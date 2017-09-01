澳門就微信傳謠拘捕四市民　轉發也犯法？

圖片版權 EPA Image caption 「天鴿」襲澳期間，解放軍介入救災

澳門保安司司長黃少澤周四（8月30日）表示，「天鴿」風災期間在網絡出現的「解放軍殺人」謠言，造謠者是由美國經多個國家的伺服器，將信息發送至香港。黃少澤指，謠言有意貶低及攻擊解放軍，事件「非常嚴重」，澳門警方會繼續追查。

澳門當局早前就另外一則謠言，拘捕了四名在通訊軟件「微信」上轉發的市民，年齡介乎49-73歲。

「天鴿」早前重創澳門，造成十人死亡、逾百人受傷，並令澳門出現大範圍停水停電。澳門社會批評特區政府救災不力之聲不絶，社交網絡上出現政府「封鎖消息」的傳聞。

當地人權活動人士周庭希指，面對謠言，政府過往通常只會澄清，鮮有採取法律行動，他批評政府利用刑事法律「侵犯市民的言論自由」；澳門政府發言人則指，刻意傳播虛假信息而受刑罰，與言論自由「無關」。

四人涉發佈、轉發謠言被捕

「天鴿」襲澳期間，當地社交網站、網上論壇及通訊軟件出現解放軍在澳門搶劫商鋪及將市民毆打至死、澳門部份地區「被列為疫區」、「珠海排洪」等不實信息，澳門當局多次發聲明闢謠。

司警針對傳播謠言的行為展開拘捕行動。本周初，澳門司警拘捕一對73歲及68歲的兄妹，兩人涉嫌透過"微信"發佈當局在筷子基停車場發現5具屍體、政府封鎖消息的傳言。

澳門媒體報道指，被捕68歲女子向司警供稱，有關信息是朋友轉發給她，她再轉給兄長。司警之後又拘捕兩名分別49歲及63歲的女子，涉嫌在微信"多次"轉發該信息。

四人均以「侵犯行使公共當局權力之法人」罪，被移交檢察院。

圖片版權 EPA Image caption 多條街道被海水倒灌衝至的垃圾堵塞

轉發即犯罪？

根據澳門《刑法典》第181條，出於惡意傳播明知不實的「虛構事實」，侵害行使公權力機構的「信用、威​​信」，即構成「侵犯行使公共當局權力之法人罪」，罪成最高判入獄六個月，或科240日罰金。

BBC中文接觸到的兩位澳門法律學者均指，這條法例很少被援用，對其了解不多而無法置評。

針對傳謠的拘捕行動在網上引起討論。有澳門網民質疑，市民沒有查證消息的能力，如果只是「轉發」消息也會被捕，「隨時坐監都不知發生什麼事」。

黃少澤周五向傳媒表示，謠言對市民影響程度非常高，造成人心惶惶，對社會造成傷害，「警方的拘捕行動毫無疑問是為了維持社會穩定」。

政府發言人：刻意發假消息與言論自由「無關」

對於社會有聲音憂慮政府「以言入罪，澳門媒體引述政府發言人暨新聞局長陳致平回應稱，今次案件涉及的不是「影響政府聲譽」的言論，而是假消息。

圖片版權 Reuters Image caption 「天鴿」另澳門一些街區一度停電

他強調發表批評和意見「絶對沒有問題」，但刻意傳播虛假信息而受刑罰，與言論自由「無關」。

澳門人權活動人士周庭希則向BBC中文表示，澳門政府近年不斷利用刑事法律「侵犯市民的言論自由」，如2014年的民間公投拘捕事件，均是將澳門市民表達意見的行為「非法化」，以將政府不欲聽到的聲音消音。

周庭希以今次案件為例指，關於政府是否隱瞞死傷人數的問題，與公眾利益攸關，不應要求公眾嚴謹到「記者級數」，才能轉發言論。

周庭希又指，刑事罪行要成功入罪，要視乎被告是否有意、甚至惡意侵犯政府聲譽，對今次案件能否入罪感質疑。不過他相信，政府已製造寒蟬效應，居民此後看到對政府不利的言論，即使有可能是真實的，都不會放心地轉發，以免被控告。