特寫：香港院校現「港獨」橫額 校方急拆惹爭議
開學日，有人在香港中文大學的文化廣場、「烽火台」等多處地點，掛上了「香港獨立」的橫額，又貼滿了寫著「拒絶沈淪」、「唯有獨立」的宣傳海報。但校方以宣傳品「違法」為由移除相關宣傳品。但翌日，這些宣傳品再度出現。
目前仍然不知道是誰掛上橫額。中大學生會否認是他們所為，聲稱對事件並不知情。但學生會批評校方做法「侵害言論自由」，並質疑到底違反哪一條法律，揚言會派人守衛橫額，保障同學表達的權利。
中文大學回應查詢時表示，「基本法訂明香港是中國不可分離的部分」，重申校方一貫立場「絶對不贊成港獨」，已發信提醒學生會作出相應行動。
除了中文大學外，教育大學、城市大學等亦發現有「港獨」相關的橫額或海報。
「政治審查」
BBC中文走訪香港中文大學時，文化廣場仍然掛著黑底白紙的「香港獨立」橫額，民主牆上亦貼滿了「港獨」海報。
據中大學生會會長區子灝收到的信件，中大師生中心管理委員會認為有關橫額及單張的內容已「違反香港有關法律」，亦有違校方一貫「絶對不贊成港獨」的立場。
委員會在信中稱，「嚴正提醒」學生會，文化廣場及民主牆等設施是大學「授權」學生會代為管理，同學使用時必須遵守大學整體的政策，要求清除違反守則及大學政策的宣傳品，揚言相關委員會會採取行動，摘下「不恰當」物品。
中大學生會會長區子灝批評校方是「政治審查」，打擊校園言論自由。
他對BBC中文表示，之前學生會也經常在校政方面與校方持不同意見，例如「罷課」、「擺放民主女神像」等，校方「都沒有如此劇烈的反應去打壓學生的意見」，他認為學校不批准某種聲音出現，是「匪夷所思」。
他表示會有成員留守，不會容許校方派人拆走有關宣傳品。
兩地學生的看法
BBC中文在中大校園內了解一下同學的看法。來自香港、物理系的陳同學認為，這次事件「學校很有問題」，他認為文化廣場及民主牆由學生會管理，無論放什麼也不能拆，「支持中共也不能拆」。
他批評這次事件是校方「政治審查」，認為香港應該有言論自由，他不認為討論「港獨」是違反公義，或是不道德的事情，憂慮香港將來言論自由會進一步收窄，令「提及港獨」也會違法。
來自黑龍江、修讀工商管理的張小姐認同，懸掛橫額與否這種事情，不應該由校方來決定。
「大家都有表達自己想法的權利，只要不影響其他人便可以了。」
不過她亦表示事件或加劇校園內的中港矛盾，擔心會有互相敵視的情況。
來自東莞、修讀地產相關專業的葉同學表示，學校應該給予同學自由去擺放港獨宣傳品。
「這種行為，如果你愈壓制的話，矛盾會更激烈。」
但她亦說：「作為一名大陸的學生，我覺得還挺失望，我們一直把香港看作是我們不可分割的一部分。」
她認為許多香港同學不了解中國大陸的國情，並指如果他們到大陸看一下發展的腳步，可能會有不一樣的看法。
不過來自香港、社會學系的吳同學則認為，中國政府封鎖許多資訊，反而香港人能從外國媒體得知中國情況，可以有更客觀的分析。
他不希望香港會通過23條，認為高等學府是需要言論自由去探討不同的話題。
「港獨」宣傳品犯法嗎？
校方認為這次出現的「港獨」宣傳品是「違法」，但學生會會長區子灝質疑到底掛上「港獨」橫額及海報，是違反了哪一條法例，並指如校方認為違法可以報警處理。
行政會議成員、資深大律師湯家驊接受《明報》訪問時表示，中大校方可以按《刑事罪行條例》第9條及第10條追究學生。
根據有關條例，如果「任何作為、言論或刊物」，「引起憎恨或藐視女皇陛下本人、其世襲繼承人或其他繼承人，或香港政府，或女皇陛 下的領土其他部分的政府，或依法成立而受女皇陛下保護的領域的政府，或激起對其離叛」，就會構成犯罪。
湯家驊認為回歸後，「中央政府」已取代「女皇陛下」。
不過，中文大學政治與行政學系副教授馬嶽對BBC中文說，相關法例是針對英女皇的法律，能否把中央政府視作英女皇有待商榷。
而香港大學法律系首席講師張達明出席電台節目時則表示，《刑事罪行條例》第九條相當過時，條例涵蓋範圍可能牴觸《國際人權法》及《基本法》所保障的言論自由等。