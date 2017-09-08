香港教育局副局長蔡若蓮喪子被「恭喜」引爭議

圖片版權 HONG KONG GOVERNMENT Image caption 蔡若蓮透過教育局表示感謝各界關心。

香港教育局副局長蔡若蓮兒子日前墮樓身亡，由於蔡若蓮立場「親中」，網上出現不少奚落她的言論，甚至有人在教育大學民主牆上貼上「恭喜」字句。

行政長官林鄭月娥譴責事件，指言論自由不是沒有限制的。教育大學透過閉路電視得知在民主牆上貼下字句的涉及兩人，但暫時未知兩人是否該校學生，校長張仁良對事件表示「痛心、內疚」，形容此行為「超越人性道德底線」。

而教大學生會認同有關內容帶有「人身攻擊」及「侮辱性」，已清除相關標語，但同時不希望校方借機收窄言論自由或「以言入罪」。

政治與喪子

蔡若蓮的25歲長子潘匡仁日前墮樓身亡，警方指死者有情緒病紀錄。據香港媒體報道，潘匡仁曾經在參加三項鐵人比賽時嚴重受傷，出院後患上抑鬱症。

事發後香港政府及不分立場的多個教育界組織都表達了深切慰問。蔡若蓮透過教育局表示感謝各界關心。

但在網上則出現另一番景象。BBC中文發現有不少網民發表「幸災樂禍」的言論。而香港教育大學民主牆上，更出現「恭喜」蔡若蓮的言論，立刻引發各界抨擊。

教大校長張仁良表示，校方翻查閉路電視片段，見到有兩人在周四（7日）下午5時許，在民主牆貼上有關字句，但未確定兩人是否學生。

張仁良表示如果是學生的話，會有程序處理，有關學生可能會受到紀律處分。

他稱校方嚴厲譴責有關行為，自己責無旁貸，呼籲學生會反思管理民主牆的程序。

行政長官林鄭月娥發表聲明，對事件表示極度遺憾，予以強烈譴責，認為大專院校出現這種有違道德、冷血的言論，社會整體都震驚及悲憤。教育局局長楊潤雄強調言論自由也要符合法例和道德標凖。事件還引發多個團體到教育大學示威，要求「落井下石」的張貼者道歉。

圖片版權 Students' Union, Education University of Hong Kong Image caption 教育大學民主牆接連引起風波，早前是貼滿了「香港獨立」標語，周四則被貼上奚落蔡若蓮的字句。

為何會出現這些標語？

負責管理民主牆的教育大學學生會認為，有關標語「帶有人身攻擊及侮辱性內容」，已立即移除相關標語，否認標語是學生會貼上。

事件適逢多間大專院校近日出現「香港獨立」海報而被校方以「違法」為由移除的爭議，教大學生會發表聲明指，雖然言論極具爭議，但不希望學校借機收窄同學言論自由或以言入罪。

聲明還說，「若有學生因提出於道德層面上具爭議性之言論而被校方追究懲處，相信未來將會令學生更懼怕表達個人意見、自我審查，間接於校園造成白色恐怖。」

不過校長張仁良認為這說法言之尚早。

學生會會長黎曉晴對BBC中文表示，這不能只怪張貼者，而是「社會也有責任」。

她說，可能一些人對社會某些人與事的不滿，沒有合適的渠道讓他表達，他的回應也得不到正面的回應時，好容易就把不滿情緒宣洩出來。

她批評香港過往的教育相關官員有多番「不負責任的」說話，例如有官員歸咎學生自殺是因為沒有做好生涯規劃，她認為這些言論「沒有尊重死者」，亦增加了社會對政府的不滿。

誰是蔡若蓮？

蔡若蓮在擔任副局長前，曾任教聯會副主席。

教聯會是親建制、「愛國愛港」的組織，2012年曾出版國情專題教學手冊，指共產黨是「進步、無私與團結的執政集團」。

圖片版權 HONG KONG GOVERNMENT Image caption 蔡若蓮支持普教中及國民教育。

蔡若蓮2016年曾以獨立人士身分出參選立法會教育界，但不成功，同年獲政府委任擔任防止學生自殺委員會委員。

蔡若蓮支持以普通話教中文、國民教育等在香港極具爭議性的議題，所以當有消息她出任官員時，已引發很大的反對聲音。

圖片版權 Getty Images Image caption 專家關注針對蔡若蓮的網上言論過火。

教育制度？

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，除了教大事件，亦留意到網上許多言論十分「刻薄」、「不負責任」。葉兆輝表示，每個家庭遇到家人離世都是好大傷害，常常會出現「自責」的情況，不應該再惡意抨擊在別人傷口上灑鹽，呼籲外界展示同理心給予家屬空間。

葉兆輝說：「在別人最痛苦的時候製造傷害，一定不是強者的行為，會遭人鄙視……如果今天的教育制度，出現這些人，這一定是有些事情出錯。」

他說社會一定要製造輿論壓力，去壓制這種行為，否則對社會帶來的傷害只會不斷擴大。

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