金磚廈門峰會：中俄印巴南關係如何走？

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金磚國家峰會周日至周二（9月3日至5日）於福建廈門舉行。繼五月的一帶一路高峰會後，中國再次擔任東道主，是「主場外交」另一次的重要場合。

美國投資銀行高盛原首席經濟師奧尼爾（Jim O'Neill）2001年提出「金磚四國」（BRIC）概念，指未來全球經濟增長將主要由四個新興市場帶動──包括巴西、俄羅斯、印度及中國。

2006年，」金磚四國「外長於紐約會面，自此」金磚四國「由華爾街術語成為外交合作架構。三年後，第一屆金磚國家峰會正式舉行；翌年，南非獲批加入，「金磚四國」變成「金磚五國」（BRICS）。

一開始，金磚國家以新興經濟體定位，希望挑戰、重整以美國主導的世界秩序。但在這幾年間，金磚國家也遇上種種政治、經濟各方面的問題。另外，中國與印度才剛剛結束在洞朗（印稱都克蘭）的軍事對峙。

到底中國與其他金磚國家的關係將會如何發展？是越發親密的伙伴，還是亦敵亦友？

印度

圖片版權 EPA Image caption 前不久中印部隊在藏南地區邊界僵持不下，讓觀察人士關注穆迪會否如期赴會。

洞朗爭議令中印關係跌至冰點。印度總理莫迪雖然如期出席會議，亦可預見中印領袖會在廈門會議營造和氣融融的氣氛，但專家認為中印矛盾難以化解。

四川南充西華師範大學印度研究中心主任龍應春指，邊界問題、西藏流亡政府是固有問題，兩國關係在可見未來中亦難以改善。

另外，龍應春認為在洞朗對峙之前，中國並沒有意識到印度對中國的敵意。「這是一個認知的問題，不是一個事實的問題。實際上來講，中國發展、中國的強軍也好，都不是針對印度的。」

但是，印度對中國的不滿已經由來已久。「印度覺得自己是個大國、強國，中國擁有的一些國際地位，它覺得印度也應該擁有。但現實是印度沒有，而且它在爭取大國地位的過程當中，中國也不支持它、甚至在打壓它。」

印度、巴西、德國及日本組成四國聯盟，積極爭取成為聯合國安理會常任理事國。現時五個常任理事國中，只有中國沒有表態支持印度入常。龍應春認為，中國並不反對印度，但它與日本結為聯盟，所以中國不會支持。

根據中國商務部的國別報告，印度去年與中國貿易逆差達516.9億美元——印度亦視巨大的貿易逆差為大問題。龍應春說：「印度工業水平比較低，找不到合適的產品可以出口給中國。」

龍應春認為，中國對印度開放醫藥市場本來也是一途。「但印度的藥品很多都是仿製的藥，並沒有專利，它是侵犯了歐洲美國很多公司的專利……如果中國官方同意進口它的藥品的話，會面臨歐美的法律問題。」

他認為中印關係可以從經濟合作推動，基建投資有很大潛力。「中國有很強大的能力搞基建，印度現在經濟發展增長，其實需要大規模的基建……通過它自身的話，很難在短期內把基礎措施搞得很好。基礎措施不好的話，很難吸引外商的投資。」

不過，印度指「一帶一路」侵犯國家主權，莫迪更缺席「一帶一路」峰會，是否代表中印通過投資改善關係，此路己經不通？

龍應春說：「印度對『一帶一路』這個口號、這個倡議是肯定不會接受的。但中國跟印度的一些雙邊性合作，實際是會做的。」

以印度也有參與亞投行為例，龍應春認為印度對與中國合作還是抱持實際的態度。「中國不應該再去跟印度講，要它參與『一帶一路』……我覺得印度不接受口號也沒關係，最重要是實際上的合作。」

至於金磚會議會否促進成員國之間的合作，龍應春認為不太樂觀。「多邊（關係）有它的功能，對雙邊（關係）有一定促進作用，但是其實不是很大。雙邊更好辦事。」

俄羅斯

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中國與俄羅斯都是世界舞台上的巨人。兩個邊境接壤的大國，在歷史上也曾出現不少矛盾糾紛。不過長期而來，美國往往是中俄關係的決定性因素。

自2013、14年來，中國和俄羅斯關係一直升溫，而兩國現時更視對方為「戰略協作伙伴」。

史汀生中心（Stimson Center）高級研究員孫韻接受BBC中文訪問時說：「協作就是中間有一個協同來合作、互相支持，而且互相協商之後達成一個雙方相對一致、相對統一的立場。這種戰略協作伙伴關係在中國對外關係中間也是區區可數，是一種非常特殊的關係。」

俄羅斯因克里米亞的關係受到西方制裁，經濟受到重創。而在於中方立場來說，美國當時提出「重返亞洲」戰略也令中國倍感壓力，兩國加強合作也是自然而然。

孫韻認為，習近平個人對俄羅斯的推崇，也是促成中俄走近的重要原因。「從他的家庭背景也好，從他的成長環境，還有他受到的教育……而且加上普京他個人的領導風格也比較符合習近平的這種強人的、強而有力的領導模式。」

俄國經濟由西方制裁陷入危機，中國貿易伙伴地位更顯重要。據新華社報道，中俄兩國在今年1月至7日期間，進入口總額逾460億美元，同比上升21.8%。

俄羅斯會否擔心在經濟上過於依賴中國？孫韻認為俄羅斯不一定有這樣的傾向。「在俄羅斯跟中國相處的這種過程中間，俄羅斯有一種很強的優越感和自豪感。而這種優越感和自豪感更多是從政治實力和軍事實力上面來，不是從經濟實力上面來。」

不過，假如未來美國這個外部因素有變，中俄合作能否維持熱度，將是一個有趣的問題。

巴西

圖片版權 Getty Images Image caption 中國國家主席習近平和巴西總統米歇爾·特梅爾

中國與巴西的關係很大程度上建基於經濟商貿。貿易模式一直是由巴西向中國輸出原材料，中國向巴西出口成品。

根據世界銀行的數據，中國已成為巴西最大的進出口貿易伙伴。中國主要從巴西輸入三種產品：大豆、鐵礦石及石油.。

自2015年，巴西經濟衰退，近13萬人失業。過去十多年間，中國從巴西輸入大量原材料商品，是巴西經濟成長的動力。不過近年中國經濟放緩，加上巴西內部的政治問題等等，令巴西經濟陷入困境。但專家認為，即使如此，中國對巴西的重要性並沒有減低。

瓦加斯基金會國際關係教授奧利弗·施廷克爾（Oliver Stuenkel）說：「在巴西，有一種想法是認為要走出衰退，一定與中國息息相關。不論是中國投資，還是購入巴西出口。」

雖然中國對巴西經濟重要非常，但不代表巴西沒有存在對中國批判的聲音。智庫歐亞集團（Eurasia Group）拉丁美洲主管尼佛斯（Joao Augusto de Castro Neves）指出，要與中國競爭的巴西工業對中國日益吃重的經濟角色感到不舒服。

尼佛斯認為中國與巴西之間的經濟關係正慢慢轉變中。「中國與巴西的關係不再只是貿易，兩國的投資亦變得日益重要。中國不再只是購入巴西的產品，中國也增加在巴西的投資。」例如，中國企業正增加在巴西電訊業、汽車工業、電力等的投資。

施廷克爾指出，中國要小心處理與委內瑞拉的關係，免得在巴西引起反中情緒。

「在巴西有種憂慮，認為中國大力支持馬杜羅備受壓力的政權，會對巴西造成負面的影響。因為巴西要接收來自委內瑞拉的難民。」

南非

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作為非洲唯一的金磚國家，南非是中國堅實的伙伴——專家認為兩國在可見未來關係依然緊密。

南非金山大學傳媒研究講師、「中非項目」（The China Africa Project）創辦人斯塔登（Cobus van Staden）對BBC中文說：「中國與南非關係中，貿易及經濟是很重要的部份。」

斯塔登指出，中國對南非投資日益重要。

「英國仍然是南非最大的投資國，但中國已成為在南非投資最高頭五名的國家。中國在南非投資基建，亦日漸增加在製造業的投資。金磚成員國的身份及金磚國家新開發銀行（New Development Bank）令南非吸引更多的投資。」

另外，斯塔登認為，中國與南非的經濟關係並非單向的。「南非是少數在中國有重要投資的非洲國家之一。」

中國與南非的伙伴關係，並非只體現在經濟層面上。達賴喇嘛多次意欲到訪南非，但南非政府都沒有向達賴發簽證。在南海領土爭議當中，南非亦表態支持中國。

斯塔登說：「在我看來，南非認為中國是另一個發展的模式、是西方以外的選擇。自從姆貝基（Thabo Mbeki）時代以來，南非一直批評西方，我認為（對西方的批判）比起與中國建立關係源由更早。中國的成功，引起南非政府對有別西方思想的發展模式的興趣。」

在政黨層面上，南非非洲人國民大會（African National Congress）與中國共產黨也有密切聯繫。舉例說，布魯金斯學會（Brookings Institution）去年發表的報告指出，非洲人國民大會與中國共產黨2008年簽訂合作諒解備忘錄，中國會向非洲人國民大會黨員提供訓練。