李明哲認罪「顛覆國家政權」 台灣該如何反應？

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 從法院發佈的視頻中可見留著平頭的李明哲。

台灣NGO工作者李明哲周一（9月11日）在中國出庭，當庭承認觸犯顛覆國家政權罪。他的罪狀為何？台灣社會反應又是如何？

被中國政府關押至今177天的李明哲周一首度公開露面，在湖南省岳陽市中級人民法院受審，中國籍的彭宇華是同案另一名被告。李明哲與彭宇華的家屬、部分人大代表、政協委員、境內外媒體記者及各界群眾30多人旁聽。

庭審過程由岳陽市中級人民法院官方微博發佈視頻片段直播。李明哲當庭表示自己的行為確實觸犯顛覆國家政權罪。他在陳述中感謝「執法單位的文明辦案」，表示這和他「過去在台灣接觸對中國有偏見的媒體的報道」有很大的不同。他表示，經由看守所的電視新聞，「對中國有重新的認識」。

「看守所的資訊讓我認識到，過去我的思想和接觸到的資訊是錯誤的，」而從這些「錯誤思想導致我觸犯一些犯罪行為」他表示「認罪與悔罪」。

李明哲案自上午9時30分開庭審理，庭訊在下午1時40分結束，法官當庭宣佈擇期宣判，李明哲當場還押。

李明哲「罪狀」？

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 李明哲（圖左）及彭宇華（圖右）均當庭認罪。

根據岳陽市中級人民法院網站發佈的新聞稿，公訴機關指控自2012年開始，彭宇華先後創建了系列QQ群，拉攏李明哲等數十名境內外對中國政府和社會主義制度不滿的人員，成立了旨在顛覆國家政權、推翻憲法所確立的基本政治制度的組織「梅花公司」。

新聞稿中稱：「彭宇華、李明哲還分別通過網絡平台與線下聚會，組織成員插手、炒作近年來國內發生的熱點事件，發佈詆譭、攻擊政府、國家基本制度的言論，通過肆意歪曲事實、利用輿論挑起不明真相的人群仇視政府和社會主義制度等方式，誹謗和攻擊中國政府和社會主義制度，企圖顛覆國家政權、推翻社會主義制度，嚴重危害國家安全和社會穩定。」

根據中央社報道，李明哲在庭上表示，他是經由微博認識彭宇華，彭宇華主動加他通訊軟體QQ，把他加入「圍觀中國」群組，他們在群組中發佈攻擊中國共產黨現行制度、中國政府的文章。李明哲也承認在微信、QQ、Facebook上傳這些內容，以及六四事件、西方顏色革命等文章與影片。

李明哲說彭宇華要他負責教育工作，彭宇華發給他梅花公司的企劃書，要他寫感想與建議。他說成立梅花公司分前、中、後三期推展，目的就是要意圖顛覆政權，而為了達到目的，還要建立海外媒體、律師的聯繫網絡。

對於起訴書中指李明哲在2015年與他人討論以暴力方式顛覆國家政權，李明哲表示「我從來不覺得要排斥暴力革命」、「暴動遲早的」，他也承認是他所言。

「李明哲我以你為榮」

圖片版權 李明哲救援大隊

李明哲之妻李凈瑜旁聽審判，周一下午召開記者會，她露出雙手上「李明哲我以你為榮」的刺青。

她在聲明中說：「失去自由的人有言不由衷的特權，我是一個自由人，我沒有這份特權，我必須繼續捍衛李明哲的尊嚴。今天，世界和我都一起見證了這一場政治大戲，也見證了台灣的核心信仰與價值和中國的差異性，不用我再多說什麼。」

「我們都是李明哲」

台灣社會民主黨創黨召集人范雲在Facebook發文寫到：「捍衛人權，李明哲無罪！全民一起呼籲：盡速讓李明哲回家！」

李明哲認罪消息傳出後，台灣一些民眾在Facebook上使用「#我們都是李明哲」來表達對李明哲「被認罪」的不滿。

「李明哲救援大隊」在庭訊後發表聲明，表示「這場表演性十足的『審判』，非但無法為李明哲定罪，反而再次喚起了台灣民眾對過去戒嚴時期濫用『叛亂罪』以言治罪的白色記憶。」

聲明稿中稱：「走過白色恐怖，認同民主自由的台灣人民，非但不會被這場法庭大戲愚弄，更將看穿中國領導人口中『依法治國』的虛罔。」

台人權團體：「不要恐懼」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 李明哲是從澳門入境廣東珠海後失蹤。

成立「李明哲救援大隊」的台灣人權團體「台灣人權促進會」副秘書長施逸翔接受BBC中文採訪時說，李明哲的「被認罪」確實會對台灣人前往中國旅遊、工作或進行民間交流產生一些寒蟬效應，但人權團體給台灣人民的建議是「不要恐懼」，「要堅信我們信仰的價值」。

施逸翔認為，台灣人民應該要相信多年來建立的自由、民主、人權價值。台灣人能夠行使言論自由，在司法審判中能有基於公平審判原則的人權保障，也能透過集會遊行爭取本來就屬於人民的權力，但「很遺憾我們在台灣所擁有的這些價值，在中國是真空的，是被共產黨當局剝奪的。」

他呼籲台灣人民要推動政府堅守這些價值，並持續向中國政府表達這些價值對中國人民的重要性。

下一步該怎麼做？施逸翔說，應該要有更多台灣人民支持李明哲，進而說服更多香港、中國人民站出來支持這些價值。「唯有這樣的努力，才有可能我們不會看到下一個李明哲被審判。」

總統府：「相當關心」

總統府發言人黃重諺周一下午表示，高度關注李明哲事件，政府相關部門目前也正全力協助李明哲家人，以救人為第一優先。

黃重諺表示，政府一貫的立場，是在維護國家尊嚴的前提下，確保李明哲的人身安全，盡一切力量，讓他能夠平安返國，目前相關工作也正由政府各部門持續積極進行中。

李明哲案時間軸：

3月19日：李明哲從澳門入境中國大陸，在珠海拱北關口被拘留

3月24日：李明哲妻子李凈瑜召開記者會要求中國政府公開案情

3月29日：國台辦發言人馬曉光在例行記者上會證實，李明哲因涉及「危害國家安全」，正接受有關部門調查，但未透露李明哲身在何方，也未說明具體罪狀

4月10日：李明哲之妻李凈瑜欲赴北京營救丈夫，但仍在效期內的台胞證被註銷，因此無法入境中國大陸。同日晚間，李凈瑜發表「李明哲妻李凈瑜給台灣人民的一封信」，稱不會接受掮客的條件，也決不向強權哀求，她表示會「戰鬥下去」

4月27日：台灣總統蔡英文首度表態指出，別讓李明哲案成兩岸阻礙

5月19日：李凈瑜赴美國，參加美國聯邦眾議員外交委員會（Foreign Affairs Committee）舉辦的「在中國失蹤、監禁與虐待：妻子為丈夫的自由申訴」聽證會

5月26日：國台辦宣佈李明哲涉「顛覆國家政權罪」，由湖南省安全機關逮捕

6月14日：中國表示已為李明哲指派一名律師，但未透露律師姓名

9月6日：自稱是李明哲委任律師的張忠偉致電李凈瑜，要求李凈瑜立即前往中國大陸，因李明哲案即將審判

9月7日：中國湖南省岳陽市中級人民法院公告，將於11日公開審判李明哲

9月10日：李明哲的母親及李凈瑜前往中國大陸