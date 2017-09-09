香港教大民主牆再現風波 學生會長稱「中港矛盾需反思」

圖片版權 Students' Union, Education University of Hong Kong Image caption 教育大學民主牆接連引起風波，早前貼滿了「香港獨立」標語，之後被貼上冒犯字句。

香港教育大學的民主牆出現「恭喜」香港官員喪子的字句後，又出現了奚落中國內地著名民主人士的字句，今次被「恭喜」的是已去世的諾貝爾和平獎得主劉曉波及其遺孀劉霞。

網上照片顯示，教育大學的民主牆被貼上「恭喜」劉曉波離世的字句，又「祝賀劉霞被我黨軟禁」，字句以簡體字撰寫，暫時未知張貼者身分。BBC中文無法獨立核實教育大學民主牆上的相關內容。

教育大學回復BBC中文查詢時表示，強烈譴責事件，並已將物品移取，會翻查閉路電視徹查事件，並稱有需要時會報警。

教育大學學生會會長黎曉晴對BBC中文表示，校方不應該追究學生。

總部位於香港的中國人權民運信息中心在網站上引述劉曉波家屬指，「海外什麼人都有，對標語的內容『不想知道』」。該中心亦強烈譴責有關標語。

圖片版權 EPA Image caption 劉曉波（左）與妻子劉霞

校方移走標語

教育大學指，在今日（9日）清晨發現冒犯性言論，校方按照既有政策，已將相關物品移取。

教大表示：「鑒於近日學生會民主牆接連出現惡意言論，教大表示極度遺憾。校方將加強保安及巡邏，有需要會報警處埋。」

教大重申，享有言論自由的同時，亦應以和平、客觀的態度討論事情。

校長張仁良昨日高調召開記者會，回應「親中」教育局副局長蔡若蓮喪子被「恭喜」的事件，並在會上向蔡若蓮及其家人「致萬二分歉意」。

教育大學學生會會長黎曉晴接受BBC中文訪問時，批評校方處理兩宗事件上「雙重標凖」。

「沒有看到校長向劉曉波或劉霞及其家人致上歉意，亦沒有稱很內疚、很痛心。」她質疑校方處理手法有分歧是基於政治立場。

圖片版權 HONG KONG GOVERNMENT Image caption 蔡若蓮喪子獲香港各界關心，不過網上和校園民主牆卻有奚落她的言論。

在蔡若蓮事件中高調作出譴責的包括香港行政長官林鄭月娥、教育局局長楊潤雄、多個團體及政治人物，暫時未知他們會否就劉曉波夫婦的事件有進一步回應。分析認為因為劉曉波及劉霞的身分比較特殊，會讓他們的立場變得尷尬。

劉曉波在中國被判刑，在海外則被視為民主英雄，他和其他人聯合起草了要求推進民主的《零八憲章》後，以「煽動顛覆國家政權罪」被判監，後因患肝癌在拘押期間病逝並海葬。

「矛盾爆發」

黎曉晴相信今次張貼者是刻意利用劉曉波去攻擊對手，反映不同政治立場的一些角力，她認為民主牆上接二連三出現這些標語，要歸究於社會上沒有足夠渠道表達不滿，又或是在社會上沒有得到適當回應。

香港大專院校的民主牆風波並不只是香港中文大學及教育大學。

香港城市大學學生會表示，其民主牆上亦有出現針對蔡若蓮冒犯標語，會方已移除有關標語，強調民主牆上張貼的任何東西都需要符合規定，有中英文全名及學生編號。

該校民主牆早前亦被來自中國的學生貼上「香港是中國領土不可分割的一部分」的標語。

多間大專院校都有人貼上「反港獨」的標語，或是有人撕下「港獨」標語，有關行為獲中國官方媒體表揚。

圖片版權 STUDENTS' UNION, CITY UNIVERSITY OF HONG KONG Image caption 各大專院校的民主牆成為兩地學生的戰場。

黎曉晴稱這些事件或會加深中港矛盾：「這是無可避免會出現的事情，其實矛盾一直都存在，只是此事讓矛盾爆發出來。」

她回憶起早前在教大校園內掛上「香港獨立」橫額聲援香港中文大學，遭操普通話、稱「港獨犯法」的女生上前阻撓。雙方爭論到「香港獨立」是犯甚麼法。

黎曉晴認為，中國言論及新聞自由比較封閉，大陸學生自小被灌輸強烈的愛國意識。

「他們（大陸生）認為來香港也是一樣，但其實我們很不同，有言論自由，這是兩地學生最不同的地方。」

黎曉晴說：「變成如此情況，社會各界都需要反思。」