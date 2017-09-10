台灣人李明哲將受審　百餘天來「顛覆罪」案情如何發展？

圖片版權 Reuters Image caption 李明哲妻子李凈瑜9月9日召開行前記者會。

台灣民進黨前黨工李明哲涉及「顛覆國家政權罪」一案將於周一（9月11日）在湖南開審。被中國政府關押至今176天，李明哲案如何發展？

中國政府的「下一步」使得李明哲案再次成為焦點。中國湖南省岳陽市中級人民法院9月7日公告，將於9月11日公開審理李明哲「顛覆國家政權罪」。

據報道，李明哲的母親及妻子李凈瑜於9月10日分別前往中國大陸。

台灣行政院大陸委員會周六（9日）表示，以「全力營救李明哲」為第一優先，案發以來政府始終秉持「在維護國家尊嚴的前提下，確保李明哲的安全，盡一切力量讓他平安返國。」

誰陪同李明哲家人去大陸聽審？

陸委會表示，陸委會的主要工作是向陸方查證訊息、協助家屬辦理旅行證件及交通、要求入境之後的人身安全保障。陸委會澄清並沒有幫李明哲聘請律師，只是應家屬要求提供法律專業人員以供諮詢。

此行由法律專業人士、海峽交流基金會人員以及民進黨前立委陪同李明哲家屬，陸委會人員沒有隨行。

目前已確定李凈瑜及李明哲的母親能夠入境，隨行人員能否全數入境則有待飛機於預訂的傍晚時間降落後才能得知。

李凈瑜行前說了什麼？

圖片版權 Reuters Image caption 李凈瑜9月10日抵達機場凖備前往中國大陸，表示不接受採訪，該說的已在行前記者會說明清楚。

李凈瑜9日舉行記者會表示，希望台灣人民能體諒，若是看到李明哲在非自由意志下，於法庭上做出或說出難堪的言行，都要明白，這是在中國政府的強壓之下所造成。

李凈瑜說，如果她如外界擔心的一般，前往中國大陸之後被失蹤或成為人質，「倘若我真遭遇如此厄運，請大家不要營救我，我自有自處之道」。

在記者會上，將陪同李凈瑜前往的民進黨前立委王麗萍表示，李明哲的母親認為，「李明哲應該向祖國認錯道歉，李明哲就可以回來。」對此李凈瑜回應：「有關我婆婆說的話，我不一定同意，但身為晚輩我不能公開說。」

王麗萍表示，她是透過媒體才知道李明哲的母親也要前往中國大陸，她認為李明哲的母親是受到中方的策動。

陸委會在新聞稿中表示，李凈瑜一方稱政府協助李明哲母親赴中國大陸探視是兩面手法及配合中國大陸的作法，當中恐有誤解。

到了中國大陸能做什麼？

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 李凈瑜4月接受BBC中文專訪時說，她不會接受兩岸掮客私下交易將人帶回來，換作是李明哲也不會接受。

根據中央社報道，民間司法改革基金會申訴中心主任蕭逸民表示，他在9月8日直接與中國岳陽中級法院聯繫，表達有台灣法律團體要申請旁聽，對方稱必須透過國台辦申請。蕭逸民引述陸委會的說法，稱核准的機率非常低。

人權組織「尋找李明哲」在Facebook專頁上發文，表示經過查證，中國政府配給李明哲的律師具有黨支部書記、岳陽市第七屆人大代表的身份。

蕭逸民說，根據中國《刑事訴訟法》，李明哲案只有近親屬可旁聽，符合資格的只有李明哲父母與妻子。就他所了解，「他們是有凖備李凈瑜可以進去，但是除了三位法定可以去的人之外，不允許其他人陪同，包括海基會成員。」

李凈瑜在機場不接受採訪，她在行前聲明中表示：「我去，不是要挑釁，也不是要去爭辯，而是要看到正義降臨，讓李明哲可以尊嚴、快速、平安地回到台灣。希望大家共同祝福李明哲平安歸來。」

李明哲案時間軸：

3月19日：李明哲從澳門入境中國大陸，在珠海拱北關口被拘留

3月24日：李明哲妻子李凈瑜召開記者會要求中國政府公開案情

3月29日：國台辦發言人馬曉光在例行記者上會證實，李明哲因涉及「危害國家安全」，正接受有關部門調查，但未透露李明哲身在何方，也未說明具體罪狀

4月10日：李明哲之妻李凈瑜欲赴北京營救丈夫，但仍在效期內的台胞證被註銷，因此無法入境中國大陸。同日晚間，李凈瑜發表「李明哲妻李凈瑜給台灣人民的一封信」，稱不會接受掮客的條件，也決不向強權哀求，她表示會「戰鬥下去」

4月27日：台灣總統蔡英文首度表態指出，別讓李明哲案成兩岸阻礙

5月19日：李凈瑜赴美國，參加美國聯邦眾議員外交委員會（Foreign Affairs Committee）舉辦的「在中國失蹤、監禁與虐待：妻子為丈夫的自由申訴」聽證會

5月26日：國台辦宣佈李明哲涉「顛覆國家政權罪」，由湖南省安全機關逮捕

6月14日：中國表示已為李明哲指派一名律師，但未透露律師姓名

9月6日：自稱是李明哲委任律師的張忠偉致電李凈瑜，要求李凈瑜立即前往中國大陸，因李明哲案即將審判

9月7日：中國湖南省岳陽市中級人民法院公告，將於11日公開審判李明哲

9月10日：李明哲的母親及李凈瑜前往中國大陸

為何失去音訊？

圖片版權 BBC Chinese Image caption 李明哲是從澳門入境廣東珠海後失蹤。

據台灣《蘋果日報》報道，李明哲現年42歲，長期關注中國民間社會發展及維權人士議題。

他目前在文山社區大學擔任學程經理人，負責規劃課程。

雖說是「社區大學」，但文山社大實際上是社區組織，其宗旨是對其根據地台北市文山區「分析本行政區土地人口歷史人文特色」。

據報道，李明哲這次到中國是攜帶岳母病歷到廣東求醫，與公務無關。

台灣人權促進會表示，李明哲長期在網路上和中國朋友分享「台灣的民主經驗」，並時常寄書給他們。

文山社區大學校長鄭秀娟3月29日表示，李明哲透過微信和中國友人分享台灣民主轉型的經驗，可能被中國政府視為「敏感」議題。

台灣人權促進會秘書長及人權公約施行監督聯盟執委邱伊翎3月24日表示，這是第一個台灣NGO工作者入境中國後失蹤的個案，倘若兩岸政府不慎重處理，將造成寒蟬效應。