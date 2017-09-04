朝鮮核試：中國的「惡夢鄰居」又來搞局

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮在中國舉行金磚五國峰會前測試氫彈，再次搶先在中國召開國際會議前奪去國際社會焦點。

這天，在中國東北的小鎮延吉市，居民都感到自己腳下的大地在震動。

這個位處中朝邊境的小鎮的居民大都說韓文。震動發生後不久，他們便開始往網絡上載家裏物件震動的照片。

他們大概都不知道，這次「地震」其實是人為造成的。

朝鮮首都平壤距離延吉市不遠，而平壤當局在這次震動發生了沒多久，便宣稱成功測試了一枚氫彈。這是朝鮮歷次試爆威力最強大的核武器。

很明顯的，朝鮮選擇在這天試爆是往中國的臉上打了一巴掌。

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮這次核試驗的威力明顯比此前五次為大。

這樣說，因為朝鮮的試驗隔了沒多個小時，中國國家主席習近平便要在廈門舉行的金磚五國峰會迎接來自巴西、俄羅斯、印度和南非的領導人。而中國是本年會議的主辦國，習近平也要發表講話。

朝鮮也許不是故意選擇在金磚五國峰會的開幕日搞核試，但可以肯定的是，平壤當局認為不需要為避免惹怒中方而不在當天搞試驗。

而且，朝鮮已經不是第一次「碰巧」在習近平有重要活動時舉行類似的測試。

就在三月，習近平凖備會見美國國務卿蒂勒森前夕，朝鮮宣稱成功測試一款新型火箭推進器。

又來「碰巧搞核試驗」嗎？

而在五月，中國當局凖備就習近平倡議多時的「一帶一路」計劃舉行峰會，讓十多個國家的領導人到北京就經濟發展和交通基礎建設投資等議題討論。可是，朝鮮又在那個時候試射導彈，北京的峰會還沒開幕，便被搶去了風頭。

同樣的事情在金磚五國峰會前再次發生，實在令人難以置信。

身為中共中央軍事委員會主席的習近平面對這種新常態，不可能會感到高興。

反過來說，朝鮮方面也肯定對中國這個冷戰時期的戰友的反應感到憤怒。這是因為中方不但投票支持聯合國安理會針對朝鮮的制裁，它還協助執行這些決議，包括停止從朝鮮進口煤炭。

圖片版權 Reuters/KCNA Image caption 朝鮮官方媒體發佈金正恩檢視據稱是氫彈的畫面

中國反擊的方法

許多觀察員都知道如果中方願意，它可以拖垮朝鮮的經濟。冬天快來了，中國停止向朝鮮供應原油和天然氣就行。

然後，還有朝鮮在中國投放的金融資產。

據報，朝鮮在中國的金融機構持有許多投資。平壤當局更為這些資金設立公司，令自己看似跟這些資金無關。朝鮮利用這些公司，協助自己的資金和產品在中國流動。中方不可能不知道這些公司的存在。如果中方願意，明天就可以把這些公司都關掉。

中方沒有這樣做，原因只有一個：北京當局不喜歡朝鮮核試所帶來的地區不穩，但還有一件事情令北京更害怕。

令中方憂慮的，是如果平壤政府倒台，朝鮮半島便可能會由韓國主導的統一政府控制，美軍便可能駐守在中國與朝鮮半島的邊境。為了防止這個情況，中方大概會願意為朝方作許多忍讓。

中國的環境部門已經宣佈會在中朝邊境作「緊急輻射測試」。如果測試證實有中國領土受輻射污染，可以想像中方會有多憤怒。

中方外交部發出聲明批評朝鮮試射導彈，措辭嚴厲。但隨著國際社會要求中國加把勁向朝鮮施壓的呼聲越來越高，中共高層將會為自己真正可以做的事情感到沮喪。

朝鮮領導人金正恩已經將核計劃奉為自己最矚目的政策，很難想像有甚麼樣的威脅或利誘可以使平壤當局放棄這個計劃。

但是如果中國跟美國達成秘密協議，令美國願意在朝鮮半島統一後全面撒離，如果是那樣的話，一切就都改變了。