記者手記：金磚廈門峰會所見所聞

圖片版權 BBC CHINESE Image caption BRICS Summit 新聞中心

金磚峰會周日至周二(9月3日至5日)於福建廈門舉行，保安嚴密，但眼前所見市面尚算正常。

峰會前夕，高鐵站的乘客都要經過安檢，而且人員不准出租車在車站附近停泊。進出酒店、新聞中心都要進行安檢。

峰會舉行地點位於廈門本島的廈門國際會議中心，但位置並不在廈門市中心。會議中心周圍的道路被封、店鋪關門，也是意料之內。

去年20國集團峰會（G20）舉行期間，杭州頓成"鬼城"，市民被逼休假一周、出行旅遊,學校延遲開學等。

雖然官方稱會議期間不停工、不放假，盡量減少對市民生活的影響。但有廈門居民表示，會議附近的辦公室和學校,都有停工放假；官方也要求娛樂場所、不符合規定的飯館等在會議期間不准營業。我們在當地也的確看到不少餐廳、商鋪停止營業。

另外，有出租車司機說，道路實行汽車單雙號限行，外地車牌也不能進廈門。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 媒體用餐區域和志願者

不過比起杭州G20峰會的"空城計"，金磚會議對居民影響相對較小。我們曾到訪中山路的步行街與前往鼓浪嶼的渡輪碼頭，仍見到不少遊人和市民。

有廈門居民說，為了金磚會議，政府投入大量資源修補路面、道路欄桿等等。

根據官方央視報道，自去年11月起,，廈門實施了1400多個夜景項目。

有人早前在微博上投訴說：「為了迎接一個會議，整個廈門都在搞建設，空氣變差不說，道路堵塞，居民各種抱怨。」

也有人說:：「廈門金磚會議的來臨，對一個國家，對廈門來說。是好事，是有著重大的意義。但是對整個廈門再來務工人員來說。對於農民工來說，是一種痛。看到工廠放假，工地全面停工。這些數已萬計的人們，又該如何。"

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 市區環島路上植物雕塑

隆重其事

中國國力日隆，主辦國際會議得心應手。另一名曾採訪去年G20峰會的記者表示，場地格局、安排都很類似，只是規模稍為小一點。

大量志願者參與會議,大部分都是大學生，他們熱情投入相關工作。

除提供免費膳食外，大會也給媒體慷慨送贈禮品包,，其中包括茶葉、文具等等。來往酒店跟新聞中心也有頻繁的接駁車。

正如在G20峰會一樣，金磚會議大會也設立不需"翻牆"的Wi-Fi網絡，提供媒體使用。

不過,記者的採訪行動有不少限制。大部分時間、環節，記者們都是在新聞中心觀看訊號傳播。會議閉幕時習近平會見記者，報名並不公開。就算是能進場的記者，也不設問答環節。