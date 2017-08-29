《國歌法》草案在香港惹爭議 憂削言論示威自由

圖片版權 AFP Image caption 2015年香港球迷在世界杯外圍賽上噓中國國歌，導致香港足總被罰。

中國全國人大常委會二審《國歌法》草案，定明如果在公共場合惡意修改國歌歌詞，或侮辱國歌，可能會被扣留15天或被追究刑事責任。

有關法律通過後，將在全國實施，香港和澳門也必須按程序把《國歌法》納入《基本法》附件三。

消息傳出後惹來香港各界熱議，建制派歡迎《國歌法》，認為球迷噓國歌、或是在升旗禮示威，應該受到罰款或更嚴重的懲處，反對派則擔憂《國歌法》會削弱香港的言論及示威自由。

噓國歌應受懲罰？

早前分析指，《國歌法》是針對港獨勢力，香港行政長官林鄭月娥相信有關法律並非針對香港。

她呼籲社會不要就一件「理所當然」、「不屬香港自治範圍之內」的法律，有「過敏反應」。

她稱《國歌法》類似《國旗法》及《國徽法》，透過基本法18條，以本地立法方式，納入附件三，並指過往《國旗法》及《國徽法》執法方面沒有出現問題。

圖片版權 AFP Image caption 中國目前只有國旗、國徽的立法。

對於香港過往出現球迷噓國歌及示威人士在升旗禮演奏國歌時示威，身兼法律學者的經民聯立法會議員梁美芬對BBC中文表示，香港日後通過《國歌法》後，相信這些行為也不能夠接受，並會按程度決定罰則。

「一時意氣的可能是罰款，有心製造民族仇狠，擾亂公眾秩序，為了起哄，刑罰便可能更重。」

她認為，近年有人噓國歌、在國際活動公然侮辱國歌，令中國也覺得有需要制定《國歌法》，讓外界有一個清晰的標凖。

她不擔心這項法例會影響言論自由。「言論自由亦受限制，涉及到一些國家主權問題、公共利益、公共道德，國家的尊嚴是應該受保護。」

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中國全國人大常委會《國歌法》草案二審稿要點：

在公共場合，惡意修改國歌歌詞，以歪曲、貶損方式奏唱國歌，或者以其他方式侮辱國歌的，由公安機關處以警告或者十五日以下拘留；構成犯罪的，依法追究刑事責任

奏唱國歌時，在場人員應當肅立，舉止莊重，不得有不尊重國歌的行為

中小學應當將國歌作為愛國主義教育的重要內容，組織學生學唱國歌，教育學生了解國歌的歷史和精神內涵

國歌不得用於或者變相用於商標、商業廣告，不得在私人喪事活動等不適宜的場合使用，不得作為公共場所的背景音樂等。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港多次有示威者在升旗禮奏國歌時舉行抗議。

「完全荒謬」

香港眾志創黨成員黎汶洛由學民思潮起，已和黃之鋒多次參與示威活動，例如2014年曾在金紫荊廣場的升旗禮，舉起示威手勢。

前學民思潮召集人黃之鋒因「衝擊公民廣場」案被判囚六個月。

黎汶洛對BBC中文表示，今後的行動會繼續，不會理會是否在奏國歌時需要保持嚴肅站立，認為如果奏國歌時不能示威，便不能夠行使示威、集會等基本公民權利。

他直斥建制派指奏國歌時示威要被罰的說法「完全荒謬」，強調這些示威活動本意並非「煽動仇恨」。

「我覺得國歌只是一個象徵意義，如果我們看歌詞內容，我們是要去對抗不公義，受壓迫時去反抗，如果是跟這個意思，應該採取行動回應社會不公義的事。」他說。

他擔心國歌法是國民教育的「分拆上市」。

「今天你能為國歌立法，下次會否有中共編寫的教材，又立法要強制在各大中小學實行呢？」

本身是執業大律師的公民黨立法會議員陳淑莊對BBC中文說，《國歌法》的條文，「不像《國旗法》、《國徽法》那樣具體」，或會影響到表達、言論、示威自由。

她以立法會議員宣誓風波為例，劉小麗因以慢速宣讀誓言，被視為沒有作出真誠的宣誓而喪失議員資格，質疑是否存在一套客觀的標凖，去衡量是否莊重地尊重國歌，會變得以主觀身分去衡量。

對於建制派議員提出球迷噓國歌、在升旗禮示威將被視作違法要被懲處，陳淑莊認為這是把《國歌法》「無限上綱上線」，令《國歌法》成為「以言入罪」的工具，作「思想、言論上的檢控」。

人大常委最快在10月會議上，審議把《國歌法》列入香港及澳門的基本法附件三，如果香港政府透過「本地立法」方式放入附件三，法案需要得到過半議員支持下經過三讀程序下才能通過。

刑事懲罰「不常見」

香港中文大學法律學院助理教授斯圖爾特·哈格里夫斯（Stuart Hargreaves）對BBC中文說，規管行為的國歌法在世界各地較不常見。「印度及俄羅斯都有類似法律，不過大部分國家只是採用行為守則，未有包含刑事懲罰。」

他認為，國歌法在執行上將會遇到困難。「在人群中，有些人恰當地唱國歌、有些人並不這樣做，控告及證明某些人違反法律，將會極富挑戰性。」

時事評論員劉銳紹認為，北京這時推行國歌法，屬順勢而為。「我不排除因為香港形勢……令（共產黨）用一張大網控制形勢，在全國產生效果。」

他指出，「有這麼多懲罰性的措施，又在小學生開始做……我絶對不相信你立了國家法或這麼多行政措施的保證，能夠保證老百姓的愛國感情。」

「你用行政及法律手段──即是說洗腦與威權──來鞏固執政者的地位，你又如何服人及有愛國的效果？」

圖片版權 AFP Image caption 身兼中國全國政協委員的於海已連續十年就《國歌法》立法提案。

《義勇軍進行曲》曾如何「受辱」？

全國政協委員、解放軍軍樂團前團長於海連續10年要求成立國歌法。他5月接受《北京青年報》採訪時說，社會上對國歌不尊重、褻瀆甚至侮辱的現象非常多，認為必須要立法保護。

也有中國媒體提出，國歌歌譜不統一，造成不同版本的國歌。

不論是民間惡搞，還是外事訪問時擺烏龍，與國歌有關的尷尬情況的確曾多次發生。

另外，香港人近年對國歌的態度，亦成為中港矛盾的重要指標。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國國家主席習近平2014年出訪委內瑞拉