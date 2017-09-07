流亡大亨郭文貴面對壓力在美國尋求庇護

圖片版權 BBC Chinese Image caption 郭文貴在網絡爆料揭發他所說的發生在中國最高層的政商黑幕受到了廣泛關注

美國律師說，流亡海外的中國億萬富豪郭文貴在美國尋求政治庇護。郭文貴在網絡公開爆料指責中共高層腐敗受到輿論關注。

周三（9月6日）在華盛頓的律師托馬斯·拉格蘭(Thomas Ragland)說，目前持有美國旅遊簽證的郭文貴已經在美國申請政治庇護，因為他爆料使他成為"中國政權的政治對手"。他說佛蒙特州一處政府審核機構接受了郭文貴的庇護申請。

據說郭文貴在美簽證今年晚些時候到期。郭文貴在此前網絡爆料中曾說他是海灣國家阿拉伯聯合酋長國的公民，並且有多個國家的護照。他還說自己已經不是中國公民。

周四拉格蘭律師對BBC中文網表示，因為郭文貴不斷在網絡爆料，現在面臨來自中國政府越來越大的壓力，例如最近出現關於郭文貴強姦的刑事犯罪指稱，因此郭文貴擔心中國出於政治動機不久會對他發出刑事指控，並要求美國當局吊銷他的美國簽證。

影響中美關係？

圖片版權 Getty Images Image caption 被譽為中國良心媒體標誌人物的胡舒立成為郭文貴最早的爆料對象

律師還說，申請政治庇護可以援引相關的美國法律和國際法律讓郭文貴能夠在申請庇護期間繼續留在美國，而這個過程一般需要兩，三年。拉格蘭對BBC記者說，他相信郭文貴能夠申請到美國庇護。

《紐約時報》報道認為給與郭文貴政治庇護會讓北京認為美國默許郭文貴擾亂中國高層政治，而且在特朗普政府在朝鮮問題上正需要中國的幫助的時候，也會給美國製造外交難題。

不過拉格蘭對BBC記者說，美國庇護郭文貴應該不會影響到中美關係。他說申請庇護的好處是美國批准與否都是基於事實和證據，那是司法決定而非政治決定。

周四早些時候中國外交部發言人耿爽在例行新聞發佈會上說對郭文貴申請庇護的事情不清楚。

郭文貴在2014年離開中國。他從今年初開始在網絡高調爆料，引發廣泛輿論關注。郭文貴多次表明其爆料內容能夠攪亂今秋舉行的討論最高層權力安排的中共19大。

網絡爆料影響

雖然郭文貴爆料中的指稱許多沒有事實證據，但由於他之前同中國高官及國家安全高級官員關係密切，他的網絡視頻直播以及推特上發佈的揭秘內容受到大量關注。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 中共政治局常委王岐山及其家人在郭文貴爆料中被指貪腐，並暗中控制著海航集團

在中共今秋19大召開前夕，郭文貴對中共最高領導層的腐敗指控已經令中國當局感到高度緊張。郭文貴及其爆料內容已經成為網絡搜索敏感詞。

今年4月份與他有牽連的前國家安全部副部長在電視上懺悔，稱郭文貴賄賂他。在北京的要求下，國際刑警組織對郭文貴發出"紅通"，北京指責他犯有行賄、舞弊和貪污等罪行。不過郭文貴否認對他的所有指控，堅稱自己清白。

此外郭文貴在美國還遇到來自中國公司和個人的誹謗訴訟，其中包括海航集團，被人譽為中國自由派媒體或良心媒體標誌人物的胡舒立，表示"中國人不在乎吃住，只在乎民主"的"良心"地產大亨潘石屹夫婦等。

中共反腐最高級官員，政治局常委王岐山及其家人在郭文貴爆料中被指貪腐，並暗中控制著海航這個中國頂級的企業集團。