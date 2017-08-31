BBC中國博客：悼念「認真的花花公子」鄧永鏘

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香港商人鄧永鏘（David Tang）去世後，各界紛紛悼念這位社交界名人。這位風趣、聰敏的紳士也是英國廣播公司的常客。

「和他工作十分有趣。」BBC高級製作人德奧爾（Mantej Deol ）回憶道：「每次訪問他時，他都會調侃我。」

「他問我，我是你指定的中國男子嗎？」

「對呀，David，我是在數億人中選中你，然後他就大笑起來。」

大部分有關鄧永鏘的報道，都是圍繞他多姿多彩的生活、他身邊富裕的朋友和王室的人脈。

但這位「花花公子」背後，其實是有認真的一面。

他在香港的朋友說，鄧永鏘畢生努力不懈地宣揚他的出生地以及中華文化，即使他突然離世，其傳奇也會傳頌下去。

「前衛的愛國者」

在香港的美國商人柏力（Mitch Presnick）在1996年首次遇上鄧永鏘。當時他想加入鄧永鏘創辦的中國會（China Club）。中國會是香港、北京、新加坡的社交會所，主打30年代的上海夜生活風格。

除了中國會，鄧永鏘還創立了出售中國傳統時裝的上海灘（Shanghai Tang），上海灘主打高檔市場，其後易手予瑞士歷風集團，現時由一家意大利服飾公司持有。

Image caption 上海灘售賣主打高檔市場的中國傳統時裝。

「他都在做別人從來不做的事情。」柏力說。

「我喜歡他如何展示中國文化強大和自信的一面，展示中國藝術和文化的最大優點。」

「中國會是他的延伸；上海灘則是他信仰的延伸，當時他令全世界都把中國文化視為新潮的代表。」

香港的中國會有許多珍貴的中國古董和當代藝術品。

鄧永鏘為自己的根而自豪，但他不是一個「熊貓的擁抱者」或是「中國批評者」，因此他發表對中國的意見，備受各界重視和尊重。

直斥政權「無恥、丟臉」

2012年連串牛津辯論會，鄧永鏘多次強烈反對「香港的未來屬於中國」這一說法，並批評中國最高領導層決策缺乏透明度。

「這種情況造成很大的不信任。」他當時說：「這個國家會有連串示威……抗議濫權、貪腐和社會不公義，這不會令人感到意外。」

他亦為自己的出生地香港近來面對的政治分裂局面發表過見解。

他去年在外國記者協會演講時狠批時任行政長官梁振英，引發很大迴響。

「香港政府日漸脫離群眾，他們也應預示到社會不會安寧。目前，香港已有100萬人過著窮困生活，他們不會對政府感到滿意。」他在會上說。

「這是一個很無恥、很丟臉的政權。雨傘運動已明確展示出，這裏的百姓希望有真正的民主。」

圖片版權 Reuters Image caption "雨傘運動"令香港政治變成兩極化。

「雨傘運動」是香港2014年的民主運動，當時大批市民佔領市內主要街道長達逾兩個月。

今年8月中，3名有份帶起這場運動的學生領袖黃之鋒、羅冠聰、周永康被改判入獄，惹來國際抨擊。

近期鄧永鏘因肝癌而體弱。

最近，我在一個慈善抽獎中，獲得他慷慨捐贈的書《Rules of Modern Life》。他說會給我簽名，但可惜，這個承諾永遠不能兌現了。