澳門立法會選舉：你不知道的五個重點

圖片版權 Getty Images Image caption 澳門賭業發達，但居民生活質素則有待改善。

四年一度的澳門立法會選舉將於9月17日舉行，今次選舉有什麼值得關注的地方？BBC中文為你解讀即將到來的澳門選舉。

澳門立法會共有 33 個議席，當中7席為特首委任、12席為間接選舉，餘下14席為全澳選民直接選舉；換言之，由直選產生的議席並不過半。

澳門立法會議員是怎麼選出來的？

間接選舉是澳門特有的選舉模式，每個合資格的法人（組織）享有最多22票，目前登記有效的法人（即社團）選民總數為858個。過往多年以來，間接選舉界別有多少議席，社團就事前協商出多少名候選人，令每名候選人均可篤定當選。

今年是間接選舉界別首次出現差額選舉，12個中有3個議席出現競爭，但據澳門媒體報道，6名候選人均為親政府人士。

直接選舉方面，全澳門為單一選區，共有24張名單競逐14個席位。

直接選舉界別的候選人組成名單參選，第一候選人得票為名單總得票，第二候選人得票為名單得票除二，第三候選人除四，如此類推。

名單第三候選人的票數，只有名單得票的四分一，要當選非常困難，因此澳門以前有「議席不過三」的說法。政治組織要爭取更多議席，傾向分拆名單出選。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 澳門立法會將於9月17號改選。

但在上一屆選舉當中，「票王」陳明金得票高達2.6萬，其名單第三候選人亦成功擠身議會，打破了這項鐵律。但陳明金今屆不再尋求連任。

上一屆立法會選舉，14席直選議席中，只有四名當選者被視為非建制派。

「天鴿」風災對此次選舉有什麼影響？

在選舉前數星期，颱風「天鴿」意外重創澳門，造成十人死亡、近二百人受傷，全市大範圍停水、停電，駐澳解放軍介入救災，政府治水、救災不力飽受批評。

「天鴿」風災成為近日澳門社會最重大的議題，無可避免主導了選舉的風向。

圖片版權 EPA Image caption 天鴿風災過後，澳門市區堆積不少垃圾。

風災過後，政府的問責問題將會成為選舉一大重要議題。

一般認為，選舉前出現有損政府威信的事件，會對當地民主派選情有利、對較親政府的候選人則會造成負面影響。

但兩位熟悉澳門政局的學者向BBC中文分析，因「天鴿」風災而受益的，將會是一些親中同鄉會支持的候選人，以及較為中立、溫和的候選人，而非民主派人士。

在澳門，「建制派」約略可分為在回歸前已深耕澳門社區的「傳統陣營」，與一些近年崛起、以同鄉會為主的「中親會」陣營。

香港中文大學社會科學院客席副教授仇國平說，風災期間，資源充裕的中親會展現了強大的動員能力，反應敏捷地參與救災、派發物資，贏得不少市民的認可。

澳門大學政府與行政學系副教授餘永逸則指出，今次受災最嚴重、水浸最厲害的地區，往往是舊區，即是傳統建制陣營的「票倉」。他預計災情之嚴重，會令這些地區的選票變得游離，令傳統陣營得票進一步下跌。

餘永逸又認為，即使有選民因不滿政府而拒投建制派，也更可能流向一些形像溫和、對政府有一定批判的中間派候選人，而不是民主派。

澳門民主派的得票在2009年達到高鋒，但2013年的選舉成績卻出現倒退，之後更出現高調的內訌及分裂，令今年的選情也不樂觀。

餘永逸說，民主派的"元老"們傾向以民主理念討論民生，但新一代則越來越側重爭取政治制度改革，兩方無法調和導致分裂，令其聲望大跌，不少支持者感到失望及無所適從。因此即使政府今次在風災中失了民心，民主派也無法從中獲益。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳門民主運動發展疲弱。

澳門選民還關心什麼議題？

除了「天鴿」風災帶出的政府管治與問責爭議，澳門選民主要關心房屋、交通等民生事項。

房屋問題，包括政府的「1.9萬建屋目標」無法達成等，過去一直是較主要的爭議點，但近兩年，澳門交通不斷惡化，車輛數量急增致堵塞嚴重，加上公營巴士服務不濟，市民通勤、出行大受影響，令交通成為重要選舉議題。

與鄰埠香港不同，政治制度改革等政治議題，在澳門選舉中並不顯得重要。

根據香港大學民意研究計劃2016年底進行的民調，澳門市民最關心的是民生問題（73.6%），其次是經濟問題（21.7%），表示最關心政治問題的受訪市民只有1.4%。

2014年，澳門爆發反對高官離任補償制度的「反離補」運動，多達兩萬澳門人上街遊行，平均每23名澳門人就有一人參與，是澳門社會運動史的里程碑式事件。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 澳門的交通問題令市民怨聲載道。

在香港，2014年的「佔領中環運動」對兩年後的立法會選舉影響深遠，但澳門「反離補」運動對選舉的影響則不太大。

餘永逸指出，「反離補」運動中，參與者主要是為了反對不公平的利益分配，並未有效建構公民意識或身份認同。

圖片版權 All about macau Image caption 「反離補」運動被一些澳門人稱為澳門社運的"光輝五月"。圖為澳門獨立媒體"論盡媒體"當時的頭版。

澳門的民主運動發展疲弱，民主派所獲支持度不高，除了因為分裂，也因為民主派面目越來越模糊。

仇國平向BBC中文解釋，一般認為"民主派"或"反對派"是較敢於批評政府的，但在澳門，由於政府的管治實在太過差強人意，即使是建制派，也能不遺餘力地批評政府的民生表現，贏得市民支持，民主派的角色不再獨特。

而由於澳門市民對政治問題沒有興趣，新一代民主派重視的政制問題，未必能夠打動很多選民。

據餘永逸觀察，新一代側重民主政治制度與抗爭活動的路線，是親北京勢力所不待見，因此近日建制派及支持者的攻擊，集中針對新一代民主派，包括風災期間的一些"抹黑"。

"可以看出建制及北京陣營，不想他們得到高票，"餘永逸說："若他們當選或高票落選，就意味澳門有一定數量的人，支持抗爭路線。建制希望顯示，這條路線在澳門只是少數。"

圖片版權 Getty Images Image caption 「反離補」運動後，澳門一些年輕人開始參與社會運動爭取政治體制改革（圖為2014澳門回歸遊行的示威者，資料照片）。

澳門立法會選舉存在賄選嗎？

澳門廉政公署的報告稱，上屆選舉一共接獲213宗與選舉有關的舉報，主要涉及不正當收集提名、偷步宣傳及「提供利益或作出職業上的脅迫，影響選民投票意向、選舉日提供免費交通和餐飲」等涉及賄選的行為。

但廉署最終僅就一宗舉報採取行動，起訴兩名社團成員涉提供免費餐飲及車輛接送，呼籲會員投票支持陳明金名單。兩人被判賄選罪成，分別入獄15及18個月。

跟據港大民研在2013年立法會選舉後進行的民調，有40.7%受訪選民認為是次選舉「不廉潔」，認為「廉潔」的則有39%。

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年澳門立法會選舉。

澳門立法會去年底通過《立法會選舉法》修訂，但兩位學者均認為修法對打擊賄選，效用不大。

澳門並沒有嚴格意義上的「政黨」，政治組織普遍稱為「社團」，而參選立法會的候選人，不會以所屬社團的名義參選。仇國平說，候選人所屬社團向市民提供利益的行為，不會算在候選人頭上，這是澳門打擊賄選不力的一大原因。

餘永逸則向BBC中文解釋，社團不只在選舉前才行動，而是每年不斷向市民提供利益，包括禮物、聚餐、旅行團、獎學金等，甚至給予「現金援助」，借此在社區建立強大網絡，選舉期間反而會變得低調。這些持續的利益提供是否構成賄選，也很難定義，令執法更困難。

澳門市民關心立法會選舉嗎？

澳門立法會沒有財政審批權，議員的提案權力亦受到極大限制，發揮空間有限。今年會期結束前，還有委員會提出要修改議事規則，禁止議員在會議中展示標語、道具，該項建議在輿論反對聲中遭撤回。

圖片版權 GCS.GOV.MO Image caption 澳門立法會共有33名議員。

立法會權力受限，影響力亦有限，因此不受市民重視，當地的選舉氣氛並不算熱烈。2013年的澳門立法會選舉，投票率只有約55%，較往屆下跌了近五個百分點。

而到今年，雖然選前出現「天鴿」風災這項重大爭議，但投票率也不一定會上升。

仇國平向BBC中文指出，2006-2008年間的高官歐文龍涉貪案，雖然令澳門市民對政府極為失望，但該案並無對2009年選舉的投票率，造成什麼顯著的影響。

他觀察到一個有趣的現象：「天鴿」風災過後，網上更出現呼籲說，不滿政府的話應該「不投票」或「投白票」。

「一般常識是，選民對政府不滿就會更積極投票，但在澳門卻不是這樣。」

圖片版權 Getty Images Image caption 賭業是澳門的主要產業。

不過兩位學者指出，今次立法會選舉仍有兩項重要事項，值得留意。

第一，澳門六大賭牌將於2020至2022年陸續到期，政府屆時如何處理續牌問題，立法會有一定影響力。今次選舉中，具賭業背景的候選人會否當選？議席數量會否增加？這或會左右未來數年的賭牌續牌討論。

而另一項關注點就是澳門民主派的存續問題。仇國平指，市民對政府的觀感，很大程度上視乎當地反對派是否強勢，能否有效監察及揭示政府不足。因此民主派在今次選舉會否失利，會影響到未來數年澳門的輿情。