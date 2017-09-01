中共敲定十九大召開日期 誰走誰留？

圖片版權 Reuters Image caption 中國共產黨通常相隔五年在秋天舉行黨全國代表大會。（資料圖片）

中國官方新華社報道，共產黨領導層決定在今年10月18日在北京召開中國共產黨第十九次全國代表大會，比2012年舉行的第十八次大會早了差不多一個月。

根據新華社周四（8月31日）的報導，大會會選出新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。而中共中央政治局當天也決定在10月11日舉行第十八屆中央委員會的第七次全體會議。

中國共產黨通常每五年舉行一次全國代表大會，被視為領導層「換屆」的時候。國家主席習近平留任幾乎沒有懸念，但政治局其他常委是去是留，習近平的權力會否更牢固，卻不是那麼確定。

會確立「習近平思想」嗎？

此前，外界多次揣測中共會否在會議期間確立「習近平思想」，甚至會把它寫進共產黨的黨章。

香港科技大學社會學教授丁學良對BBC中文記者表示，如果中共會議期間確立「習近平思想」，這會是「非同尋常」。

他認為，在共產黨的意識形態裏，差一兩個字的意思分別是很大的，而「習近平思想」跟「習近平的思想」就很不同。

他續指，如果會議期間以前者來表述，官方需要理順很多的事情，包括搞清這是習近平「一個人的思想」，還是從某個特定時間開始，中國歷任領導人的集體思想。

他形容這個過程是一個「很大的工程」。

他說：「『習近平思想』裏邊，有沒有包含胡錦濤、溫家寶的思想呢？有沒有包含江澤民的思想呢？朱鎔基的思想呢？」

「他得把這些思想都理順。」

圖片版權 Reuters Image caption 外界認為習近平和總理李克強都會留任原職。（資料圖片）

政治局誰進誰走？

十九大的另一個關注點，是黨內的重要人事變動。而其中一個矚目點，是政治局常委王岐山的去向。

如果中共領導按照「七上八下」（即67歲仍可續任、68歲退休）的不成文規定，現年69歲的王岐山將不會留任政治局。時事評論員劉銳紹接受香港傳媒訪問時表示，按照這個共識，包括王岐山等五個常委將退下來。

那麼誰會成功「入局」？近年許多被視為習近平的親信的官員先後獲委任要職，中國六個最重要的和有影響力省市當中的四個，包括北京、天津、重慶和新疆都是由他的「親信」掌控。

而其中，被視為習近平親信的陳敏爾在七月時獲委任為重慶市委書記，接替後來被指「嚴重違紀」的孫政才。

圖片版權 CNS Image caption 陳敏爾現年57歲，是中國政壇目前僅有三名1960年後出生的省委書記之一。（資料圖片）

當時有評論認為這是為他成為政治局常委作凖備，但也有意見指他接任與十九大會議區隔太短，獲任命為常委將是「不尋常」的舉動。

日本《讀賣新聞》早前引述消息指，上海市委書記韓正和廣東省委書記胡春華均可能獲任命為常委。

外界認為兩人均來自與習近平不同的派系，但他們最近都曾公開表示支持習近平的領導。