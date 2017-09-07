陝西產婦跳樓身亡引發討論 孕婦肚子誰做主？

圖片版權 SEAN GALLAGHER Image caption 事件引起大批網民指責家屬"愚昧"、"冷血"，並引發討論：孕婦的肚子，究竟歸誰管？

最近，中國陝西榆林一名待產孕婦跳樓自殺，一屍兩命，迅速成為全國關注焦點。輿論喧囂中，家屬和醫院各執一詞。

8月31日，一名26歲的待產孕婦在陝西榆林市一家醫院內墜樓身亡，院方指產婦家屬堅持順產多次拒絶剖腹產，隨後產婦因疼痛難忍跳樓，但遭到產婦家屬否認。目前兩方各執一詞，案件陷入"羅生門"。

事發地陝西榆林市第一醫院兩次發佈聲明並公布監控視頻照片指，產婦因疼痛煩躁不安，多次強行離開待產室，兩次下跪向家屬要求剖宮產，但均被拒絶。事件引起大批網民指責家屬"愚昧"、"冷血"，並引發討論：孕婦的肚子，究竟歸誰管？

事件回顧

據《北京青年報》報道，產婦馬茸茸曾是一家培訓機構的輔導教師，去年與從事物流工作的延壯壯結婚，家庭條件還不錯。婚後不久就馬茸茸懷上了頭胎寶寶，隨後辭去了工作，專心備產。

榆林醫院發佈的聲明指， 馬茸茸在8月30日下午入院待產，醫院診斷後發現陰道分娩難產風險較大，多次建議產婦、家屬進行剖腹產，但被產婦及家屬拒絶。第二天上午，產婦在生產期間因疼痛煩躁，數次離開待產室要求家屬剖腹產，但被家屬拒絶，最終產婦因難忍疼痛而情緒失控跳樓。

目前，當地警方已經認定，產婦系自殺。

該醫院一發言人對財新表示，該地生育觀念較落後，馬茸茸的家屬可能認為順產對下一代更好，或擔心剖腹產費用昂貴，所以不同意實施手術。

但是產婦家屬明確否認了醫院的說法。延壯壯向多家內地媒體表示，對於妻子剖腹產的要求，"我二話沒說就答應了"。他還說，是醫生稱不需要剖腹產，而妻子"下跪"是因為她"疼得受不了，人往下癱軟"。

延壯壯還對醫院的看護提出了質疑，因為家屬不能進入產房，不知道馬茸茸在墜樓之前產房內發生了什麼。

圖片版權 SHANNON FAGAN Image caption 上海瀛東律師事務所律師方潔對BBC表示，因為現在中國的醫患糾紛太多，為避免擔責，醫院要求籤訂《授權委托書》的現象非常普遍。

順產還是剖腹產 誰能決定？

此次事件的焦點之一在於，為什麼產婦一再要求剖腹產，醫院卻並沒有聽從患者本人的意見？

院方稱，產婦簽署了一份《授權委托書》，授權其丈夫全權負責簽署一切相關文書，在她本人未撤回授權且未出現危及生命的緊急情況時，沒有被授權人同意，醫院無權改變生產方式。

上海瀛東律師事務所律師方潔對BBC表示，因為現在中國的醫患糾紛太多，為避免擔責，醫院要求籤訂《授權委托書》的現象非常普遍。

北京百恩律師事務所律師於琦認為："根據中國《侵權責任法》的規定，醫院應當尊重患者本人的意願，在患者昏迷或意識不清的情況下，才讓家屬決定治療方案。"

《侵權責任法》第五十五條規定："醫務人員在診療活動中應當向患者說明病情和醫療措施。需要實施手術、特殊檢查、特殊治療的，醫務人員應當及時向患者說明醫療風險、替代醫療方案等情況，並取得其書面同意；不宜向患者說明的，應當向患者的近親屬說明，並取得其書面同意。"

"產婦本人有權利決定怎麼生，" 於琦說。

前浙江大學醫學院附屬婦產科醫院醫生田吉順則認為，該案的關鍵並不在於哪方拒絶剖腹產，而在於應不應該剖腹產。

田吉順指，生孩子是順產還是剖腹產，要根據胎兒、精神因素等幾個因素決定，應該由醫生作出專業判斷。

"醫生要給病人建議，要讓病人接受自己的建議，要告訴病人風險，大家一起去承擔，"他說。

他表示，這次事件反映出，隨著醫鬧的增加，越來越少的醫生願意去提供建議、去說服病人和家屬並承擔隨之而來的責任。更多醫生將責任甩給患者家屬，讓他們做決定。

而對於醫院的責任認定，方潔認為： "討論醫院是否承擔責任，主要看兩個方面：第一，醫院的診療行為是否有過失？如果有過失，過失與患者死亡是否存在因果關係。第二，醫院是否盡到合理的安全保障義務。"

目前，由於家屬和醫院雙方仍各執一詞，這兩點仍有待警方進一步的調查結論。

圖片版權 AFP Image caption 中國的一些傳統觀念認為，如果孕婦順產，小孩的頭型會長得更好看，也會更聰明。

為何引發輿論討伐家屬？

話題最初發酵，是因為根據醫院的敘述，家屬可能因為覺得順產對小孩更好或怕剖腹產價格昂貴而拒絶手術。

中國的一些傳統觀念認為，如果孕婦順產，小孩的頭型會長得更好看，也會更聰明。許多網友認為，當事家屬是因為落後的生產觀念而拒絶剖腹手術，踐踏了女性自主選擇的權利。

社會學家李銀河對BBC 表示，許多中國女性對此事有共鳴，或設身處地將自己代入事件中，炒熱了這個話題。

"這個事情反映出有一些女性做不了自己的主，因為家裏的一些原因，丈夫或婆婆非得強加給她違反自己意願的事情，"李銀河說。

她還表示，近一二十年，女性權利的聲張越來越多，比如抵抗逼婚、逼生孩子等。

"由於中國女性越來越有了自己獨立的生活來源，他們對於家庭對個人選擇的壓迫越來越不能容忍了，"李銀河指。