這的確對其他師生的表達構成了限制。

墨爾本大學當代中國研究中心副主任卓少傑（Sow Keat Tok）認為，隨著中國在澳留學生增加，加上中國留學生越來越自信、敢於發言，這類事件將會越來越多。但他相信，中國當局的影響並未深入到澳大利亞的教室，一些中國留學生針對他們認為"政治不正確"的看法提出異議，是出於"下意識"反應。

班尼也同意，這些通常都是學生自己的真實意見。他認為一些中國留學生會用民族主義式語言討論中國問題，並非因為受到政府左右，而是因為他們目前只認識這一種語言。他希望學生可以學會觀察中國問題的其他方式。

圖片版權 WEIBO Image caption 環球時報亦有報道事件

卓少傑強調，中國留學生提出民族主義觀點，可以透過課堂討論解決；但報道類似事件的社交網絡媒體，傾向將事件"炒作"，而一些媒體擔當"挑動者"的角色，激化了分歧。班尼亦認為，一些具民族主義色彩的中國媒體，會將中國留學生面對陌生環境感受到的不安和挫折，導向有利於中方輿論的方向。

針對其他師生的言論自由是否受到影響，卓少傑說，比起中國使館是否有角色，更加值得關注的是，當中國留學生針對澳洲大學教師的中國問題立場投訴時，大學校方能否捍衛校內的言論自由。

澳洲校園是否出現了反華情緒？

在中國，關於中國留學生影響校園言論自由，以及使館影響學生的質疑被批評為抹黑。中國外交部回應澳大利亞廣播公司報道時，曾指有關說法毫無根據，要求澳媒公正報道。而中國官媒《人民日報》旗下小報《環球時報》就以"中國同胞在海外遭印度人欺負，外媒反而抹黑中國人！"為題報道紐卡斯爾大學風波，並批評澳媒"把中國學生的合理抗議與不滿妖魔化" 。

中國媒體認為，更值得關注的是澳洲校園內出現的「反華」事件：今夏悉尼、墨爾本及蒙納士大學曾出現"殺死中國人"、"禁止中國人進入"等標語，以及日前澳洲國立大學一名男子在校園襲擊他人，造成多人受傷，包括一名中國女學生重傷的事件。

圖片版權 Supplied Image caption 悉尼大學校園內的爭議性塗鴉，上有「殺掉中國人」的字眼和納粹標誌。

不過在蒙納士大學任教的班尼就強調，該校絶大部分師生均對這些仇恨言論表明不認同，即使張貼反華標語真的是該校學生所為，也必定是校內的極少數。