朝鮮核危機：氫彈測試後　會是戰爭嗎？

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮官方電視台周日（9月3日）播出主播李春姬宣佈氫彈測試成功的片段。

朝鮮在九月初的時候再次進行了核武試驗，爆炸的強度相等於一場里氏6.3級的地震。試驗發生了不久，韓國警告，平壤當局可能在凖備舉行更多類似的試驗。

美國國防部長馬蒂斯表示，朝鮮對美國及其盟國的任何威脅，均會被報以「大規模軍事回應」。而總統特朗普此前也曾放狠話，聲言以「怒火和怒氣」回應。

事情發展至今，各方還有希望可以以外交途經解決問題嗎？仰或戰爭在所難免？

BBC外交事務記者喬納森·馬庫斯（Jonathan Marcus）為大家解答局勢可能如何發展等問題。

雙方會爆發武裝衝突嗎？

沒有人希望朝鮮半島會爆發戰爭。現時局勢十分緊張，任何小型衝突都會升級為全面戰爭，而美國方面早已強烈暗示平壤當局不應做任何可能會令局勢升級的事。

如果真的爆發全面戰爭，這個衝突將帶來災難性的人命傷亡。衝突各方也可能會用上核武器。如果真的發生，那將是第二次世界大戰末期以來首次有國家在衝突期間使用核武，將為國際政治定下一個可怕的先例。

戰爭也將留下嚴重的破壞。我們可以肯定的是，到那個時候，朝鮮將不復存在。正是因為大家都知道這會發生，所以我們才會希望平壤當局尚存理性，明白個中的危險。

儘管如此，朝鮮目前的舉動仍然跟「玩火」沒有分別，它面對的代價可能很大。

誰是重要的角色？他們會有甚麼影響力？

圖片版權 Cabinet PR Office via AFP Image caption 日本也許不會直接捲入朝鮮半島的戰爭，但美國在日本有許多駐軍。

戰爭的初期必定會是朝鮮跟危機其餘各方之間的衝突──尤其是韓國和美國。

日本的角色還未能確定，除非它遭受朝鮮的直接攻擊。

話雖如此，日本本土有大量的美國駐軍。而美國也會尋求聯合國安理會協助，在外交方面給它支持。我們很難推算聯合國有多願意介入這個衝突──我們希望這只是一個學術上的問題。

武裝衝突會演變成全球核戰嗎？

這個不大可能，因為一場區域性戰爭已能帶來十分壞的影響。

俄羅斯、美國的北約盟友大多不會受這個衝突直接影響。最大的問題是，如果衝突爆發，中國會怎樣做？它的反應會跟1950年代一樣出兵干預衝突，令平壤當局不至倒台嗎？仰或它這次將抽手旁觀？

中國與朝鮮有簽訂聯合防務條約，但並不代表北京當局必定會介入任何衝突。跟前一個問題一樣，我們希望這個只會是一個學術上的問題。

為甚麼美國不就能接受朝鮮擁有核武器？

朝鮮本來就是一個核國家，它擁有的小型核武器庫也不是甚麼新鮮事。

但是平壤當局近年發展核武器的進度增快，著力發展讓它能向美國本土發射載有核彈頭的導彈。

我們大概不能要能朝鮮取消它自己的核發展計劃。在未來，我們大概只能集中在阻嚇或阻止平壤當局發展更多或更先進的武器。

現實上說，外界沒有太多的選擇，只能無可奈何地接受朝鮮擁核的事實。但專家仍然擔心朝鮮擁核對核擴散的問題會有甚麼影響。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 特朗普曾多次聲言要以武力解決朝鮮核危機。

危機仍可以靠外交途徑解決嗎？

我們現在仍不能凖確地知道朝鮮核計劃的進度如何。

平壤當局可能還需要進行更多的試驗，而我們也很難推測朝鮮製造的導彈和彈頭能否成功重返大氣層。換句話說，朝鮮的核技術尚未成熟，但平壤當局的技術水平前先未有地高。

朝核危機其中一個關注點是能否迫使朝鮮放棄它的核發展計劃。即使外界繼續倡儀用和談的方式解決問題，想要達到的目的是甚麼？是要朝方停止一切活動嗎？停止一切核發展和導彈試射嗎？美國又願意以甚麼外交上、甚至經濟上的甜頭與朝鮮交易？這一切都未清楚。

外界早已嘗試跟朝鮮和談，兩方也簽署了不少協議，而其中最少一項更已付諸實行。我們不能說外界從未跟朝鮮和談，也不能斷言這種和談不能有實質成果。但朝鮮現任領導層是一個全新的問題。

圖片版權 GREG BAKER/AFP/Getty Images Image caption 中國曾與俄羅斯一起就朝核問題提出建議，但未獲接納。

中國能幫上忙嗎？

中國在這個危險扮演一個既關鍵、又自我矛盾的角色。一方面，它已經多次表明不希望朝鮮擁有核武器。但另一方面，中國也不希望朝鮮政權倒台。如果平壤政府真的倒台，北京政府不但要處理上百萬名的朝鮮難民，它還需要面對一個由親美國力量統一的朝鮮半島。在北京眼中，這個要比一個擁核朝鮮政權差。

如果北京認為朝鮮核武發展跟特朗普撲朔迷離的外交政策很可能引起誤判和災難，它大概會向平壤當局施加更多的壓力。

朝鮮跟外界的溝通甚少，而中國是它最主要的盟友和經濟支持者。中國能做的其實很多。朝鮮最新的氫彈測試惹怒美國的同時，也令北京當局十分尷尬。但中國採取行動的同時，它有很多外交上的考慮。

中國和俄羅斯一起發表了朝鮮半島去核化的計劃，也提出以和約正式結束朝鮮戰爭。兩者同時要求朝鮮停止核武和導彈測試，也要求美國和韓國停止大規模軍演。

至今，朝鮮尚未公開表示對計劃有興趣。美方也否決了計劃，美國常駐聯合國代表妮基·黑利（Nikki Haley）直指計劃是「侮辱」。