新聞觀察：中印對峙結束 究竟是誰的勝利？

圖片版權 Reuters Image caption 中國領導人習近平與印度總理莫迪即將在廈門舉行的「金磚五國」峰會上再次會面。圖為二人去年9月在杭州G20峰會上握手。

中國和印度同意結束在洞朗地區的緊張對峙，雙方都表示己方取得勝利。那到底誰笑到了最後呢？

中印軍隊在洞朗的軍事對峙已持續兩個多月，雙方一度劍拔弩張，形勢相當緊張。但是，就在"金磚五國峰會"在中國廈門召開的一周前，兩國幾乎同時宣佈，對峙已經結束。

中國外交部發言人華春瑩在記者會上說："8月28日下午2點30分，印方將越界人員和設備全部撤回邊界印方一側，中方現場人員對此進行了確認。"

印度外交部則發佈聲明稱，兩國近幾周來一直保持外交溝通，在此基礎上雙方同意邊防人員在對峙地點"脫離接觸"。

中印兩國政府都沒有明確說明，是否為解除對峙狀態接受了什麼條件。

從雙方政府和媒體的反應來看，兩國對結束軍事對峙都感到滿意，也都認為己方獲得了勝利。

圖片版權 Xinhua Image caption 新華社圖示中的中印洞朗對峙。

中國"很高興"

中國政府顯然認為，洞朗對峙結束是中方的勝利。

華春瑩在記者會上說："中方通過外交渠道多次向印方提出交涉，向國際社會說明事實真相，闡明中方嚴正立場和明確要求，敦促印方立即將越界邊防部隊撤回邊界印方一側。

"同時，中國軍隊採取有力應對措施，維護國家領土主權和合法權益。"

她在回答另一個記者提問時還帶著勝利的語氣說："我很高興向你確認，印方越界人員和設備已經全部撤回邊界印方一側。"

BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant ）說，各方都不願讓邊界爭議擾亂了將在9月3日（周日）在廈門舉行的"金磚五國"峰會，作為峰會主辦方的中國尤其如此。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 駐守在中印邊界乃堆拉山口的中印士兵。

路還修不修？

白洛賓認為，此次爭端最引人注意的特點之一是，對峙是因中方修路引起的。

中國正在推行其"一帶一路"戰略，在海外進行大規模的基礎設施建設，但一些批評家說，該戰略除了經濟意義，也有政治意圖。

白洛賓說，有些評論家認為，在洞朗糾紛中，中國軍隊通過建設道路來宣示領土主權，這與中國在南海建設人工島礁有些相似。

但是，中方是否會繼續在洞朗地區修建道路呢？中國外交部並未明確表態。

外交部發言人華春瑩只是說："中國邊防部隊繼續在洞朗地區巡邏駐守"，並未提及修路問題。

她還說："鑒於現場情況已出現變化，中方將根據現地情況作出必要調整和部署。"

這裏所說的"調整和部署"是否意味著停止修建道路？中國政府沒有說明。

由於印度軍隊進入洞朗就是為了阻止中國在當地修建道路，如果道路停建，那麼印軍已經達到了目的。

Image caption 發生對峙的洞朗地區位於不丹、印度、中國交界處。

印媒："中國向印度低頭"

美國布魯金斯學會印度中心的外交事務研究員伊尚卡爾（Dhruva Jaishankar）對法新社說，印度已經達到了阻止中國在洞朗地區修路的目的。

他說："中方將著重強調印度撤軍的事實，但最終問題在於這條路是否還會修建。目前看來，好像不會修了。"

印度媒體引述印度執政黨印度人民黨（BJP）官員的話說，這是莫迪政府在金磚五國峰會前的一次"巨大的外交勝利"。

屬半官方性質的印度最大通訊社"印度報業托拉斯"將洞朗對峙結束稱為一個"重大外交突破"。

該通訊社引述不具名的印度中央政府官員的話說，"脫離接觸"意味著雙方都從爭議地區撤軍，因為如果印度單方面撤軍，兩國就沒必要達成協議了。

印地語日報《不滅之光報》網站上相關報道的題目是："中國最終向印度低頭，同意從洞朗撤軍"。

印度英文日報《經濟時報》說，此事令中國"非常難堪"，顯示中國"會叫但不會咬"。

該報說："中國為了欺負印度，不僅威脅要開戰，還聲稱要支持印度內部的叛匪，用盡了所有的威脅手段。但這次較小的國家都知道了——中國會發出威脅，但不一定會付諸行動。"

圖片版權 Xinhua Image caption 1962年中印戰爭中的中國軍隊。印度認為那場邊界戰爭是中國侵略印度，而中國認為是對印度侵略的自衛反擊。

"符合雙方利益"

當然，不管哪方"低頭"，哪方"難堪"，事件最終沒有升級為武裝衝突，對兩國都是幸事。

BBC駐新德里記者桑約·馬居姆德（Sanjoy Majumder）說，爭端和平解決，印度政府無疑鬆了一口氣，因為中國對印度擁有整體上的優勢。

印度媒體報道，由於邊界爭端解決，印度股市當天大漲，SENSEX指數上漲155點。

根據環球網報道，在回答印度記者的追問時，華春瑩表示，通過外交努力和平解決事件"符合中印雙方的利益，也彰顯中國作為負責任大國維護地區和平穩定的誠意和態度"。

印度政治評論家謝卡爾·古普塔（Shekhar Gupta）在推特上寫道："希望洞朗事件能翻開印中關係的新篇章。如果兩個大國讓歷史遺留的領土問題繼續發酵，那麼風險太大了。"