台灣內閣改組 賴清德掌閣揆能有新生機？

圖片版權 Taiwan President Office Image caption 賴清德於5日接任台灣行政院長，神情相當凝重。

台灣總統蔡英文9月5日正式宣佈新的行​​政院長人事，將由台南市長賴清德接任。原先的閣揆林全在歷經1年3個多月任職後，4日向蔡英文正式提出辭呈，並經過蔡英文許可。

賴清德在致詞時表示："他將堅定地挑起擔子，在林全前院長打下的基礎上，持續深化台灣的改革及轉型，逐步完成總統為國家所擘劃的藍圖，造福台灣人民"。

早先在賴清德接任閣揆時，他與高雄市長陳菊就已經是呼聲極高的接任人選。台灣師範大學政治所教授范世平向BBC中文網表示，這項人事"完全不意外"，只是遲早發生的事。

然而，實踐大學副教授，政治學者賴岳謙卻認為，內閣改組的機會應該不在蔡英文跟林全的預料之內。畢竟朝鮮局勢不穩，台灣才剛開完國安會議，林全就提出辭呈，就邏輯上不合，他猜測蔡英文是受到黨內壓力影響，不得不妥協換人。

圖片版權 Taiwan President Office Image caption 台灣總統蔡英文在記者會上介紹賴清德。

能否出現新局？

1959年出生的賴清德，出身於新北市的礦工家庭，就讀台灣大學與成功大學學士後醫學系，後赴美國哈佛大學攻讀碩士，曾於成大醫院擔任主治醫師，擁有典型民進黨草根農工家庭出身背景。

賴清德自1994年開始接觸政治、1996年當選為國民大會代表，並於1999年起連任4屆立委，2010年選上台南市長直到接任行政院長。政治仕途上，賴清德也看似一帆風順，也是黨內看好的政治明星。

范世平認為，賴清德就任有幾個意義：一是蔡英文執政本來就是"非典型執政"，因為蔡英文不是從民進黨基層打拼上來的，她任用林全也是學者出生，屬於外省第二代，並非傳統綠營出身。賴清德形像好、民調高，出身與經歷都與民進黨相符，是蔡英文現在段執政最好的救火隊。

林全上任至今，力行多項改革，但改革還在部屬完成階段就換閣揆，賴岳謙認為賴清德是被交付一個"執行內閣"任務。只是蔡英文現階段民調不高(28%)，賴清德與蔡英文的派系也不同，他擔憂未來賴清德會加重先前所提的台灣內政"前瞻計畫"，在基礎建設耗費太多時間，進而錯失台灣轉型的機會。

圖片版權 Taiwan President Office Image caption 蔡英文稱讚林全"完成階段性任務"但有學者不這麼認為

階段任務完成？

林全在4日表達辭意時，曾表示"階段性任務"完成，蔡英文也對此滿意，同意他辭職，賴岳謙也對此提出疑問："表現地好，那為何要下台？蔡英文要是說林全初步落實她的計畫，那為何林全沒有留任？"。

賴岳謙推估，林全是深受蔡英文信任，只是受限於部分因素，也許是黨內派系對民調過低的質疑，讓蔡英文選擇妥協，撫平聲浪，才決定換閣揆。由於台灣2018年將面臨地方首長選舉，這一個換角也可以說是提早布局。

范世平則說，林全下台跟蔡英文允許，兩邊都是種"解脫"。他形容："林全就好像是攻打戰場灘頭堡的海軍陸戰隊，登陸成功了再交給其他部隊進攻，只是就犧牲了"。

財經學者出身的林全，或許也在關鍵時刻不夠果決，范世平就說："李登輝、馬英九跟蔡英文都是學者出身，他們也都愛用學者從政，只是學者會有太理想化，敏感度不好的問題。但是賴清德是基層技術官僚做起，他會給人更務實的感覺，民進黨現階段要求新閣揆要形像加分"。

兩岸變動不大？

你的器材不支持播放多媒體材料 中、美、台這段關係為何那麼複雜？從1970年代的中美建交，到今天的特朗普質疑「一個中國」政策，這其中又發生了些什麼？

賴清德過往曾在議會接受質詢時，明確表明他是"支持台獨"，但近來他也說獨派在兩岸上需要"親中愛台"。賴岳謙認為，雖然行政院長不管轄兩岸，但這些言論一定會被拿出來檢視，他預測賴清德會在台獨的立場上"大打太極"。

范世平則說，賴清德是深綠支持台獨，這不用懷疑，但賴清德也不會著墨在外交、國防、兩岸，這是屬於總統管轄。現階段賴清德就是必須繼續執行蔡英文的重點內政政策，沒有必要再多加在兩岸問題上發言。

范世平也補充，民進黨先前的"全面執政"比較像是蔡英文自己的全面執政，現在開始才是民進黨體系內的人物全面執政，這個成效也關乎2018年的地方首長選舉與2020年蔡英文的連任之路。

然而，蔡英文跟賴清德是否得搭配得宜，兩位學者都提出疑慮。賴岳謙認為蔡英文會試圖"牽制"賴清德，范世平則說，賴清德是國內事務高手、蔡英文是國際談判專家，以後兩人應該不會像跟過去林全時代那樣親密戰友關係，而是"各忙各的"，但要說貌合神離，倒也不會這麼嚴重，選舉時自然都會整合。