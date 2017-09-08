毛澤東逝世週年：崇毛為習近平帶來難題

圖片版權 AFP Image caption 中共第一代領導人毛澤東在1976年9月9日去世

中共第一代領導人毛澤東在1976年9月9日去世。多年來中國關於毛澤東的紀念活動都是官方冷和民間熱，今年似乎也不例外。

在北京天安門廣場的"毛主席紀念堂"經過維修從9月1日重新開放，中國社交媒體上的圖片顯示近日紀念堂周圍廣場上人數空前的民眾耐心排場隊等待參觀紀念堂。

雖然毛澤東在中國是對立輿論的焦點人物，但毛澤東熱近年來有增無減。反對者認為毛澤東是搞個人崇拜的"紅色帝王"，他給中國帶來了大躍進，大饑荒和文革，導致數千萬人死亡。

但是毛派人士認為毛澤東為中國帶來了民族獨立，打下了工業化基礎，實現了社會平等。毛澤東時期取得了國防的"兩彈一星"，提高了中國的國際地位，保障了國家安全。

每天大批民眾排長隊在政治敏感的天安門廣場上參觀毛澤東的紀念堂，大批遊客前往毛澤東的誕生地韶山和其他"革命聖地"旅遊觀光。但是有評論認為，新興的對毛澤東的崇拜可能危及中國的政治穩定。

19大軍方代表

就在討論核心權力安排的中共19大召開前有報道說，毛澤東唯一嫡孫毛新宇少將這次被選入參加19大的解放軍代表名單。除了毛新宇，解放軍中還有其他幾位前國家領導人和軍隊高級將領的後人也沒有被選為參加19大的代表。

其他沒有被列入19大代表名單的著名"紅二代"軍隊官員包括前國家主席劉少奇之子劉源，前中共總書記胡耀邦的女婿劉曉江，前中央軍委副主席張震將軍之子張海洋，前國家主席李先念的女婿劉亞洲。

上月底當局公布了包括300解放軍代表的19大代表名單。來自各界共2,300名中共黨員代表參加本次中共19大。他們將在19大上選舉出執掌最高權力的中央委員會和中央紀律檢查委員會。

8月份在中國建軍節後網絡傳出一段視頻，其中顯示在軍方招待會上毛新宇似乎受到習近平冷落的內容。視頻顯示中共軍委主席習近平舉杯邊走邊與身邊的軍人碰杯問候，獨對身邊的毛新宇視而不見。

不過自2012年底擔任最高領導人以來，習近平似乎比任何前任都熱衷引用毛澤東講話，甚至其本人通俗直白的講話都有毛澤東的風格。他本人多次去過紅色根據地，包括毛澤東紀念堂。他還讓中共官員"永遠高舉毛澤東思想的旗幟"，警告"外國敵對勢力"。

政治平衡術

中國的左派人士也喜歡說習近平重視毛澤東思想，並說習近平接觸過農村和底層社會的經歷使他符合毛澤東式的接班人的條件。

不過文革前習近平的父親習仲勳就受到整肅並且多年被監禁，未成年的習近平也受到了牽連。1978年毛澤東時代結束後習仲勳才獲得平反。

有分析說習近平對毛澤東的態度十分複雜。毛澤東作為一個浪漫的革命家主張革命造反，反對統治精英。而習近平時代的中國早就放棄了毛澤東時代的經濟和社會理想。中國從毛時代的平均社會已經變成了世界貧富懸殊最大的國家之一。

作為紅二代的習近平其領導權威一大部分來自中共的傳統，毛澤東在其中佔據重要地位。但經久不衰的毛澤東熱和崇毛左派的輿論影響力又能對中共一黨專制形成挑戰。西方專家甚至認為，如果中國舉行自由選舉，新毛派候選人很可能夠贏得選舉。

似乎支持毛澤東的左派勢力暗合國際反統治精英的政治潮流，諸如在美國底層民眾和民族主義者支持特朗普，英國主張脫歐的右翼和左翼政治領袖受到大批民眾支持。

毛澤東忌日到來到19大秋季召開，習近平會一直面對這樣的意識形態難題，即他要在捍衛毛澤東思想遺產的左派和主張深化市場經濟改革勢力中間搞好平衡。