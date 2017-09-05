新聞觀察：廈門金磚峰會有甚麼成果？

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金磚會議在廈門結束，中國國家主席習近平在周二（9月5日）閉幕式上致辭時說,金磚國家探索一條「新興市場國家和發展中國家團結合作、互利共贏」的新道路。到底,金磚五國的合作對中國外交策略佔據甚麼地位？

三天會議後，中國宣佈在南南合作援助基金投入五億美元, 幫助其他發展中國家應對饑荒、難民、氣候變化、公共衛生等議題。另外，中國設立首期八千萬美元的經濟和科技合作計劃，並向新開發銀行捐贈四百萬美元。

對比「一帶一路」計劃及金磚國家合作項目，中國投入的資金差距不少。

就以2015年成立的新開發銀行為例，創始基金為500億美元，由五國均分。"一帶一路"的亞洲基礎設施投資銀行的法定資本是1000億美元。根據新華社報道，中方認繳額近300億美元。

「一帶一路」令金磚失色

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年1月17日來自中國義烏的「東風號」列車抵達英國倫敦東部的貨場

英國諾丁漢大學中國政策學院主任蘇利文(Jonathan Sullivan)認為，"一帶一路"與金磚國家合作機制不一樣。"這是首個由中國領導的全球計劃、願景。'一帶一路'的野心與重要性令金磚失色。"

不過，這並不代表金磚國家合作機制對中國不再重要。

蘇利文說: "無論是言辭上及實際上，中國一直是發展中國家的支持者……中國強調自己發展中國家的狀態，所以金磚對中國來說是有用的媒介。"

"中國一直偏好多邊主義，尤其是在中國擁有最大的聲音的組織中。"

蘇利文認為，中國崛起，有與美國鼎足而立之勢，而金磚國家等多邊組織有助模糊化這個趨勢。"雖然中國對美國衰退的論述感到興奮，北京沒有人會希望與美國發生如冷戰般的衝突。所以中國繼續堅持多邊主義，是有用的。"

緩和中印關係？

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 峰會開幕時，印度記者接受中國媒體採訪

五國領導人在《廈門宣言》中提及恐怖主義，並首次點名多個在巴基斯坦的恐怖組織"虔誠軍"、 "穆罕默德軍"、 "巴基斯坦塔利班運動"等等。

印度媒體形容為印度外交的勝利——尤其是中國與印度宿敵巴基斯坦關係密切。

四川西華師範大學印度研究中心主任龍興春對BBC中文說，名單把地區的主要恐怖組織都羅列進去，是妥協達成的結果。他認為這對緩和中印關係有一定作用，不過中國卻不可能完全滿足印度的需求。

"金磚國家而言，以前的議程當中沒有反恐這一項。巴西、南非那麼遠，跟印度、中國在反恐上沒有面對共同、相似的威脅。"

"這個議題是印度一直在推的，這的確是體現了印度外交上的一個勝利。"

"印度的目標可能是想把巴基斯坦列為支持恐怖主義的國家，這點是做不到的。"他指出，針對中國的東突也在名單上，是各方合作的結果。

另外，印度總理莫迪與習近平也在洞郎對峙後首次會面。

莫迪說，印度與中國不應視對方為對手，合作該是兩國關係主要特徵。習近平則指，健康穩定的中印關係符合兩國人民根本利益。