特寫：香港院校現「港獨」橫額 校方急拆惹爭議

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開學日，有人在香港中文大學的文化廣場、「烽火台」等多處地點，掛上了「香港獨立」的橫額，又貼滿了寫著「拒絶沈淪」、「唯有獨立」的宣傳海報。但校方以宣傳品「違法」為由移除相關宣傳品。但翌日，這些宣傳品再度出現。

目前仍然不知道是誰掛上橫額。中大學生會否認是他們所為，聲稱對事件並不知情。但學生會批評校方做法「侵害言論自由」，並質疑到底違反哪一條法律，揚言會派人守衛橫額，保障同學表達的權利。

中文大學回應查詢時表示，「基本法訂明香港是中國不可分離的部分」，重申校方一貫立場「絶對不贊成港獨」，已發信提醒學生會作出相應行動。

除了中文大學外，教育大學、城市大學等亦發現有「港獨」相關的橫額或海報。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 中大校園的民主牆貼滿了具爭議性的海報。

「政治審查」

BBC中文走訪香港中文大學時，文化廣場仍然掛著黑底白紙的「香港獨立」橫額，民主牆上亦貼滿了「港獨」海報。

據中大學生會會長區子灝收到的信件，中大師生中心管理委員會認為有關橫額及單張的內容已「違反香港有關法律」，亦有違校方一貫「絶對不贊成港獨」的立場。

委員會在信中稱，「嚴正提醒」學生會，文化廣場及民主牆等設施是大學「授權」學生會代為管理，同學使用時必須遵守大學整體的政策，要求清除違反守則及大學政策的宣傳品，揚言相關委員會會採取行動，摘下「不恰當」物品。

中大學生會會長區子灝批評校方是「政治審查」，打擊校園言論自由。

他對BBC中文表示，之前學生會也經常在校政方面與校方持不同意見，例如「罷課」、「擺放民主女神像」等，校方「都沒有如此劇烈的反應去打壓學生的意見」，他認為學校不批准某種聲音出現，是「匪夷所思」。

他表示會有成員留守，不會容許校方派人拆走有關宣傳品。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 中大學生會就事件舉辦論壇，題為「堅拒中大政治審查、捍衛學子言論自由」。

兩地學生的看法

BBC中文在中大校園內了解一下同學的看法。來自香港、物理系的陳同學認為，這次事件「學校很有問題」，他認為文化廣場及民主牆由學生會管理，無論放什麼也不能拆，「支持中共也不能拆」。

他批評這次事件是校方「政治審查」，認為香港應該有言論自由，他不認為討論「港獨」是違反公義，或是不道德的事情，憂慮香港將來言論自由會進一步收窄，令「提及港獨」也會違法。

來自黑龍江、修讀工商管理的張小姐認同，懸掛橫額與否這種事情，不應該由校方來決定。

「大家都有表達自己想法的權利，只要不影響其他人便可以了。」

不過她亦表示事件或加劇校園內的中港矛盾，擔心會有互相敵視的情況。

來自東莞、修讀地產相關專業的葉同學表示，學校應該給予同學自由去擺放港獨宣傳品。

「這種行為，如果你愈壓制的話，矛盾會更激烈。」

但她亦說：「作為一名大陸的學生，我覺得還挺失望，我們一直把香港看作是我們不可分割的一部分。」

她認為許多香港同學不了解中國大陸的國情，並指如果他們到大陸看一下發展的腳步，可能會有不一樣的看法。

不過來自香港、社會學系的吳同學則認為，中國政府封鎖許多資訊，反而香港人能從外國媒體得知中國情況，可以有更客觀的分析。

他不希望香港會通過23條，認為高等學府是需要言論自由去探討不同的話題。

圖片版權 Students' Union, Education University of Hong Kong Image caption 香港教育大學學生會在其校園掛上「香港獨立」橫額聲援中大。

圖片版權 Students' Union, Education University of Hong Kong Image caption 教育大學民主牆貼滿了「香港獨立」。

圖片版權 STUDENTS' UNION, CITY UNIVERSITY OF HONG KONG Image caption 香港城市大學民主牆也聲援中大。

「港獨」宣傳品犯法嗎？

校方認為這次出現的「港獨」宣傳品是「違法」，但學生會會長區子灝質疑到底掛上「港獨」橫額及海報，是違反了哪一條法例，並指如校方認為違法可以報警處理。

行政會議成員、資深大律師湯家驊接受《明報》訪問時表示，中大校方可以按《刑事罪行條例》第9條及第10條追究學生。

根據有關條例，如果「任何作為、言論或刊物」，「引起憎恨或藐視女皇陛下本人、其世襲繼承人或其他繼承人，或香港政府，或女皇陛 下的領土其他部分的政府，或依法成立而受女皇陛下保護的領域的政府，或激起對其離叛」，就會構成犯罪。

湯家驊認為回歸後，「中央政府」已取代「女皇陛下」。

不過，中文大學政治與行政學系副教授馬嶽對BBC中文說，相關法例是針對英女皇的法律，能否把中央政府視作英女皇有待商榷。

而香港大學法律系首席講師張達明出席電台節目時則表示，《刑事罪行條例》第九條相當過時，條例涵蓋範圍可能牴觸《國際人權法》及《基本法》所保障的言論自由等。