赴英香港學生遲遲未獲簽證 英國稱「緊急處理」

9月是開學的日子，但一些香港凖備赴英的留學生遲遲未獲發簽證，憂慮開了學也未能到英國。

英國內政部發言人對BBC中文說，英國駐港總領事館已注意有關事件，並會以「緊急事項」方式處理個案。

內政部表示，處理學生簽證需時15個工作天，但學生表示逾期一段時間也沒有迴音。

香港教育界立法會議員葉建源表示，接獲逾200名香港學生求助。

據香港媒體報道，有家長早前於凌晨時段就到簽證中心門外排隊，擔心子女趕不及在開學前取得簽證。

「不知能否如期入學」

凖備到英國倫敦大學學院修讀國際規劃碩士課程的黃小姐對BBC中文說，她在8月初已經提交簽證申請，但過了15個工作天仍然沒有結果。

黃小姐本來想提早前往英國尋找房子，但因為遲遲未獲發簽證，不能夠確認機票的日期。

她擔心錯過學校開學，對事件表示「無奈」，批評當局在處理簽證過程欠缺透明度。

「如果英國方面內部有問題，應該公開交代。」她對記者說。

「快證也不快」

另一名前往英國倫敦政治經濟學院修讀刑事司法政策碩士課程的朱小姐，則從8月中開始申請快證，按簽證中心資料，快證服務理應在3至5日內便結果。

但兩周過去，仍然音訊全無，朱小姐在網上查閲簽證申請狀況，仍然是「未獲確認」。

朱小姐說，她的朋友比她晚了數天申請，卻早已獲發簽證。

她聲稱中心負責人把事件歸究因為近日打風（颱風）的關係，亂了有關申請次序，如今未能確保快證申請者何時獲發簽證。

她亦試過向英國當局打電話和發電郵追問簽證進度，但無論電話還是電郵查詢，她同樣未能獲悉自己簽證的進度，而且有關查詢服務需要收費。

「我真的感到很氣憤，我們是付多近2000港元去申請快證，堂堂領事館可以在處理簽證問題上如此混亂，我認為是不可以接受。」她表示會要求當局退回快證有關款項。

她原定在9月12日上飛機，但按目前情況，隨時需要改期。

在社交網站不少學生抱怨，有人聲稱已經過了開學日，7月開始申請仍然未獲發簽證。

立法會議員葉建源稱已如英國領事館方面聯絡，領事館請他協助收集求助者的資料，直接把這些申請轉交英國領事館跟進。