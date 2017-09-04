記者手記：金磚峰會與習近平仕途、「一帶一路」何干？

圖片版權 xinhua Image caption 時任福建廈門市副市長的習近平到國外考察

習近平上任中國國家主席以來,在外交方面提出了"一帶一路"的"國家級頂層戰略"。中國向來注重"主場外交",大型國際場合的地點也是經過慎重考慮—這次金磚峰會在福建廈門,也是跟"一帶一路"息息相關。

2013年,習近平提出了"一帶一路"的構想。兩年後,中國國家發展改革委、外交部及商務部聯合發表願景與行動文件,銳意與其他國家共建"絲綢之路經濟帶"和"21世紀海上絲綢之路"。

"一帶一路"願景與行動文件指明,福建省定位是"21世紀海上絲綢之路核心區"。

福建省政府發展研究中心2015年發表報告,指福建省的"海上絲綢之路"從古至今都沒有中斷過,仍然保持與東盟等"海上絲綢之路"沿線國家和地區保持密切交流。

《人民日報》的報道指,廈門被定為國際性綜合交通樞紐和"海上絲綢之路"戰略支點城市。陸上絲路與海上絲路在廈門連接起來。

廈門是最早發展的經濟特區之一,可說是福建省發展得最好的城市。金磚峰會選在廈門舉行,也不顯得出奇。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 廈門鷺江道，與鼓浪嶼只隔一條寬600米的鷺江是進入鼓浪嶼的主要港口，是當地居民休閒娛樂的重要地點之一

習近平與廈門淵源

習近平在周日(9月3日)的金磚國家工商論壇開幕式演講時提到,1985年來到福建工作, 第一站就是廈門。

2006年,習近平接受《廈門日報》訪問時說: "我當時很踴躍地到廈門來啊，就是想來嘗試對改革的實踐、對開放的實踐。"

他曾形容在廈門的三年是"艱苦、刻苦的學習過程"。

習近平在福建省工作近18年。他曾說："我人生中美好的青春年華是在福建度過的。"

圖片版權 Xinhua Image caption 1987年8月，習近平和彭麗媛在福建東山島

去年，舉足輕重的G20峰會在杭州舉行——無獨有偶,這也是深深影響習近平仕途的地方。

2002年,習近平從福建調到浙江。在浙江工作五年後,習近平在上海待不夠一年,他被調到北京,晉升政治局常委,仕途一帆風順。

雖然廈門、杭州都不是一線城市,但習近平從政之路上,都在兩個城市留過痕跡。金磚峰會和G20峰會是習近平外交成績單上的重要項目,在這樣的背景下,這兩個城市負責接待各國領袖政要,也算是有理可循。