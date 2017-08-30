新聞觀察：洞朗的路還修不修？中方含糊其辭

你的器材不支持播放多媒體材料 中印對峙：過去兩個月究竟發生了什麼？

兩天前剛結束的中印軍事對峙，其起因是印軍阻止中方在中國與不丹爭議的洞朗地區修建道路。現在對峙已停止，可是路還修不修呢？

中國和印度政府周一（8月28日）宣佈停止對峙時，中方稱印軍已經撤離，印方稱雙方軍隊"脫離接觸"，但雙方都沒有說明停止對峙的原因和條件。

時至今日，引爆此次持續兩個多月的爭端的洞朗修路問題究竟是否解決，仍然模糊不明。

由於印度軍隊進入洞朗就是為了阻止中國在當地修建道路，如果道路停建，那麼印軍已經達到了目的。

在中國社交媒體上，一些網民質問印度是否無條件撤軍，中方是否會繼續在洞朗修建道路。

印度媒體紛紛表示，印度迫使中方讓步，達到了阻止中國在洞朗修路的目的，這是一個"巨大的外交勝利"。

中國官方則一反對峙期間的強硬姿態，在修路問題上含糊其辭。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國士兵和印度士兵在印度東北部錫金的邊界維修邊界隔離鐵絲網。

外交部：修路要「考慮天氣」

在周一的中國外交部例行記者會上，外交部發言人華春瑩只是說："中國邊防部隊繼續在洞朗地區巡邏駐守"，但並未提及修路問題。

她還說："鑒於現場情況已出現變化，中方將根據現地情況作出必要調整和部署。"

這裏所說的"調整和部署"是否意味著停止修建道路？中國政府沒有說明。

在周二的例行記者會上，有記者直接問道："中方是否停止了在洞朗地區修路？"

華春瑩並未直接回答此問題。她說："中方已經表明，印方越界人員和設備已全部撤回邊界印方一側，中國邊防部隊繼續在洞朗地區巡邏駐守。"

她接著說："為了守邊需要和改善當地軍民生產生活條件，中方長期以來在洞朗地區進行包括道路在內的基礎設施建設。我們將綜合考慮天氣等各方面因素，根據實際情況做好有關建設規劃。"

從她的表態來看，中國政府顯然想對此關鍵問題模糊處理，不說修，也不說不修。

即使道路停修，也是因為"天氣等各方面因素"。而這裏的"各方面因素"是否包括印度出兵干涉，就無從知道了。

圖片版權 WANG ZHAO Image caption 中國外長王毅周三在北京出席外交部舉行的媒體吹風會。

外長：中印爭議"很自然"

周三（30日），在中國外交部在"金磚五國"峰會前舉行的中外媒體吹風會上，外交部長王毅也有意淡化中印之間的爭端，沒有提及修路問題。

他在回答問題時表示："因印方軍人越界而造成的洞朗對峙，已經得到解決。"

王毅說，"中方希望印方從中吸取教訓，不要再發生類似事情，從而通過雙方共同努力保持中印關係健康發展勢頭。"

他還說："中印作為兩大鄰國，隨著兩國交往的增加，產生一些問題是很自然的，重要的是將這些問題放在一個合適的位置上"，加以"處理和管控"，並"努力尋找長久的解決辦法"。

Image caption 中印兩國軍力比一比

環時：印軍撤走是"最大事實"

在洞朗危機中頻頻發表好戰觀點的《人民日報》子報《環球時報》也改弦更張，表示樂見洞朗危機和平結束。

在對峙期間，《環球時報》英文版曾於8月5日援引上海社科院國際問題研究所研究員胡志勇的話說，中國或將"在兩周內採取小規模軍事行動"將印度士兵從洞朗地區驅逐出境。

同日，《環時》英文版的社評說："印度邊防部隊決不是解放軍野戰部隊的對手。如果戰爭蔓延，解放軍完全有能力全殲邊境地區的全部印軍。"

該報的好戰言論甚至迫使中國國防部與之劃清界限。

Image caption 發生對峙的洞朗地區位於不丹、印度、中國交界處。

據多家印度媒體報道，8月7日，中國國防部邀請一些印度媒體到國防部直接對話。提及《環時》的發言時，國防部發言人任國強上校表示："這種報道代表的是媒體和智庫的觀點。官方信息請看外交部和國防部發言人的聲明。"

但此一時也，彼一時也。《環時》周三的社評題目為"印軍撤走，這一事實勝過千言萬語"。

社評說，面對印度一些媒體宣揚印方"勝利"，中方"表現出輿論上的集體克制"，是為了"照顧撤出軍隊的印度一方的感受，避免刺激它"。

文章通篇沒有提及洞朗修路問題，而是強調："印度把軍隊撤回到邊界的己方一側，是28日發生的最大事實……其他的都很模糊，誰願意怎麼解釋都能找到空間。"

社評還說："環球時報應該是洞朗對峙期間最猛烈抨擊印度的中國媒體了，但是此時我們不想與印度媒體論這場對峙結局的輸贏，我們想大大方方地說一句：中印兩國能夠兵不血刃地結束洞朗危機，這是亞洲的勝利。"