BBC中國博客：中國共享經濟是否達到頂峰？

Image caption 合肥違法停泊的單車

共享汽車，非常合理。我們也能懂共享單車的好處。不過，共享籃球是怎樣一回事？

在北京的一個運動場上，王會恩用他的智能手機掃描儲物櫃上的二維碼。

儲物櫃的門打開後，用戶就可以使用裏面的籃球。租借費用是每小時大概2元人民幣。

王會恩是一元體育的首席執行官。他計劃在全中國推行共享服務，總共提供兩千萬個足球及籃球。

王會恩對我說：「共享（經濟）現在是有點熱啊。」

Image caption 王會恩想在全中國推行共享籃球和足球的計劃

「不是為了共享而共享。是為用戶帶來極致體驗而共享。」

共享狂熱

中國使用智能手機支付的普遍程度，世上沒有其他國家可媲美。手機支付亦令共享經濟起飛。

有些共享經濟項目配對用戶，例如有人駕車時空出了位子，可以利用程式去配對前往同樣地點的乘客。

一些則是高科技的租賃項目，例如是單車、計程車或者球類。費用積少成多，為公司帶來龐大的收入。

共享經濟在中國火爆非常、極速增長，也吸引了以十億元計的創業投資的資金。

不過所有嶄新的商業模式都會帶來新挑戰，而共享經濟也不是例外。

缺點

有公司發起提供共享雨傘的服務，但當30萬把雨傘都不見之後，營業陷入困難。

「共享睡眠艙」讓用戶可以租用空間睡覺休息。不過睡眠艙違反酒店規定，現時被停業。

共享單車用戶人數眾多，是共享經濟最成功的模式。不過就算是共享單車，經營上也遇到一定困難──包括盜竊、惡意破壞等。政府部門看起來也不是真心全面支持發展共享單車。

在合肥，成千上萬的單車因非法停泊，被關在一個運動場上。這顯示，除了吸引足夠用戶外，共享經濟的成功還需要其他因素。

雖然發展遇上不少困難，但共享經濟還是有豐富的潛力。

Image caption 共享運動艙的用家

共享單車的追蹤技術讓用戶可以隨處停泊單車，而並非只在單車站上。

或許有少數官員不滿共享單車隨處停泊——但這也說明共享單車有多受民眾歡迎。

在一些中國城市，共享單車火紅，令使用單車的人數在一兩年之內增長一倍。

「革命性的潛力」

卡爾‧菲耶爾斯特倫（Karl Fyellstrom）是遠東BRT規劃（Far East BRT）的城市交通顧問。他認為，共享單車在短時間內鼓勵使用單車的效用，遠比數十年的宣傳教育要強。

「我十年來推動使用單車。不僅在中國，而是在全世界。這很困難。」

「共享單車出現，帶來革命性的效果。我認為這是歷史性的機會。」

在一幢住宅大樓的前地，旁邊都是廢棄的馬桶，李小群（音譯）在跑步機上跑步。

Image caption 合肥違法停泊的單車

共享運動艙是最新的共享熱潮，而李小群首次使用服務。

對比一般的健身房，共用運動艙沒有洗澡的地方，也沒有更衣室，設備不算太理想。

不過共用運動艙每小時費用只需約13元人民幣，令李小群印象深刻。

她說：「人們喜歡這些共享的主意。」

「我們希望看到更多共享經濟的模式。它是驚喜。我們都希望共享模式可以發展得好。」