圖片版權 EPA Image caption 中國官方的數字顯示，中國新能源汽車產銷量、保有量全球佔比均超過50%。

中國工業和信息化部副部長辛國斌在天津一個國際論壇上，透露當局已經啟動停止生產銷售以汽油或柴油驅動的傳統汽車的研究，引發討論。但中國是全球最多汽車的國家之一，真的能推動嗎？

新華社的英文稿引述辛國斌的講話，要求汽車製造商需要認清情況，並「改變他們的策略」。但他在論壇上沒有給出具體的時間表。

此前，英國宣佈計劃在2040年起禁止出售柴油車和汽油車，法國也有類似的計劃。

根據中國政府的最新數字，截止2017年8月，國內總共有三億多台汽車。要將這些汽車全都換成新能源車，似乎是一件龐大的工程。

計劃可行嗎？

圖片版權 EPA Image caption 中國政府提供補貼，鼓勵更多駕駛人轉用電動車。

香港理工大學電機工程學系鄭家偉教授認為，在中國推行電動車「大有可為」。

他跟BBC中文說，中國能生產許多電動車的主要零件，而且技術發展與歐美國家差不多。

中國官媒最新數字顯示，截示2017年5月，全國約有16.1萬個可讓公眾為電動車或油電混合車充電的設施，而全國則有約100萬輛電動車。

有分析指，中國停售傳統燃油汽車的時間不會來得特別快，因為許多充電設施建在不方便駕駛者的地方，屬不同系統的充電設施也沒有做到互聯互通，這個對在中國推動電動車造成許多制肘。

鄭家偉認為，隨著電動車的技術和充電設施等基礎建設改進，消費者對電動車的接受水平會越來越高。

北京大學匯豐商學院英國校區主任劉芍佳也指，中國在製造傳統汽車的技術上比較落後，反而在電動汽車的發展上有自己的製作平台，也有自己的研究能力，在這方面的技術不比歐美遜色。

他對BBC中文說：「電池基本上充一次電大概能跑300到500公里之間，大家都是這個數。」

「一個是充電的時間，一個是充電後汽車所走的里程數。基本上，全世界都在一個起跑線上，沒有誰說特別領先，也沒有誰特別落後。」

圖片版權 AFP Image caption 劉芍佳認為傳統汽車被淘汰以後，加油站可以改裝成充電站，加油站員工也可以接受再培訓。

對現有的汽車產業有甚麼影響？

劉芍佳認為，電動車和使用傳統燃料的汽車其實使用許多相同的零件，例如方向盤、車身結構等等，改變有限，所以對汽車製造業「衝擊不大」。

他說：「對傳統車廠來說，對他們的衝擊只是發動機那部份不要了，然後重新把車子改造一下，在四個輪子旁邊裝四個電動機，就是電動車了。」

電動車不用到汽油站入汽油柴油，劉芍佳認為這個問題可以透過工業結構調整來適應，例如把加油站改裝成充電站，重新培訓加油站的員工讓他們可以在新的部門找到工作。

劉芍佳強調，電動車能否真正減少污染在於視乎電力的來源，而中國現在仍然十分依賴燒煤來發電。中國需要仿效歐洲一樣用其他方式，例如天然氣和再生能源來發電，才可以真正透過轉用電動車來達到改善環境的目的，否則得不償失。

「如果我們說，燒汽油還是燒煤來作為動力的話，那肯是燒汽油對環境的污染要比燒煤低得多。」