台北世大運落幕：從不看好到滿堂彩？

圖片版權 EPA Image caption 台北世大運30日落幕。

8月30日，在台北市立田徑場，萬名選手齊聚世界大學運動會閉幕典禮現場，與滿場的觀眾一起歡送這一屆的台北世大運。不只閉幕式門票早早售完，場內也舉辦許多聲光表演，並與下一屆的主辦城市——意大利拿坡裏舉辦慎重交接。

台北市長柯文哲在閉幕致詞時提及"這場運動盛會，讓台灣用運動和世界交朋友，讓台灣更緊密的融入國際社會，讓世界看見台灣"。

他並提及"美麗島——福爾摩沙，將繼續帶著海洋子民的勇氣與開放的胸襟，勇敢的航向全世界"，這段話讓一度全場氣氛高昂。

"讓世界看見台灣"

根據這一屆官方數據，總共售出了72萬張賽事門票，平均上座率是87%，遠遠超過上一屆光州世大運的52%。門票收益超過台幣1.4億元（約360萬磅），被國際大學體育總會會長馬蒂特辛稱讚是"最成功的賽事"。

圖片版權 CNA Image caption 台北市長柯文哲表示："世大運讓世界看見台灣"。

台灣因為國際地位特殊，較少承辦國際級的綜合體育賽事，這屆的世大運，剛開始時更是發生了抗議年金改革"反年改"團體抗議，一度蒙上陰影。但是這12天來，許多熱情地台灣民眾支持，卻創下了許多台灣賽事紀錄。

從不看好到滿堂彩？

台北當初在舉辦世大運時，並不是受到多方的期待，而是有許多對此不信任的聲浪。上一任的台北市長郝龍斌，在任內興建了許多主要場館，但有些場館當時被指責花費太高預算，或是設計上有問題。

等到柯文哲擔任台北市長後，他大力地將許多不必要的預算砍除。原本的主場館"台北大巨蛋"因為弊案叢生，讓他最後決定改變開幕式的場地，並大幅地變更既有賽事規劃。霎時間，各界都對世大運順利開幕充滿悲觀，許多輿論也質疑可行性。

台北教育大學體育系教授李加耀，就向BBC中文表示，從結果來看，這次的世大運異常成功，但也讓人意想不到。因為台灣許多政治人物長期缺乏對體育關注，但還是在最後一刻動員，上緊發條。就他長年下來觀察，這屆世大運無疑是他生涯最成功的一次國際賽事。

圖片版權 EPA Image caption 台灣官方數據顯示，台北世大運共售出了72萬張賽事門票，平均上座率是87%。

國立台北體育大學教授盂峻瑋則認為，當初柯文哲接手世大運主辦時，感覺有些"心不甘情不願"，前後任市政府陷入口水戰。然而在最後還是承辦下來，順利帶起熱潮，也拉抬自身的聲勢，確實是"因禍得福"。

台灣異常"體育狂熱"

以高達87%的每場平均上座率來說，在台灣的各項職業賽事可以說是"天文數字"，就連台灣最受歡迎的職業棒球運動，也都無法達成，在這一屆的賽事中，處處都可以看到許多"體育狂熱"現象。

除了傳統台灣人愛欣賞的棒球、籃球等項目外，這一次的世大運包括各項田徑項目，舉凡短跑與標槍等、還有羽球與排球等，都因為台灣選手有好表現而刺激到觀眾數量，紛紛出現許多門票搶購潮。

李加耀說，這次他看到很多體育界、教育界人士自發動員，協助賽事運作，讓他相當有感觸："台灣社會氛圍還是苦悶，整天受制於政治紛擾，因此民眾看到體育賽事的好表現，某種程度也轉移了對社會的不滿"。

圖片版權 CNA Image caption 台北世大運許多項目開始有人追逐。

但李加耀也認為在賽事上，沒有一個順利運作的統籌單位，讓很多業務都各跑各的："橫向聯繫是我們需要改善的，我們經驗還是不夠，但這屆評價我還是很正面的"。

盂峻瑋則認為，台灣這次主辦讓台灣人被壓抑的情緒可以得到釋放，相對地台灣選手也受到在地觀眾鼓舞，相輔相成下表現也更積極，"這是種天時地利人和"的匯聚。

台灣身為主辦國，也在"自辦項目"上拿到不少獎牌，盂峻瑋說，如滑輪溜冰或是棒球，下一屆應該不會出現，台灣濕熱天氣也讓外國選手需要適應，都是因素，但還是期待選手們能在亞運、奧運有更好成績。

兩岸體育仍難破冰？

中國跟台灣尷尬的兩岸關係，過去運動場上即屢見不鮮，在這次的世大運中亦然。中國大陸當局決心將重心放於天津舉辦的全國運動會，而僅僅派遣為數不多的選手團來台灣，形成一種"變相抗議"局面。

在賽事方面，傳統體育強國的中國代表團也只有拿下9金，相較於2015年韓國光州世大運的34金，中國代表團異常低調，且不論是在開幕還是閉幕式，中國代表團最後都選擇不出席。台灣官方僅回應尊重選擇。

圖片版權 Reuters Image caption 受限於兩岸政治因素，這屆世大運中國開閉幕式都不參加（圖為世大運開幕式上，哥倫比亞、中國、智利只見旗幟而不見運動員出場）。

李加耀說，這一屆世大運確實在台灣社會氛圍與運動認同上有很多正面經驗，也找回了台灣人的信心。盂峻瑋則認為，熱潮確實有，但能持續多久還要觀察："很怕又是四年一度的世足賽，台灣人等熱潮過了對體育熱誠也消退"。

隨著世大運落幕，台灣難得的體育熱潮暫時停歇，網路與輿論從當初的不看好到現在好評不斷，這樣的反差確實相當巨大。

李加耀說："體育賽事的正面積極性是很夠的，漢城當初就是辦了奧運，拉抬韓國國力，日本1964年奧運也是"。而這屆賽事，也讓台灣分裂的政治生態暫時融合，或許也是體育凝聚國力的迷人之處。