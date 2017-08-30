澳洲遣返五名「試圖非法入境」的中國人

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年，澳洲海軍攔截尋求庇護者的船隻（資料照片）。

澳大利亞當局在接近巴布亞新幾內亞邊界海域攔截了一艘涉嫌人口走私的船隻，並將船上五名中國人遣返回國，船上另外兩人遭以"人口走私"起訴。

澳洲當地媒體指該船隻於8月20日抵達距巴布亞新幾內亞僅四公里的澳洲賽巴伊島。船上另有一名中國人及一名巴布亞新幾內亞人，均被控「人口走私」。

澳洲移民部門的聲明指，這些中國男人在托列斯海峽"試圖非法入境澳洲"，但未說明他們是否已經登陸。

澳洲移民及邊境保護部長彼得·達頓本周一曾表示，澳洲已有"超過一千日"未有走私船隻成功抵岸。

無人申請庇護

澳洲廣播公司引述移民及邊境保護部長辦公室稱，該船隻上無人申請庇護。

「人口走私」與「人口販運」不同，前者所涉及的偷渡者是自願而非被強迫的。被控人口走私的兩名男子，本周二已在昆士蘭省凱恩斯市上庭，下月會再有聆訊。

澳洲外交部長朱莉·畢曉普（Julie Bishop）表示，今次事件並不代表澳洲將迎來新一批尋求庇護者。

"我們邊境安全策略正在有效實施，亦偵測到這一艘船。"畢曉普向當地電視台表示。

什麼是"主權邊界行動"？

澳洲的邊境政策十分嚴格。澳洲自2013年9月起啟動"主權邊界行動"（Operation Sovereign Borders），致力阻止尋求庇護的船隻抵達澳洲。當局將尋求庇護者扣留在離岸拘留中心，及驅逐懷疑人口走私船隻等做法，引起不少爭議。

達頓早前稱，"主權邊界行動"進行以來，澳洲當局已遣返31艘偷渡船。

去年，有報道指12名來自斯里蘭卡的尋求庇護者，抵達位於印度洋的澳洲領土科科斯群島，但澳洲政府拒絶證實有關報道，僅稱不評論「行動相關事宜」。