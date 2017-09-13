「一帶一路」將把香港帶向何方

圖片版權 Hong Kong Government Image caption 林鄭月娥透露香港參與「一帶一路」合作的細節，強調提供法律、金融等專業服務。

上任兩個多月的香港新特首林鄭月娥（Carrie Lam）周一（9月11日）在香港舉辦的第二屆一帶一路高峰論壇上稱，特區政府將給予"一帶一路"項目財政支持。

參與中國領導人習近平親自倡導的"一帶一路"戰略，儼然已成為新一屆香港特區政府的旗艦經濟政策之一。在此之前，林鄭月娥於8月初訪問了北京。在這次就任特首後的首次北京之行中，林鄭月娥分別與中國商務部、發展改革委、央行、證監會等部委和機構負責人會面。

中新社稱，林鄭月娥與上述部門會談的內容均涉及香港參與"一帶一路"建設事宜。

但有香港政界人士接受BBC中文採訪時質疑，如果香港被放到一個沒有太多真正商業因素或者盈利前景的政治遊戲當中，恐怕這些項目會擾亂真正的香港產業發展。

專業服務

"一帶一路"全稱是絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路，是中國政府在2013年倡議並主導的跨國經濟帶。今年5月，北京舉辦的一帶一路高峰論壇邀請到130多個國家代表出席，主要來自東南亞、中亞和一些歐洲國家。但澳大利亞、印度等國家拒絶參加中國主導的這一倡議。

香港財政司司長陳茂波說，香港可以為一帶一路項目帶來資金融通。比如建築類公司在香港通過IPO、債券等方式融資。香港還可以為一帶一路項目的爭端提供法律仲裁。

國際金融公司首席投資官Ram Mahidhara說，一帶一路沿線連接69個國家，保守估計基礎設施的投資有5萬億美元。這裏面中國會通過亞投行等金融機構投入9000億美金。此外80%的融資應該來自私人部門。

香港已在今年6月加入亞投行。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華透露，香港提供的專業服務可以包括，項目融資、銀團貸款、風險投資、風險資本、法律、會計、專利、知識產權保護等。

"我們很快會設置一個一帶一路商會，"邱騰華說。

Image caption 香港參與「一帶一路」項目，首先謀求在東盟區域發揮專業服務特長。

林鄭月娥在峰會演講中強調，上周香港跟東盟完成了自由貿易協定的談判，今年年初香港還在印尼首都雅加達開設了新的經貿辦事處。此前，她就任後的首次外訪選擇了新加坡和泰國。

"東盟將會在一帶一路中扮演非常重要的角色，在這個地方已經有很多的合作項目在進行，"她表示。

香港鐵路有限公司主席馬時亨舉例說，政府控股75%的港鐵在香港員工有1.8萬人，在海外市場有2萬員工。"我們有一個比較好的盈利模式。我們會把火車站和地產行業發展連接起來一起做，"馬時亨說，目前港鐵正在評估把自身模式複製到東盟的可能性。

中國商務部副部長高燕稱，香港參與"一帶一路"項目的主要方式可以包括：在一帶一路沿線國家推廣人民幣業務，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位和國際資產管理中心功能等；可以成為一帶一路特別是海上絲綢之路的重要交通樞紐和貿易物流中心；打造專業服務平台，為重大項目建設提供諮詢、國際聯繫和專業配套等服務；把推進粵港澳大灣區城市群建設作為香港深度參與一帶一路建設的重要支點。

你的器材不支持播放多媒體材料 什麼是「一帶一路」？「一帶一路」為中國帶來了什麼？為沿途其他國家又帶來了什麼？

政治遊戲？

香港立法會議員莫乃光接受BBC中文採訪時表示，"一帶一路"可能給香港的專業人士帶來機會。但大多數人對如何真正參與這些項目感到不確定。

"換句話說，我覺得政府說得很多，但還沒有具體策略。目前對於香港產業來說，這更多還是一些口號。"

相比普通商業項目，一帶一路的項目具有特殊性。中國鐵建股份有限公司董事長孟鳳朝認為相關項目有三大風險，即政治風險、經濟風險和安全風險。

"有的國家權力更迭比較快，這一屆政府定的事，下一屆政府能不能實施就很難說……安全方面，（如果）對這個國家的文化、風土人情以及政局不穩這些情況了解不清楚，可能實施項目的時候就出現一些安全的問題。"孟鳳朝說。

莫乃光表示，對香港來說，一個重要的考量是如何給本地人創造更好的工作機會。香港失業率很低，現在需要的是有增長前景和更好收入的工作。如果政府的策略只是讓大家去一帶一路沿線國家和粵港澳大灣區工作，恐怕這非常不負責任，也不能給香港人民和香港經濟帶來什麼好處。

"對未來最主要的擔心是，這些一帶一路項目有多少是在商業上可行的？有多少只是出於政治目的？香港商界需要的是真正的商業機會。如果我們被放到一個沒有太多真正商業因素以及盈利前景的政治遊戲當中，恐怕這些項目會擾亂真正的香港產業發展。"他說。