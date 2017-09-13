北京當局處理朝鮮問題的平衡術

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮多次無視聯合國安理會的禁制試測導彈，令中國領導層尷尬不已。

一個星期過去，聯合國安理會通過向朝鮮施加更多制裁。

這也展現出北京越來越能在自己分別對美國和朝鮮的政策之間取得平衡。與此同時，中國一眾專家和民眾都在討論這種「走鋼絲」的藝術和其他解決方案的可能性。

在安理會議決應否對朝鮮採取更多制裁行動時，北京為了安撫美國同時對朝鮮表示不滿，投下贊成票。但投票之前，中國當局成功爭取將制裁的程度減輕，讓朝鮮領導人金正恩感覺到北京並不會完全離朝鮮而去。

北京並不認為金正恩會因為害怕要面對制裁，而放棄發展核武。它希望美國會跟朝鮮談判，同時又希望平壤當局停止核武和導彈試驗。

但似乎雙方均沒有把中國的話聽進去。朝鮮繼續試射導彈，而各方的隔空叫罵也越來越激烈。

戰爭的代價十分巨大。上一次朝鮮半島爆發戰爭時，各方總共有過百萬軍民傷亡。

如果美國單方面向朝鮮發動攻擊，可能引發與中國的衝突。雖然中國對朝鮮近年的舉動十分沮喪，它仍然是中國的鄰國，兩者過去都將自己定義為受害者，它們都希望將美國從亞洲驅逐出去。

況且，中國共產黨最重視的目標與內政有關：就是維持國內穩定，也要維持自己的執政地位。它認為，達到這兩個目標的最好方法，就是讓金正恩繼續掌權。

所以說，如果要中國選擇讓朝鮮當局擁有核武，還是任由它倒台，中國必定會選擇前者，它也必定會毫無保留地反抗任何可能會令朝鮮倒台的聯合國制裁。而且，北京當局不認為全面禁運石油等制裁會令朝鮮放棄核武，反過來會迫得朝鮮更緊。

互相合作，卻互不信任

圖片版權 AFP Image caption 聯合國向朝鮮實施許多制裁，卻無阻朝鮮發展軍隊和核武器的決心。

中國不斷強調要求朝鮮放棄核武會令平壤當局感到不安這個說法，並不令人覺得奇怪。北京當局多年來都懷疑美國有計劃，逐步圍堵中國，最後使北京當局倒台。中國多次要求美國跟金正恩對話，為的就是要雙方建立信任。

所以說，中國在聯合國加強針對朝鮮的制裁行動中持合作態度，目的就是一方面要令朝鮮感到中國對它不斷追求要發展核武十分不滿，另一方面向美國展示自己並沒有跟朝鮮合伙，還有就是令中國公司不會受朝鮮問題牽連，而遭受制裁。

但這無改中國當局認為制裁不能改善朝鮮半島局勢的看法。

中國在朝鮮和美國之間走鋼絲的同時，周邊的情況也不斷在改變。例如，朝鮮發展核武使外界懷疑，韓國和日本究竟會不會堅持拒絶發展核武。

中國已經因為韓國同意讓美國在境內部署薩德導彈系統，一改與首爾之前的緊密關係而懲罰韓方。但至今，北京當局仍未能就部署薩德系統一事，乘勢加深韓國總統文在寅與美國總統特朗普之間的分歧。

圖片版權 Reuters / Missile Defence Agency Image caption 韓國指部署薩德系統是為了防備朝鮮導彈，但中國認為系統無助改善朝鮮半島危機。

韓國部署薩德系統的原因， 是為了防備來自朝鮮的威脅。中國計劃要減少美國在東北的影響力並填補美國留下的空白，但似乎亞太地區的軍事競賽會令它的計劃行不通。而這個軍事競賽的下一步，很可能就是日本和韓國取得核武器。

中國的許多鄰居，包括印度、俄羅斯和巴基斯坦，均已經擁有核武器。如果日本和韓國都取得核武，加上美國，中國可能成為全世界最多核武鄰居的國家。

中國耐性的極限

中國官方對公眾討論朝鮮問題有相當多的限制，但這沒能遮蔽他們對局勢的擔憂。他們指，朝鮮的舉動破壞中國的利益，北京當局卻坐視不理。

但中國已經習慣在美國和朝鮮之間走鋼絲，要它從鋼絲爬下來可不是一件容易的事。如果各方要就朝鮮問題達成更長遠的解決方案，中國和美國必須更信任對方。

各方需要探討的事情，包括簽署一份正式結束韓戰的和約，也要就平壤當局的外交地位、保障、經濟交流、甚至美國撤軍等議題展開討論。

如果事情向這個方向發展，它不能小看它帶來的危險性，尤其因為各方都令它感到不樂觀。

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮跟美國在中國眼中，似乎一樣不可預測。

中國面對的，一方面是一個政策每天都在改變、行徑無法預測的美國總統，另一方面是一個從上任開始就迴避到訪北京的殘酷年輕獨裁者，而這個獨裁者不單殺害他的家庭裏多名與北京關係密切的人，更多次發射導彈，令北京尷尬。

但即使危機不涉及朝鮮，我們也很難想像中國會願意解決朝鮮半島危機所帶出的更深入問題：中國越來越以一個民族主義的方向去描述自己的利益和命運，它似乎對重用自己在上世紀應對危機的方法更感興趣，而不是利用最新的情況用作機會來塑造新的方案。